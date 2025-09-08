Дёшево заправился — дорого починил: топливо, которое убивает двигатель

Современные автомобили становятся все более чувствительными к качеству топлива. Любая ошибка при выборе заправочной станции может обернуться дорогостоящим ремонтом, и потому к этому вопросу стоит относиться с предельной внимательностью. Один неудачный бак с бензином или дизелем низкого качества способен вызвать серьезные неполадки в работе двигателя и топливной системы.

Почему стоит избегать случайных АЗС

Некачественное топливо грозит множеством проблем. Двигатель может начать работать нестабильно, появятся рывки и пропуски зажигания. Нередко забивается топливный фильтр, форсунки и даже катализатор, что в итоге приводит к необходимости капитального ремонта. Затраты на такие работы могут многократно превысить разницу в цене между "дешевой" и проверенной заправкой.

"Некачественное топливо — это риск серьезных поломок: двигатель может начать троить, а топливная система — засоряться", — пояснил автоюрист.

Крупные сети стараются следить за качеством и поставками, тогда как у малоизвестных точек контроля может не быть вовсе. При этом соблазн заправиться там, где цена на 2-3 рубля ниже, зачастую оказывается губительным для бюджета владельца автомобиля.

Как распознать небезопасную заправку

Определить качество топлива "на глаз" невозможно, поэтому стоит уделить внимание репутации компании.

У любой надежной АЗС есть официальный сайт с информацией о поставщиках и топливных стандартах. О реальном уровне сервиса и топлива расскажут отзывы автовладельцев. Если о станции нет ни единого упоминания в интернете, это повод насторожиться. Подозрительно низкие цены — еще один тревожный сигнал. Экономия на топливе редко бывает оправданной.

Такие простые меры помогут избежать многих неприятностей, связанных с использованием низкосортного бензина или дизеля.

К чему приводит плохое топливо

Использование низкокачественного топлива не всегда проявляется сразу. Сначала водитель может заметить только легкую потерю мощности или нестабильный холостой ход. Но со временем это перерастает в серьезные неисправности:

износ топливного насоса;

засорение инжектора;

повреждение клапанов и цилиндров;

выход из строя катализатора.

Каждая из этих поломок требует дорогостоящего ремонта, и именно поэтому эксперты советуют быть предельно внимательными при выборе АЗС.

На что обращать внимание водителю

Даже при обычной заправке стоит проявлять осторожность. Желательно иметь привычку заправляться только на проверенных станциях и сохранять чеки. Это поможет в случае споров или необходимости предъявить претензии.

Многие автомобилисты отмечают, что качество топлива напрямую влияет на ресурс двигателя и работу всех систем автомобиля. И хотя полностью застраховаться невозможно, внимательный подход существенно снижает риски.