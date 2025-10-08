Лимит 30 литров — новая реальность: как в Тюмени борются с бензиновыми паникёрами

В Тюмени сеть автозаправок Н-1 ввела лимит на продажу топлива. Теперь один автомобиль может заправить не более 30 литров бензина АИ-92 или АИ-95 за один раз. Об этом сообщили URA. RU по контактному телефону компании.

Почему ввели ограничения

"Действительно, ограничение у нас действует с 7 октября. В один автомобиль не заливаем больше 30 литров АИ-92 или АИ-95. При этом топливо в наличии, проблем с этим нет. Но так мы хотим отсечь тех, кто приезжает с канистрами и скупает бензин впрок, чтобы всем нашим клиентам в итоге хватало топлива", — рассказали в компании.

По словам представителей сети, мера временная и направлена на предотвращение искусственного дефицита. В компании подчеркнули, что поставки топлива стабильны, а запасы достаточные.