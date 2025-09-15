Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:33

Заправки есть, бензина — нет: как логистика довела Крым до дефицита топливо

Минтопэнерго Крыма сообщило о перебоях с топливом на АЗС

В Крыму вновь возникла проблема с доступностью топлива: часть автозаправочных станций оказалась без бензина. Жители полуострова отмечают, что иногда приходится объезжать сразу несколько АЗС, прежде чем удаётся заправить машину. Причины ситуации кроются не только в повышенном спросе, но и в особенностях логистики региона.

Почему возник дефицит

В Министерстве топлива и энергетики Крыма пояснили, что перебои связаны с удалённостью некоторых станций от нефтебаз и временными ограничениями на маршрутах доставки. По словам чиновников, речь не идёт о полном отсутствии топлива — проблема носит локальный характер и касается прежде всего АЗС, находящихся вдали от транспортных узлов.

"Данная ситуация прежде всего связана с текущим спросом, значительным отделением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки", — сообщили в крымском минэнерго.

Региональное ведомство заверяет, что вопрос контролируется ежедневно, а операторы рынка совместно с властями работают над оптимизацией поставок.

Роль федерального центра

4 сентября министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что часть трудностей на внутреннем рынке связана с искусственным ажиотажем. По его словам, некоторые предприниматели пытаются воспользоваться ситуацией, подталкивая цены вверх и играя на ожиданиях автомобилистов.

"Основной задачей правительства является сдерживание роста цен на бензин, данный показатель не должен превышать инфляцию", — отметил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

Федеральные власти уверены, что именно сдерживание цен и контроль за спекулятивными схемами позволят стабилизировать рынок.

