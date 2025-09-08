Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:09

Дёшево заправился — дорого починил: топливо, которое убивает двигатель

Автоюрист предупредил о риске серьёзных поломок двигателя из-за некачественного топлива

Современные автомобили становятся все более чувствительными к качеству топлива. Любая ошибка при выборе заправочной станции может обернуться дорогостоящим ремонтом, и потому к этому вопросу стоит относиться с предельной внимательностью. Один неудачный бак с бензином или дизелем низкого качества способен вызвать серьезные неполадки в работе двигателя и топливной системы.

Почему стоит избегать случайных АЗС

Некачественное топливо грозит множеством проблем. Двигатель может начать работать нестабильно, появятся рывки и пропуски зажигания. Нередко забивается топливный фильтр, форсунки и даже катализатор, что в итоге приводит к необходимости капитального ремонта. Затраты на такие работы могут многократно превысить разницу в цене между "дешевой" и проверенной заправкой.

"Некачественное топливо — это риск серьезных поломок: двигатель может начать троить, а топливная система — засоряться", — пояснил автоюрист.

Крупные сети стараются следить за качеством и поставками, тогда как у малоизвестных точек контроля может не быть вовсе. При этом соблазн заправиться там, где цена на 2-3 рубля ниже, зачастую оказывается губительным для бюджета владельца автомобиля.

Как распознать небезопасную заправку

Определить качество топлива "на глаз" невозможно, поэтому стоит уделить внимание репутации компании.

  1. У любой надежной АЗС есть официальный сайт с информацией о поставщиках и топливных стандартах.

  2. О реальном уровне сервиса и топлива расскажут отзывы автовладельцев. Если о станции нет ни единого упоминания в интернете, это повод насторожиться.

  3. Подозрительно низкие цены — еще один тревожный сигнал. Экономия на топливе редко бывает оправданной.

Такие простые меры помогут избежать многих неприятностей, связанных с использованием низкосортного бензина или дизеля.

К чему приводит плохое топливо

Использование низкокачественного топлива не всегда проявляется сразу. Сначала водитель может заметить только легкую потерю мощности или нестабильный холостой ход. Но со временем это перерастает в серьезные неисправности:

  • износ топливного насоса;
  • засорение инжектора;
  • повреждение клапанов и цилиндров;
  • выход из строя катализатора.

Каждая из этих поломок требует дорогостоящего ремонта, и именно поэтому эксперты советуют быть предельно внимательными при выборе АЗС.

На что обращать внимание водителю

Даже при обычной заправке стоит проявлять осторожность. Желательно иметь привычку заправляться только на проверенных станциях и сохранять чеки. Это поможет в случае споров или необходимости предъявить претензии.

Многие автомобилисты отмечают, что качество топлива напрямую влияет на ресурс двигателя и работу всех систем автомобиля. И хотя полностью застраховаться невозможно, внимательный подход существенно снижает риски.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Букингемский дворец сообщил о смерти герцогини Кентской Кэтрин в возрасте 93 лет 05.09.2025 в 21:59

Ушла тихо, оставила громкий след: чем запомнится герцогиня Кентская

Её называли скромной и преданной, она предпочитала жить без титулов и официальных обязанностей. Но именно это сделало её особенной в истории королевской семьи.

Читать полностью » Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается 05.09.2025 в 20:56

Голливуд закрыл дверь — Азия вошла в зал: чем теперь живёт российский кинопрокат

Голливудские блокбастеры в Россию пока не вернулись: владельцы кинотеатров рассказывают, как это отражается на посещаемости и какие премьеры все же остаются.

Читать полностью » Энтони Хопкинс сыграет главную роль в экранизации рассказа Дилана Томаса 05.09.2025 в 19:31

Энтони Хопкинс возвращается к корням: фильм, который ждала вся Британия

Энтони Хопкинс вернется к своим валлийским корням в новой экранизации рассказа Дилана Томаса. Сюжет обещает зрителям удивительный мир воображения.

Читать полностью » Конкурс костюмов для лам и альпак прошёл на ярмарке в Миннесоте 05.09.2025 в 18:57

Ламы в париках и альпаки в попкорне: что творилось на необычный ярмарке в Миннесоте

В Миннесоте прошёл конкурс костюмов для лам и альпак. Животные и их хозяева удивили зрителей яркими образами, превратив ярмарку в карнавал фантазии.

Читать полностью » Джастин Бибер представил второй альбом за два месяца — Swag II 05.09.2025 в 16:57

Новый альбом Бибера вышел внезапно: поклонники не успели опомниться

Джастин Бибер представил новый альбом всего через два месяца после предыдущего, добавив в свою дискографию 23 свежие композиции и яркие коллаборации.

Читать полностью » Propstore продал световой меч Дарта Вейдера за $3,65 млн — рекорд для 05.09.2025 в 15:59

Предмет культа стал золотым: реквизит "Звёздных войн" переписал историю торгов

На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе культовый реквизит из "Звёздных войн" установил рекорд. Узнайте, какие артефакты ещё ушли с молотка.

Читать полностью » Джон Траволта выставил на продажу дом с частным аэропортом во Флориде за 10 млн долларов 05.09.2025 в 14:03

Голливудская легенда расстаётся с домом, где самолёты подруливают прямо к порогу

Джон Траволта решил продать уникальный особняк с частной полосой для самолетов. Почему актер сделал этот шаг и что для него значит этот дом?

Читать полностью » Ефим Шифрин рассказал об использовании искусственного интеллекта в учебе и соцсетях 05.09.2025 в 13:58

Современный лайфхак Ефима Шифрина: технологии берут рутину на себя

Ефим Шифрин рассказал, как искусственный интеллект помогает ему в учебе, социальных сетях и музыке, но подчеркнул, что заменить человека он не способен.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Листовой компост улучшает структуру почвы и сохраняет плодородие на несколько лет
Авто и мото

Сброс ошибок через аккумулятор, предохранитель и сканер: что важно знать водителю
Красота и здоровье

Диетолог Ирина Писарева: 200 грамм овощей в день – минимальная норма для иммунитета
Красота и здоровье

Врач Анастасия Разбежкина: мешки под глазами могут быть признаком заболеваний
Еда

Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду
Спорт и фитнес

Врачи перечислили основные риски при занятиях на беговой дорожке
Наука и технологии

Археологи Швейцарии нашли римский мост: как империя контролировала провинции
Дом

Умный дом и технологии, которые значительно упрощают повседневную жизнь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet