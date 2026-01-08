Заправился — и на штрафстоянку? Почему топливо из соседней страны может стать приговором

Большинство российских автомобилистов хотя бы раз задавались вопросом, действительно ли бензин на отечественных АЗС уступает зарубежному по качеству или это устойчивый миф. На фоне разговоров о "плохом топливе" водители нередко выбирают более дорогие марки с присадками, опасаясь последствий для двигателя. Как отмечает профильное автомобильное издание naavtotrasse. ru, реальная картина оказывается сложнее и не сводится к простому сравнению стран.

Что важнее октанового числа

Распространено мнение, что чем выше октановое число, тем безопаснее бензин для мотора. Однако владелец сети АЗС, на мнение которого ссылается издание, подчеркивает: ключевым фактором является не столько марка топлива, сколько его соответствие экологическим стандартам. Именно они определяют допустимый состав бензина и его влияние на современные двигатели.

Использование топлива низкого экологического класса, например стандарта Евро-2, в новых автомобилях может привести к серьезным поломкам. Современные моторы рассчитаны на более жесткие требования, и несоответствие этим нормам чревато дорогостоящим ремонтом уже через короткое время эксплуатации.

Роль серы и экологические нормы

Одним из наиболее опасных компонентов бензина считается сера. Она разрушает элементы двигателя и катализаторы, ускоряет износ масла и может приводить к выходу из строя системы очистки выхлопа. Особенно чувствительны к сере моторы с системой прямого впрыска, где вредные отложения быстрее накапливаются на деталях.

За последние годы требования к содержанию серы существенно ужесточились. В России действует стандарт Евро-5, при котором ее доля в топливе минимальна. Аналогичные показатели характерны и для большинства стран с развитым топливным рынком, поэтому принципиальной разницы между качественным российским и зарубежным бензином по этому параметру уже нет.

Европа, Казахстан и вопрос цены

В Европе применяется стандарт Евро-6, который предполагает дополнительное снижение вредных выбросов за счет специальных присадок. Это делает топливо экологичнее, но не всегда означает критичное преимущество для двигателя по сравнению с Евро-5. При этом в ряде соседних стран, например в Казахстане, бензин заметно дешевле именно из-за более низких стандартов — Евро-4 и ниже.

Такое топливо может быть экономически выгодным, но для современных автомобилей оно несет повышенные риски. Поэтому специалисты советуют заправляться на проверенных АЗС с жестким контролем качества и сохранять чеки. Это остается самым надежным способом защитить двигатель вне зависимости от страны производства бензина.