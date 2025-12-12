Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:01

Очередь на заправке — это хорошо: эксперт объяснил, как поток машин выдаёт качество бензина

Плохой бензин вызывает троение двигателя — Ершов

Плохой бензин редко выдает себя сразу — а расплачиваться за "случайную" заправку иногда приходится уже в сервисе, когда двигатель начинает троить или падает мощность. Об этом сообщает "Лента.ру": технический тренер центра обучения международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов рассказал, что определить качество топлива на глаз невозможно, но снизить риски помогают простые поведенческие правила. Он объяснил, на какие АЗС лучше не заезжать, почему подозрительно низкая цена — тревожный сигнал и как выбрать "свою" заправку.

Какие АЗС лучше обходить стороной

Ершов в первую очередь рекомендовал избегать одиночных и малоизвестных заправок, особенно расположенных вдали от крупных населенных пунктов. По его словам, именно там выше риск столкнуться с нестабильными поставками и топливом сомнительного происхождения. Он отметил, что на трассах нередко встречаются временные точки, которые не дают уверенности в качестве топлива.

В качестве более безопасной альтернативы эксперт предложил выбирать крупные сетевые станции с известным брендом. Он объяснил это тем, что у таких компаний обычно есть собственные нефтебазы, выстроенная логистика поставок и внутренний контроль качества.

"Лучше отдавать предпочтение крупным сетевым станциям с известным брендом. У этих компаний есть собственные нефтебазы, выстроенная логистика поставок и система внутреннего контроля за качеством. Некачественный бензин туда просто не попадет — это репутационные риски, которые ни одна крупная сеть не допустит", — указал технический тренер центра обучения FIT SERVICE Константин Ершов.

Косвенные признаки качества: поток клиентов и "репутация на месте"

Собеседник "Ленты.ру" предложил обращать внимание на загрузку заправки. По его мнению, постоянный поток клиентов и очереди могут говорить о доверии к конкретной точке. Логика простая: люди не возвращаются туда, где после заправки машина ведет себя хуже.

Ершов подчеркнул, что автомобилисты обычно "голосуют колесами" — если двигатель начинает троить или терять мощность после посещения станции, второй раз большинство туда не поедет. Поэтому оживленность АЗС он называет косвенным маркером, который помогает отличить проверенную точку от сомнительной. Это не лабораторный тест, но практический фильтр, который работает в бытовых условиях.

Цена как тревожный сигнал и чем может обернуться экономия

Отдельное внимание эксперт уделил стоимости топлива. Он отметил, что у крупных сетей цены обычно находятся примерно на одном уровне. Если же где-то бензин заметно дешевле, это повод насторожиться: топливо может быть разбавлено или не соответствовать заявленному октановому числу.

"Если где-то бензин заметно дешевле — это тревожный сигнал. Он может быть разбавлен или не соответствовать октановому числу. Экономия в 5-7 рублей на литре может потом обернуться ремонтом инжектора или катализатора на десятки тысяч", — сказал технический тренер центра обучения FIT SERVICE Константин Ершов.

В его оценке это главный бытовой парадокс: небольшая экономия на колонке способна привести к дорогому ремонту, который полностью перекрывает выгоду.

"Одна-две станции" и наблюдение за машиной

В финале Ершов описал, как сформировать устойчивую привычку заправляться без лишних рисков. По его словам, разумно выбрать одну-две проверенные сетевые станции в оживленных районах, а затем наблюдать за поведением автомобиля. Он рекомендует следить за расходом топлива и тем, как запускается двигатель.

"На мой взгляд, правильный подход к заправке — это выбрать одну-две проверенные сетевые станции в оживленных районах, а затем внимательно понаблюдать за поведением машины, расходом и запуском двигателя. Так можно объективно понять, где топливо действительно качественное", — заключил технический тренер центра обучения FIT SERVICE Константин Ершов.

В этом подходе ставка делается на повторяемость и контроль: качество не угадывают по виду бензина, его подтверждают стабильной работой автомобиля после заправок.

