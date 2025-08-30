Вредный миф: можно ли доверять своему носу при выборе топлива

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда запах бензина в машине кажется необычным. Однако, можно ли по запаху точно определить, что топливо некачественное? Эксперт по качеству топлива, Александр Гордейко, рассказал, что на самом деле обоняние не всегда поможет выявить проблемы с бензином.

Что может значить запах бензина?

Иногда запах бензина может настораживать, особенно если он отличается от привычного. Например, недавно я столкнулся с проблемой при заправке, когда из машины после технического обслуживания в сервисе исходил довольно сильный бензиновый запах. На СТО мне сказали, что это "палёный бензин" и порекомендовали больше не заезжать на ту АЗС, где я заправился.

В другом случае мне сказали, что бензин этилированный, а его запах свидетельствует о наличии тетраэтилсвинца в составе. Однако, как отметил мой собеседник, это скорее всего миф, так как в России производство и торговля этилированным бензином запрещены с 2008 года.

Можно ли распознать некачественное топливо по запаху?

По мнению эксперта, Александра Гордейко, запах бензина на самом деле не может служить надёжным индикатором его качества.

Причины различий в запахе

Качество нефти: Нефтяное сырьё для производства бензина может быть разным, что напрямую влияет на его запах. Разные химические составы при переработке дают разные "огранолептические" свойства, включая запах и цвет топлива.

Технологии переработки: Бензин с разных нефтехимических заводов может пахнуть по-разному. Например, при каталитическом крекинге получается бензин с приятным запахом, так как в состав входят эфиры. В то время как бензин, полученный с помощью термического крекинга, будет иметь резкий и неприятный запах.

Присадки: Для повышения октанового числа многие заводы добавляют метилтретбутиловый эфир. Это вещество может придать бензину более приятный запах, однако оно не является индикатором качества.

Можно ли обнаружить этилированный бензин по запаху?

Нет, утверждает Александр Гордейко. Этилированный бензин можно обнаружить только с помощью лабораторных методов. Даже если запах необычен, это не обязательно свидетельствует о его низком качестве.



Что делать, чтобы избежать некачественного топлива?

Заправляйтесь на проверенных АЗС, особенно крупных сетей. Они строго следят за качеством топлива и находятся под контролем государственных органов.

Если ваш автомобиль нормально едет после заправки и не горит индикатор "check engine", значит, с качеством топлива всё в порядке, независимо от запаха.

Помните, что не все запахи бензина являются признаком его низкого качества. Запах может зависеть от технологии производства и используемых добавок.



Вывод

Запах бензина не может точно указать на его качество. На практике, единственный способ проверить топливо — это лабораторные методы. Если ваша машина работает нормально после заправки, и нет признаков неисправностей, значит, бензин скорее всего качественный. Важно выбирать проверенные АЗС, чтобы минимизировать риски.