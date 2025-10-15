Заправка против вас: неожиданные способы терять бензин прямо на глазах

Заправка автомобиля — привычное дело для любого водителя, но мало кто задумывается о том, что на АЗС можно терять деньги. Сегодня ситуация уже не та, что была пару десятилетий назад: откровенного мошенничества почти нет, но некоторые нюансы все же остаются. Капитан полиции рассказал порталу naavtotrasse.ru о том, как автолюбители могут незаметно терять топливо и что с этим делать.

Недолив на АЗС — незаметная потеря

На первый взгляд современные заправки работают прозрачно, однако недолив топлива по-прежнему встречается. Чаще всего это связано не с обманом, а с калибровкой оборудования. Колонки настроены на выдачу точного объема, но иногда недолив достигает 5-10 грамм на заправку. Кажется мелочью, но если учесть 100-200 посещений за год, сумма становится заметной. На дистанции нескольких лет это может обойтись водителю в тысячи рублей.

Как заправляться правильно

Чтобы не терять топливо, важно ориентироваться не на стоимость, а на объем бензина или дизеля. Например, заправлять 20-30 литров. Такой подход позволит получать именно нужное количество топлива. Для удобства лучше пользоваться банковской картой: это исключает необходимость держать мелочь или разменные деньги.

Альтернатива — бонусные программы АЗС. Большинство сетей начисляют баллы за каждый литр топлива, которые потом можно использовать для оплаты недостающего объема. Этот способ удобен и позволяет сэкономить, особенно если выбрать одну-две станции и заправляться на них регулярно.

Очевидный недолив

Помимо мелких потерь, бывают случаи реального обмана: в бак может попасть на 1-2 литра меньше. Обычно это происходит на станциях с малым потоком клиентов и обслуживающим персоналом, особенно в удаленных регионах. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше заправлять автомобиль самостоятельно или оставаться рядом, пока топливо заливается, а оплату производить только после завершения заправки.

Советы шаг за шагом

Рассчитывайте объем, а не сумму. Используйте банковскую карту для точной оплаты. Подключайтесь к бонусным программам АЗС. Следите за процессом заправки лично, особенно на малонаселенных станциях.

Плюсы и минусы подхода

Подход Плюсы Минусы Ориентироваться на объем Экономия, точность заправки Неудобно при расчете наличными Бонусные карты Дополнительная выгода, удобство Требует регистрации и контроля баланса Слежение за процессом Защита от недолива Затратно по времени на пустых станциях

А что если…

Если игнорировать недолив, ежегодно можно потерять значительные суммы. С другой стороны, систематическое использование бонусных программ и контроль объема позволяет не только сохранить средства, но и увеличить экономию.

FAQ

Как выбрать АЗС для постоянной заправки?

Лучше выбирать крупные сетевые станции с программами лояльности и проверенной репутацией.

Сколько можно сэкономить с бонусной картой?

В среднем это 3-5% от расходов на топливо при регулярной заправке.

Что лучше: платить наличными или картой?

Банковская карта удобнее для точного расчета объема, особенно при регулярной заправке 20-30 литров.

Мифы и правда

Миф: "На современных АЗС недолива нет".

Правда: мелкий недолив из-за калибровки оборудования встречается, особенно при частых заправках.

Исторический контекст

Ранее на российских АЗС активно применялось мошенничество с недоливом и завышением цен. Сегодня обман встречается крайне редко, но мелкие недоливы по техническим причинам сохраняются.

Интересные факты