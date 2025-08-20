Расход падает до 15%: водители удивились, что секрет кроется не в машине

Можно ли снизить расход топлива на автомате без сложных доработок и лишних затрат? Автоэксперт уверяет: да, и для этого достаточно лишь немного изменить привычку вождения. Современные коробки-"автоматы" уже далеко не те "прожорливые" агрегаты, какими их считали ещё 20 лет назад, однако и сегодня многие водители жалуются на повышенный расход.

Специалист рассказал о пяти простых приёмах, которые легко освоить в обычной поездке. Освоив их, можно не только сэкономить до 15% топлива, но и сделать вождение более плавным.

1. Правильный выбор режима движения

Многие автомобили оснащены переключателем режимов: "спорт", "эко" и "нормальный". У названий могут быть разные варианты, но суть одна. При активации экономичного режима коробка передач работает в щадящем диапазоне оборотов, благодаря чему снижается расход топлива.

"В режиме "эко" динамика, конечно, страдает — машина становится менее отзывчивой на газ, но затраты на топливо ощутимо падают", — отмечает эксперт.

2. Поддержание оптимальных оборотов

Если в автомобиле нет специального "эко"-режима, можно контролировать обороты самостоятельно. Для АКПП оптимальным считается диапазон 2000-2500 об/мин. Это помогает избежать лишнего расхода и не перегружает двигатель.

3. Планирование маршрута

Частые остановки и разгоны — главные "враги" экономии. Продуманный маршрут без лишних светофоров, пробок и резких торможений позволит удерживать ровный темп движения. Чем меньше ускорений и торможений — тем меньше расход топлива.

4. Использование наката

На ровных участках дороги полезно двигаться накатом — то есть отпускать педаль газа и позволять машине "катиться". Это один из самых эффективных способов уменьшить потребление топлива, особенно в городских условиях.

5. Оптимальная скорость на трассе

На загородной дороге экономия напрямую зависит от выбора скорости. Эксперты напоминают, что лучший диапазон — 80-90 км/ч. В этот момент двигатель работает всего на 1500 об/мин, что идеально для снижения расхода.