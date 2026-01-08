Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:56

Заправился — и на штрафстоянку? Почему топливо из соседней страны может стать приговором

Топливо класса Евро-2 может быстро вывести из строя современный двигатель — naavtotrasse.ru

Большинство российских автомобилистов хотя бы раз задавались вопросом, действительно ли бензин на отечественных АЗС уступает зарубежному по качеству или это устойчивый миф. На фоне разговоров о "плохом топливе" водители нередко выбирают более дорогие марки с присадками, опасаясь последствий для двигателя. Как отмечает профильное автомобильное издание naavtotrasse. ru, реальная картина оказывается сложнее и не сводится к простому сравнению стран.

Что важнее октанового числа

Распространено мнение, что чем выше октановое число, тем безопаснее бензин для мотора. Однако владелец сети АЗС, на мнение которого ссылается издание, подчеркивает: ключевым фактором является не столько марка топлива, сколько его соответствие экологическим стандартам. Именно они определяют допустимый состав бензина и его влияние на современные двигатели.

Использование топлива низкого экологического класса, например стандарта Евро-2, в новых автомобилях может привести к серьезным поломкам. Современные моторы рассчитаны на более жесткие требования, и несоответствие этим нормам чревато дорогостоящим ремонтом уже через короткое время эксплуатации.

Роль серы и экологические нормы

Одним из наиболее опасных компонентов бензина считается сера. Она разрушает элементы двигателя и катализаторы, ускоряет износ масла и может приводить к выходу из строя системы очистки выхлопа. Особенно чувствительны к сере моторы с системой прямого впрыска, где вредные отложения быстрее накапливаются на деталях.

За последние годы требования к содержанию серы существенно ужесточились. В России действует стандарт Евро-5, при котором ее доля в топливе минимальна. Аналогичные показатели характерны и для большинства стран с развитым топливным рынком, поэтому принципиальной разницы между качественным российским и зарубежным бензином по этому параметру уже нет.

Европа, Казахстан и вопрос цены

В Европе применяется стандарт Евро-6, который предполагает дополнительное снижение вредных выбросов за счет специальных присадок. Это делает топливо экологичнее, но не всегда означает критичное преимущество для двигателя по сравнению с Евро-5. При этом в ряде соседних стран, например в Казахстане, бензин заметно дешевле именно из-за более низких стандартов — Евро-4 и ниже.

Такое топливо может быть экономически выгодным, но для современных автомобилей оно несет повышенные риски. Поэтому специалисты советуют заправляться на проверенных АЗС с жестким контролем качества и сохранять чеки. Это остается самым надежным способом защитить двигатель вне зависимости от страны производства бензина.

