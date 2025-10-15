Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:53

Заправка против вас: неожиданные способы терять бензин прямо на глазах

Недолив бензина на российских АЗС сохраняется из-за калибровки оборудования

Заправка автомобиля — привычное дело для любого водителя, но мало кто задумывается о том, что на АЗС можно терять деньги. Сегодня ситуация уже не та, что была пару десятилетий назад: откровенного мошенничества почти нет, но некоторые нюансы все же остаются. Капитан полиции рассказал порталу naavtotrasse.ru о том, как автолюбители могут незаметно терять топливо и что с этим делать.

Недолив на АЗС — незаметная потеря

На первый взгляд современные заправки работают прозрачно, однако недолив топлива по-прежнему встречается. Чаще всего это связано не с обманом, а с калибровкой оборудования. Колонки настроены на выдачу точного объема, но иногда недолив достигает 5-10 грамм на заправку. Кажется мелочью, но если учесть 100-200 посещений за год, сумма становится заметной. На дистанции нескольких лет это может обойтись водителю в тысячи рублей.

Как заправляться правильно

Чтобы не терять топливо, важно ориентироваться не на стоимость, а на объем бензина или дизеля. Например, заправлять 20-30 литров. Такой подход позволит получать именно нужное количество топлива. Для удобства лучше пользоваться банковской картой: это исключает необходимость держать мелочь или разменные деньги.

Альтернатива — бонусные программы АЗС. Большинство сетей начисляют баллы за каждый литр топлива, которые потом можно использовать для оплаты недостающего объема. Этот способ удобен и позволяет сэкономить, особенно если выбрать одну-две станции и заправляться на них регулярно.

Очевидный недолив

Помимо мелких потерь, бывают случаи реального обмана: в бак может попасть на 1-2 литра меньше. Обычно это происходит на станциях с малым потоком клиентов и обслуживающим персоналом, особенно в удаленных регионах. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше заправлять автомобиль самостоятельно или оставаться рядом, пока топливо заливается, а оплату производить только после завершения заправки.

Советы шаг за шагом

  1. Рассчитывайте объем, а не сумму.

  2. Используйте банковскую карту для точной оплаты.

  3. Подключайтесь к бонусным программам АЗС.

  4. Следите за процессом заправки лично, особенно на малонаселенных станциях.

Плюсы и минусы подхода

Подход Плюсы Минусы
Ориентироваться на объем Экономия, точность заправки Неудобно при расчете наличными
Бонусные карты Дополнительная выгода, удобство Требует регистрации и контроля баланса
Слежение за процессом Защита от недолива Затратно по времени на пустых станциях

А что если…

Если игнорировать недолив, ежегодно можно потерять значительные суммы. С другой стороны, систематическое использование бонусных программ и контроль объема позволяет не только сохранить средства, но и увеличить экономию.

FAQ

Как выбрать АЗС для постоянной заправки?
Лучше выбирать крупные сетевые станции с программами лояльности и проверенной репутацией.

Сколько можно сэкономить с бонусной картой?
В среднем это 3-5% от расходов на топливо при регулярной заправке.

Что лучше: платить наличными или картой?
Банковская карта удобнее для точного расчета объема, особенно при регулярной заправке 20-30 литров.

Мифы и правда

Миф: "На современных АЗС недолива нет".
Правда: мелкий недолив из-за калибровки оборудования встречается, особенно при частых заправках.

Исторический контекст

Ранее на российских АЗС активно применялось мошенничество с недоливом и завышением цен. Сегодня обман встречается крайне редко, но мелкие недоливы по техническим причинам сохраняются.

Интересные факты

  1. Средний ежегодный расход топлива на одного водителя позволяет заметить недолив только при внимательном учете.

  2. Бонусные программы АЗС появились в России в начале 2000-х и постепенно заменили традиционные скидки.

  3. Контроль за калибровкой колонок входит в обязательные проверки Ростехнадзора.

