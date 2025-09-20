Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вечерняя заправка в Москве
Вечерняя заправка в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:19

Бензин утекает в мусорное ведро: самые грязные уловки мелких АЗС

Эксперты объяснили распространённые приёмы недолива топлива на АЗС

Небольшие заправочные станции порой становятся местом, где часть купленного топлива исчезает буквально у пассажира из-под носа. Исследования и жалобы автовладельцев показывают: самые простые и самые изощрённые схемы недолива встречаются именно вне крупных сетей. Ниже — переработанный обзор распространённых приёмов обмана на АЗС, способы проверки и защиты, а также практические рекомендации и полезный контекст.

Как действуют мошенники у колонок

  1. Оператор контролирует счётчик и заранее знает купленный литраж.

  2. Когда на дисплее остаётся последний литр, заправщик преждевременно вытаскивает пистолет, имитируя окончание заливки.

  3. Автомобилист уезжает; сотрудник сливает оставшееся топливо в подготовленную тару — канистру из мусорного ведра.

  4. Суммарный недолив с каждой машины — 200-900 г, за смену это превращается в заметный объём.

Совет: всегда стоять у колонки и лично смотреть на счётчик, особенно при предоплате.

Сценарий "заливка на сдачу"

  1. Водитель платит наличными, кассир "не может дать сдачу".

  2. Предлагают "добавить бензин на сдачу" и имитируют вторую заливку, при этом колонка не запускается.

  3. Доплата забирается, а топливо сливается в тайник.

Проверка: при докупке топлива обязательно смотреть, увеличился ли литраж на дисплее колонки.

Программные махинации с оборудованием

  1. Контрольно-кассовая и насосная электроника подвержены перепрошивке.

  2. Вносятся корректировки в софт колонок и суммарных счётчиков, что даёт систематический недолив.

  3. При попытке контроля мошенники временно отключают "калибровку" с переносного пульта — колонка на глаз выдаёт верный объём, а в реальности учёт исказён.

По оценкам специалистов, недолив может доходить до 500 мл на каждые 10 л топлива, что объясняет случаи, когда в "55-литровый" бак умещают 60 л и более.

Таблица "Сравнение" — типы схем и признаки

Схема Кто участвует Признаки при оплате Как заметить
Мгновенный "вытаскиватель" Оператор за колонкой Колонка останавливается за доли секунды до конца Стойте у счётчика; наблюдайте последнюю цифру
"На сдачу" Кассир + оператор Просьба доплатить; действие имитируется Смотрите увеличение литража на дисплее
Перепрошивка ПО Техперсонал/владелец Бак "вмещает" лишние литры, контроль отключается Требуйте контрольную мерную тару; фиксируйте фото/видео

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой: узнайте объём бака и остаток топлива в мобильном приложении/на приборке.

  2. При оплате: попросите чек с указанием литров и цены за литр.

  3. Во время заправки: стойте рядом с колонкой и фотографируйте начальные показания счётчика.

  4. После: сравните фактический залитый объём с чеком; если сомнения — потребуйте контрольную мерную тару и вызов ответственных органов.

  5. При повторных проблемах: фиксируйте данные (видео, фото, чек) и обращайтесь в Роспотребнадзор, Росстандарт или в полицию.

  6. Инструменты: камера смартфона, портативный измеритель объёма (для больших резервуаров), приложение для учёта пробега и расхода топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оплата наличными и уход от колонки. → Последствие: недолив 0,2-0,9 л. → Альтернатива: платить картой и стоять при заправке.

  2. Ошибка: соглашаться на "заливку на сдачу" без проверки. → Последствие: потеря денег. → Альтернатива: требовать повторный запуск колонки и чек с литражом.

  3. Ошибка: не обращать внимание на странную разницу в объёме бака и заправленных литрах. → Последствие: систематические переплаты. → Альтернатива: вести учет расхода и сравнивать реальный расход с паспортными данными.

А что если…

  1. А что если сотрудник отказывается включить колонку повторно? — Требуйте объяснений, фиксируйте отказ на видео и звоните на горячую линию сети или в контролирующие органы.

  2. А что если колонка "вмещает" больше литров, чем указано в паспорте авто? — Попросите контрольную мерную тару и не подписывайте претензий без фиксации.

  3. А что если заправка — мелкая частная станция без вывески? — По возможности выбирайте крупные сетевые АЗС; они чаще держат внутренний контроль.

Таблица "Плюсы и минусы" — платёж и контроль

Действие Плюсы Минусы
Стойка у колонки и фото Высокая вероятность честной заливки Тратится время; неудобно при плохой погоде
Оплата картой Меньше манипуляций с наличными Не защищает от перепрошивки ПО
Выбор сети АЗС Более строгий контроль, реже махинации Могут быть дороже по цене за литр

Мифы и правда

  1. Миф: "Сети никогда не воруют" — Частично: сети имеют более строгий контроль, но ошибки и единичные махинации возможны.

  2. Миф: "Если бачок вмещает больше литров — бак бракованный" — Правда: причина чаще в учёте оборудования, а не в геометрии бака.

  3. Миф: "Видео на телефоне не доказательство" — Неправда: фото и видео — ценная доказательная база при обращении в контролирующие органы.

FAQ

  1. Как выбрать безопасную АЗС?

    1. Выбирайте станции сетевых брендов; смотрите на внешний порядок, наличие кассовых чеков и номера диспетчера.

  2. Сколько стоит провести контрольную закупку?

    1. Обычно бесплатно для потребителя — можно обратиться в Роспотребнадзор или Росстандарт; коммерческие проверки у сертифицированных лабораторий платные.

  3. Что делать, если заправили на лишние литры?

    1. Сохраняйте чек, фотографируйте показания счётчика, требуйте объяснений и при наличии признаков мошенничества обращайтесь в полицию.

3 интересных факта

  1. На симпатичных небольших АЗС нередко работают те же приёмы, что и в "подпольных" лавках: мелкие потери маскируются под "технический разброс".

  2. Канистра в мусорном ведре — один из самых распространённых "реквизитов" мошенников.

  3. Программисты подменяют учёт данных через лёгкие переносные пульты — внешне похожие на брелоки.

Исторический контекст

Технологии учёта топлива развивались вместе с автоматикой АЗС: от механических счётчиков к цифровым и сетевым системам. С появлением компьютерного учета выросли и возможности манипуляций: если раньше недолив требовал физического вмешательства, теперь часть схем реализуется через программное обеспечение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российский рынок новых автомобилей держится на запасах китайских брендов 2024 года сегодня в 13:57

Скидки тают, кредиты оживают: что ждёт тех, кто откладывает покупку авто

Российский авторынок снова лихорадит: скидки тают, рубль слабеет, а утильсбор могут поднять. Когда выгоднее покупать машину?

Читать полностью » Mercedes-Benz возвращает физические кнопки в новые модели после анализа данных водителей сегодня в 12:51

Mercedes разворачивает моду вспять: кнопки и ролики возвращаются туда, где царил сенсор

Mercedes возвращает кнопки в интерьеры после эпохи тотальной цифровизации. Почему именно сейчас и что это значит для будущего моделей?

Читать полностью » В GM подтвердили обновлённые ремонты трансмиссий 10L1000 на тяжёлых пикапах Chevrolet и GMC сегодня в 11:45

Бесплатный ремонт или вечная головная боль: дилемма для владельцев GMC и Chevrolet

GM представила новые детали для тяжёлых пикапов, но эксперты сомневаются в их надёжности. Разбираемся, что это значит для владельцев.

Читать полностью » В США опубликованы результаты краш-тестов IIHS: проблемы выявлены у Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck сегодня в 10:25

Электропикапы против стен: Ford F-150 Lightning провалился там, где Cybertruck выжил

IIHS выявил серьёзные недостатки безопасности у Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck. Какие слабые места показали тесты и что это значит для водителей?

Читать полностью » Автоэксперты: гликолевая тормозная жидкость теряет свойства уже через 1–2 года сегодня в 9:22

Вода в системе вместо защиты: как стареет тормозная жидкость и к чему это приводит

Как часто нужно менять тормозную жидкость и почему откладывать эту процедуру опасно? Пошаговые советы и полезные факты для автовладельцев.

Читать полностью » Цены на Ferrari Mondial резко выросли из-за редкости модели — данные аукционов сегодня в 9:10

Скрытая жемчужина, за которую готовы платить: почему ретро модель Ferrari неожиданно подорожала на аукционах

Когда-то недооценённая Ferrari Mondial сегодня удивляет экспертов: редкая модель резко подорожала и превратилась в объект охоты коллекционеров.

Читать полностью » ГИБДД разъяснила разницу между приостановкой и снятием автомобиля с учёта сегодня в 8:27

Приостановка или снятие с учёта? Ошибка здесь может обойтись дорого

Узнайте, как приостановить регистрацию автомобиля или полностью снять его с учёта, чтобы избежать штрафов и лишних расходов.

Читать полностью » ГАИ: установка самодельных ДХО может привести к лишению водительских прав сегодня в 8:01

Фары-хамелеоны лишают прав: за какие ДХО водитель рискует

Узнайте, когда установка светодиодных ДХО грозит лишением прав, а когда можно отделаться штрафом, и какие альтернативы помогут избежать проблем.

Читать полностью »

Новости
Наука

Археологи нашли останки жертв землетрясения IV века в римской Гераклее Синтике
Технологии

В Китае выявили проблему с прочностью iPhone 17 Pro и Air — корпуса покрываются царапинами
Спорт и фитнес

Журналист рассказал, как месяц ежедневных отжиманий от стены помог улучшить осанку и здоровье
Дом

Сода, кола и зубная паста эффективно очищают кастрюли от нагара и жира
Туризм

Из Ростова-на-Дону в Крым отправились пробные пассажирские поезда через новые территории — Хуснуллин
Еда

Диетолог Винчи Цуй назвала продукты с высоким содержанием цинка для иммунитета
Питомцы

Музыка снижает тревожность у собак и помогает им успокоиться
Красота и здоровье

Простая соль эффективнее леденцов: полоскания уменьшают воспаление и отёк
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet