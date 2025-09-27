Цены растут, бензин исчезает: в Пензе заправка стала лотереей

В Пензе и ряде районов области водители столкнулись с очередями на заправках и отсутствием привычных марок топлива. В соцсетях активно обсуждают лимиты на продажу и растущие цены.

Что происходит на АЗС

На некоторых станциях, например, "Роснефть" на проспекте Победы, не оказалось ни АИ-92, ни АИ-95 — только "Пульсар", да и то в условиях очередей.

Водители жалуются, что на ряде заправок вводятся ограничения: не более 30 литров в одни руки .

Цены меняются буквально каждый день: 92-й колебался от 58,55 до 65 рублей, 95-й — около 62,5-67 рублей.

"На "Роснефти" в Кривозерье каждый день либо очереди, либо лента с надписью, что бензина нет", — рассказал один из автомобилистов.

Как реагируют водители

Часть пензенцев отмечает, что заправляются без проблем и не замечают перебоев. Но в других районах области ситуация сложнее:

Каменка - большинство мелких АЗС закрылись из-за отсутствия топлива, работают всего две на весь город.

Колышлей - 92-го нет, цены растут каждую неделю, некоторые прогнозируют к Новому году до 100 рублей за литр .

На небольших частных заправках бензин либо отсутствует, либо стоит запредельно дорого.

Почему так?

Федеральные СМИ сообщают: перебои с поставками наблюдаются уже больше месяца в разных регионах. Причины:

сезонный рост спроса,

снижение объёмов производства,

внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов пояснил, что многие сети вынуждены вводить ограничения — отпуск по 10-20 литров или временно продавать только дизель. Эти меры должны помочь заправкам "пережить" дефицит, не закрываясь полностью.

Сложности затронули в первую очередь Центральную Россию, Поволжье, юг страны и Дальний Восток.