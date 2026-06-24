Плохой бензин маскируется под обычный: мотор выдаст правду раньше, чем водитель поймет

Термин "некачественное топливо" является некорректным с технической точки зрения, так как бензин оценивается по двум десяткам различных показателей. Об этом рассказал NewsInfo вице-председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов.

Ранее сообщалось, что водители не могут определить состояние бензина до того, как он окажется в баке. По мнению специалистов, диагностика возможна только после запуска двигателя, когда изменения в поведении автомобиля сигнализируют о проблеме. При этом эксперты подчеркивают, что скрытые химические процессы способны быстро вывести механизмы из строя.

По словам эксперта, проблемы возникают чаще из-за несоответствия горючего конкретному типу двигателя или сезону эксплуатации, а не из-за его общего качества. Самостоятельная оценка состояния горючего при заправке нередко приводит к неверным выводам, так как признаки неисправности проявляются постфактум.

Пахомов пояснил, что использование, например, летнего топлива зимой приводит к трудностям с запуском из-за нехватки летучих фракций, необходимых для воспламенения заряда при низких температурах. Кроме того, несгоревшее топливо повышает нагрев катализатора, что сокращает срок его службы.

"Если недостаточно летучих веществ в летнем топливе, будете видеть пропуск зажигания. Под нагрузкой не почувствуете, а на холостом ходу двигатель будет потряхиваться, подрагивать. Это будет означать, что не каждый раз в цилиндре воспламеняется топливо", — говорит эксперт.

Он добавил, что опасения по поводу несоответствия октанового числа часто преувеличены, так как заводы-изготовители строго следят за этим параметром. Современные системы управления двигателем способны оперативно реагировать на детонацию, предупреждая водителя о сбое через индикацию неисправности на приборной панели. Тем не менее, цена экономии на горючем может обернуться серьезными техническими сбоями, а в случае со старыми автомобилями — полным разрушением мотора.

"Сбои в системе токсичности не увидите до тех пор, пока система контроля, система управления двигателем не обнаружит ошибки в работе системы снижения токсичности и не зажжет на панели приборов предупреждающий сигнал", — пояснил Пахомов.

При появлении признаков нестабильной работы мотора эксперт рекомендует не пытаться самостоятельно решить проблему, а обратиться в профильный сервис. Продолжение поездки при явных сбоях способно привести к значительно более дорогостоящему ремонту, чем первоначальная диагностика.

Читайте также