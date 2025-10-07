Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

АЗС закрылась — сеть вспыхнула слухами: кто и зачем пугает жителей Свердловской области

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опровергла сообщения о нехватке топлива

Сообщения о якобы начавшемся дефиците топлива в Свердловской области - не более чем вброс, за которым, по данным региональных властей, стоят украинские спецслужбы. Цель подобных публикаций — вызвать панику и ажиотаж среди жителей.

Как работают информационные провокации

В антитеррористической комиссии Свердловской области пояснили, что инициаторы подобных вбросов используют продуманные методы, чтобы сделать фейки максимально правдоподобными.

"Расчет инициаторов данной информационно-психологической операции фокусируется на создании потребительского ажиотажа. Для придания правдоподобия фейкам используются фотографии с реальных автозаправочных станций, а масштабы проблемы сознательно преувеличиваются. Также публикуются поддельные чеки с завышенными ценами", — сообщили в комиссии.

Таким образом, пользователи соцсетей и Telegram-каналов становятся участниками распространения ложной информации, не проверяя источники.

Пример — история с АЗС в Невьянске

Один из фейков касался АЗС-80 в Невьянске, которая действительно на время прекратила работу. Однако причина оказалась совсем иной:

  • с 6 по 8 октября станция закрылась на плановую зачистку и калибровку резервуаров;

  • с 9 по 22 октября проводился ремонт топливопроводов.

Несмотря на это, ряд СМИ и Telegram-каналов поспешили объявить, что заправка остановилась из-за "нехватки топлива".

Запасы есть, рост цен — под контролем

По информации ведомства, даже с учётом ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре, запасы горючего у крупных компаний региона остаются стабильными.

Кроме того, случаи необоснованного повышения цен на топливо отслеживает Федеральная антимонопольная служба, которая уже возбудила несколько соответствующих дел.

Ситуация с Tamic Energy

6 октября в сети появились сообщения о том, что Tamic Energy ввела ограничения на продажу топлива. В компании это объяснили "временным дефицитом ресурсов". Однако вскоре департамент информационной политики региона официально заявил, что проблем с поставками нет, а топлива на складах достаточно.

