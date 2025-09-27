Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крышка бензобака
Крышка бензобака
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Цены растут, бензин исчезает: в Пензе заправка стала лотереей

В Каменке работают только две АЗС: остальные закрылись из-за нехватки топлива

В Пензе и ряде районов области водители столкнулись с очередями на заправках и отсутствием привычных марок топлива. В соцсетях активно обсуждают лимиты на продажу и растущие цены.

Что происходит на АЗС

  • На некоторых станциях, например, "Роснефть" на проспекте Победы, не оказалось ни АИ-92, ни АИ-95 — только "Пульсар", да и то в условиях очередей.

  • Водители жалуются, что на ряде заправок вводятся ограничения: не более 30 литров в одни руки.

  • Цены меняются буквально каждый день: 92-й колебался от 58,55 до 65 рублей, 95-й — около 62,5-67 рублей.

"На "Роснефти" в Кривозерье каждый день либо очереди, либо лента с надписью, что бензина нет", — рассказал один из автомобилистов.

Как реагируют водители

Часть пензенцев отмечает, что заправляются без проблем и не замечают перебоев. Но в других районах области ситуация сложнее:

  • Каменка - большинство мелких АЗС закрылись из-за отсутствия топлива, работают всего две на весь город.

  • Колышлей - 92-го нет, цены растут каждую неделю, некоторые прогнозируют к Новому году до 100 рублей за литр.

  • На небольших частных заправках бензин либо отсутствует, либо стоит запредельно дорого.

Почему так?

Федеральные СМИ сообщают: перебои с поставками наблюдаются уже больше месяца в разных регионах. Причины:

  • сезонный рост спроса,

  • снижение объёмов производства,

  • внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов пояснил, что многие сети вынуждены вводить ограничения — отпуск по 10-20 литров или временно продавать только дизель. Эти меры должны помочь заправкам "пережить" дефицит, не закрываясь полностью.

Сложности затронули в первую очередь Центральную Россию, Поволжье, юг страны и Дальний Восток.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Самаре установят дорожные знаки для ограничения движения грузового транспорта 24.09.2025 в 20:27

Спорт против тонны: как форум меняет логистику в Самарской области

С 4 по 7 ноября в Самаре введут ограничения для грузовиков из-за форума «Россия — спортивная держава». Где установят знаки и кто сможет проехать?

Читать полностью » В селе Боровка Самарской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт 24.09.2025 в 19:16

Кластеры, дроны и библиоперформансы: что растёт в регионе, кроме урожая

В Самарской области открыли новый ФАП, отремонтировали дорогу, создали промышленный кластер и культурную площадку. Все хорошие новости недели.

Читать полностью » В Самарской области не будут выплачивать пенсионерам деньги ко Дню пожилого человека 24.09.2025 в 18:11

"А у нас ничего": почему самарским пенсионерам не светят праздничные выплаты

Жительница Самары пожаловалась на отсутствие выплат ко Дню пожилого человека. Минсоцдемографии объяснил, почему регион не предусматривает такие меры.

Читать полностью » В Самаре проезд в троллейбусах теперь можно оплатить смартфоном или смарт-часами 24.09.2025 в 17:19

Контроль на максимум, зайцам — на выход: в Самаре усилили проверки в транспорте

В Самаре устанавливают новые валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Уже скоро ими оснастят весь транспорт, а вместе с тем появятся и сотни камер.

Читать полностью » Во Владивостоке литр молока стоит 131 рубль, в Казани — 86 рублей 24.09.2025 в 16:11

От Касимова до Тывы: где в России молоко на завтрак — удар по бюджету

Цены на молоко в России отличаются почти втрое — от 58 до 172 рублей. Почему так происходит и чего ждать от осени и Нового года?

Читать полностью » Самарская таможня пресекла вывоз 88 бочек контрафактного масла за границу 24.09.2025 в 15:18

Секретный груз и военный финал: зачем контрабанду отдали Минобороны

В Тольятти изъяли 18 тысяч литров контрафактного масла, которое передадут Минобороны. А ещё приставы помогли горожанину с проблемной вышкой связи.

Читать полностью » В сквере 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти заменят асфальт на резиновое покрытие 24.09.2025 в 13:19

Асфальт уходит в прошлое: сквер АВТОВАЗа переходит на "резиновую" жизнь

В Тольятти ремонтируют сквер 50-летия АВТОВАЗа: новые дорожки и временные ограждения. Чем заняться горожанам и где появится новый театр?

Читать полностью » Более 20 тысяч саженцев посадят в Самарской области в рамках акции 24.09.2025 в 12:58

Лес сгорел — а теперь оживает: Самарская область запускает зелёное возрождение

В Самарской области началась акция «Сохраним лес». Высадят 20 тысяч деревьев и очистят 200 гектаров. Узнайте, как стать волонтером.

Читать полностью »

Новости
Наука

Каролинский институт: аспирин снижает риск рецидива рака толстой кишки
Туризм

Forbes включил деревню Ия на Санторини в топ-10 самых красивых в мире
УрФО

Губернатор Паслер выделил ещё 10 млн рублей многодетным семьям в Свердловской области
Технологии

Питер Тиль сравнил жёсткое регулирование ИИ с ускорением прихода Антихриста
ПФО

Гордума Пензы предложила повысить индекс роста тарифов на воду в 2026 году
Авто и мото

РСА: за восемь месяцев 2025 года в России по европротоколу оформили 41% ДТП
Питомцы

Союз любителей кошек: сибирская порода вынослива при длительных переездах
Еда

Диетологи: рисовый боул с консервированным тунцом помогает сбалансировать рацион
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet