Залить хоть целую емкость: почему одно решение может резко обострить нехватку бензина

Решение Роспотребнадзора о недопустимости отказа в продаже топлива в канистры продиктовано формальным соблюдением нормативных актов, однако оно игнорирует текущее положение дел на рынке, заявил NewsInfo эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, попытки ведомства защитить права потребителей через суд могут столкнуться с необходимостью экстренной корректировки законодательства в интересах топливной безопасности.

Ранее сообщалось, что надзорное ведомство признало незаконным самостоятельное введение ограничений со стороны АЗС на отпуск горючего в переносную тару. В официальных разъяснениях подчеркивалось, что при наличии товара продавец обязан обслужить любого клиента, а в случае отказа россиянам рекомендовали инициировать судебные разбирательства.

Юшков отметил, что логика регуляторов опирается на отсутствие в действующих документах прямых запретов на продажу ресурса в емкости потребителя, если они соответствуют техническим нормам. Однако на практике бесконтрольный отпуск топлива чреват возникновением локальных дефицитов. Для сохранения стабильности многие водители уже рассматривают переход на газовое оборудование, что позволяет снизить зависимость от очередей на традиционных заправках.

"Роспотребнадзор пошел чисто бюрократическим путем. Когда запрос им поступил, они посмотрели, что по документам это запрещено. То есть не могут заправки отказывать клиенту в услуге. Они продают топливо, неважно в какую тару наливать, в бак, канистру. Могут быть только технологические некие ограничения в плане самой емкости", — пояснил Юшков.

Специалист подчеркнул, что если следовать исключительно букве закона, то под сомнение попадают и лимиты на заправку одного автомобиля, которые часто вводятся в регионах. При этом отсутствие ограничений может привести к ситуации, когда один покупатель с крупногабаритной емкостью лишит ресурса сотни других автовладельцев. В таких условиях даже стандартная очередь на заправке превращается в фактор социальной напряженности.

"На практике все понимают, что если все так и выполнять, всем заливать сколько угодно, приедет какой-нибудь человек на Газели, в кузове у него будет куб для воды, он туда будет заливать. И все остальные останутся без топлива. На практике никто не будет писать заявления, что ему не дали заправить канистру. Если массово пойдут требования и иски в суды, то, думаю, поправки в законодательство внесут и дадут право компаниям вводить такие ограничения", — добавил аналитик.

По мнению Юшкова, массовые иски вряд ли последуют, так как большинство потребителей осознает цели вводимых лимитов. В случае же юридического давления на бизнес государство, вероятнее всего, встанет на сторону компаний, чтобы предотвратить хаос. Для обеспечения безопасности уже разработаны четкие правила перевозки топлива, нарушение которых грозит водителям серьезными санкциями.

Эксперт напомнил, что ограничение отпуска горючего в канистры и привязка заправки к номерам машин в кризисные моменты доказали свою пользу, помогая успокоить рынок. Чтобы минимизировать финансовые потери в подобных ситуациях, эксперты рекомендуют изучить способы экономии бензина при каждом посещении АЗС.

Если текущий юридический конфликт обострится, правительство может оперативно легализовать право заправок на введение количественных и качественных ограничений, считает Юшков. Кроме того, владельцам машин стоит помнить, что чрезмерное стремление запастись горючим и постоянный долив бензина могут повредить топливную систему современного автомобиля.

Читайте также