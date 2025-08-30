Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Канистра бензина
Канистра бензина
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:11

Современные автомобили учат водителей ездить экономно — но не все слушают

Автоэксперты назвали главные способы снизить расход топлива без затрат

Расход топлива зависит не только от двигателя, но и от стиля вождения, состояния автомобиля и даже мелочей вроде шин или багажника на крыше. Разберёмся, что действительно помогает реже заезжать на АЗС, а на что не стоит тратить силы и деньги.

Проверяйте АЗС

Иногда повышенный расход связан вовсе не с машиной, а с недоливом топлива. Чтобы убедиться в "честности" заправки:

  1. Заправляйтесь "под пробку", сохраняя чеки.
  2. Повторите на нескольких станциях.
  3. Сравните результаты.
  4. Разница более литра — повод усомниться в оборудовании конкретной АЗС.

Правильный стиль вождения

  • Избегайте резких стартов и ускорений — плавный разгон всегда экономичнее.
  • Круиз-контроль на трассе снижает расход, поддерживая ровную скорость.
  • Не крутите мотор "до отсечки", но и не ездите "внатяг" — оба варианта ведут к перерасходу.

Оптимальные обороты:

  • дизель и турбо — 1500-3000 об/мин,
  • атмосферный бензин — 2000-4000 об/мин.

Шины и давление

  • Давление ниже нормы на 0,3 атм = +10% к расходу.
  • Для города и трассы выбирайте дорожные шины (HT). Агрессивная внедорожная резина "ест" топливо и шумнее.

Лишний вес и аэродинамика

  1. Уберите из багажника всё ненужное: запасные запчасти, канистры, тяжёлый инструмент.
  2. Не возите круглый год багажник на крыше — он ухудшает аэродинамику.
  3. Спойлеры, антикрылья и даже дефлекторы могут добавить лишний литр к расходу.

Скорость имеет значение

Трасса: экономичный диапазон — 85-100 км/ч.
Город: расход может быть вдвое выше из-за пробок и холостых оборотов. Иногда выгоднее выбрать более длинный маршрут, но без светофоров.

Используйте подсказки автомобиля

  • Включайте Eco-режим — электроника сама оптимизирует расход.
  • Следите за подсказками переключения передач (но не в ущерб безопасности при обгоне).
  • Кондиционер и климат: сначала проветрите машину открытыми окнами, потом включайте охлаждение. Так компрессор не будет работать на пределе.

Прогрев и техническое состояние

  1. Зимой хватит 2-3 минут прогрева на холостых, дальше лучше двигаться — мотор быстрее выйдет на рабочий режим.
  2. Следите за свечами, фильтрами, тормозами и радиаторами: любая неисправность увеличивает расход.
  3. Внезапный рост потребления топлива — сигнал для визита на сервис.

Что точно не работает

  • Переход на 98-й бензин, если мотор рассчитан на 95-й.
  • Чудо-присадки, магниты и ионизаторы в топливную систему.
  • Езда за фурой "на хвосте" — опасно и малоэффективно.

Бонус: программы лояльности

Баллы на АЗС или кэшбэк от банка дают 3-5% экономии. Это немного, но за год набегает ощутимая сумма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Двигатель Wärtsilä RT flex96C развивает мощность 108 тысяч лошадиных сил сегодня в 9:26

Мотор чудовище: один поршень весит 5 тонн, а топлива уходит тоннами в час

Инженеры создали двигатель длиной 27 метров и весом 2300 тонн. Его мощность в сотни раз превосходит суперкар, а влияние на мир ощущается глобально.

Читать полностью » Эксперт Забелин: кроссоверы Lixiang нельзя ввозить из Казахстана в Россию сегодня в 8:33

"Нашествие Li" откладывается: гибридные кроссоверы упёрлись в таможенные правила

Могут ли кроссоверы Lixiang попасть в Россию через Казахстан? Эксперт объяснил, почему это невозможно и какие схемы импорта действуют сейчас.

Читать полностью » Changan выпустит электромобиль с запасом хода 1500 км на твердотельных аккумуляторах сегодня в 8:22

Китайский электромобиль проезжает 1500 км без подзарядки — конкуренты в шоке

Китайский автогигант Changan готовит электромобиль с твердотельными аккумуляторами и рекордным запасом хода — вызов Tesla и Toyota уже брошен.

Читать полностью » Ford остановит выпуск Escape и Lincoln Corsair в конце 2025 года — CarGurus сегодня в 7:33

Автосалоны в шоке: Ford убирает сразу две модели, и вот что начнётся дальше

Ford сворачивает производство Escape и Corsair. Почему это не повод для паники, и как на этом могут выиграть покупатели — в нашем материале.

Читать полностью » МВД России предложило сократить срок оплаты штрафов иностранными водителями до суток сегодня в 7:26

Сюрприз для гостей дорог России: штрафы придётся платить быстрее, чем успеешь уехать

МВД предлагает сократить срок оплаты штрафов для иностранных водителей до одних суток — иначе автомобиль могут задержать до полной выплаты.

Читать полностью » Opel пересмотрел планы по переходу на электромобили и выбрал мультиэнергетическую стратегию сегодня в 6:26

Opel отказался от громкого обещания: в компании придумали новый ход

Немецкие автогиганты корректируют планы по электромобилям: Porsche сворачивает производство батарей, а Opel отказывается от жёстких сроков перехода на EV.

Читать полностью » Дептранс Москвы: превышение скорости составило 53% всех нарушений ПДД в 2025 году сегодня в 6:21

Миллионы нарушений на дорогах Москвы: главная причина аварий оказалась банальнее, чем кажется

Главное нарушение ПДД в Москве выявлено по данным за 2025 год: статистика показывает тревожную картину и объясняет, почему спешка на дороге смертельно опасна.

Читать полностью » Юрист Цветкова объяснила, когда аресты на имущество не касаются купленного автомобиля сегодня в 5:22

Сначала радость от покупки, потом шок — арест на авто прежнего владельца изменил всё

Что делать, если автомобиль куплен до смерти владельца, но после этого на его имущество наложили арест? Юрист объясняет, стоит ли волноваться.

Читать полностью »

Новости
Дом

Запахи дома, которые помогают справляться со стрессом
Авто и мото

Удаление битума с автомобиля: какие средства использовать, а от каких лучше отказаться
Садоводство

Осенью в Татарстане жители выбирают морозоустойчивую подсветку для садов
Красота и здоровье

Врач Ольга Чиркова рассказала о пользе морской капусты для здоровья
Дом

Постельное бельё для аллергиков: советы по выбору
Наука и технологии

Веретенообразная извилина раскрывает секрет: как мозг отличает реальность от вымысла
Дом

Лучшие ткани для кухонных штор: практичность и уход
Красота и здоровье

Какие роллы выбрать, чтобы не поправиться: советы диетолога Румянцевой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru