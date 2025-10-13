30 литров — не приговор: как водители в Тюмени обошли топливные ограничения

Водители Тюмени быстро приспособились к новым ограничениям, введённым на автозаправках сети "Н-1". Несмотря на лимит в 30 литров топлива в одни руки, горожане нашли несколько способов заправляться без потерь. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Демин в беседе с URA. RU.

Как обходят ограничения

"Ограничения ввели, а контроль за их соблюдением — нет. Да, более 30 литров бензина на заправке сети АЗС "Н-1" за раз не продадут. Но можно заправить одну тридцатку утром, а другую, например, после обеда — никто вам в этом не откажет. Также есть возможность проехаться по разным заправкам сети и на каждой купить до 30 литров бензина, так как единая система контроля в этом плане отсутствует. Реализовать такую задумку достаточно сложно", — пояснил Дмитрий Демин.

Таким образом, фактический контроль за лимитом отсутствует: водители без труда обходят правила, пользуясь разными станциями или временным интервалом между заправками.

Почему ввели лимит

В начале октября сеть АЗС "Н-1" сначала запретила продажу бензина АИ-92 в канистры, а затем установила лимит — не более 30 литров АИ-92 или АИ-95 на одного покупателя. Представители компании заявили, что меры носят предупредительный характер и нужны для того, чтобы предотвратить скупку топлива "впрок".

При этом в самой компании подчёркивают: дефицита бензина нет, а ограничения — временные.