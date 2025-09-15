Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:11

Рынок топлива снова играет против кошелька: почему инфляция остаётся позади

Рост цен на топливо в России с начала 2025 года составил 7,2% при инфляции 4% — ФАС

Рост цен на топливо в России в 2025 году заметно ускорился и уже превысил темпы инфляции. Эта тенденция затронула как биржевой рынок, так и розничный сектор, хотя именно благодаря жёсткому контролю со стороны государства потребители пока ощущают меньшее давление, чем могли бы.

Динамика цен на бензин

По данным на начало сентября, средняя стоимость литра АИ-92 составила 60,1 рубля, а АИ-95 — 64,7 рубля. Это означает рост примерно на 2,7% всего за один месяц — с августа по сентябрь.

Если же сравнивать с прошлым годом, то ситуация выглядит ещё более наглядно: с августа 2024-го цены на АИ-92 выросли на 10%, а на АИ-95 — на 9,5%. Таким образом, всего за двенадцать месяцев автомобилисты стали тратить заметно больше, даже несмотря на официальные меры сдерживания.

С начала 2025 года бензин подорожал уже на 7,21%. При этом инфляция за тот же период составила 4,03%, то есть рост цен на топливо превысил общий уровень инфляции почти в два раза.

Роль биржевых котировок

Ситуация на бирже оказалась ещё более напряжённой: там стоимость бензина росла быстрее, чем на АЗС. Но в рознице ценовой скачок был ограничен благодаря вмешательству регулирующих органов.

"Биржевая стоимость бензина в августе выросла ещё более существенно, но розничные цены сдерживались из-за активного контроля со стороны ФАС", — пояснил старший аналитик БКС Кирилл Бахтин.

Таким образом, без вмешательства Федеральной антимонопольной службы рост оказался бы куда заметнее.

Почему цены растут быстрее инфляции

Рост стоимости топлива объясняется сразу несколькими факторами:

  1. Увеличение мировых котировок нефти и нефтепродуктов.

  2. Сезонное повышение спроса внутри страны.

  3. Колебания валютного курса, которые делают экспорт более выгодным.

  4. Постепенное снятие ограничений на поставки топлива за рубеж.

Все эти процессы в комплексе приводят к тому, что внутренний рынок ощущает давление, даже несмотря на меры государства.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сдерживание цен ФАСом снижает нагрузку на потребителей Рост затрат для автомобилистов и транспортных компаний
Биржевой рост отражает реальную ситуацию на рынке Перевес инфляции создаёт риски для экономики
Наличие конкуренции на рынке АЗС удерживает ценовой скачок Экспортная привлекательность снижает предложение внутри страны

Сравнение с прошлым годом

Период АИ-92 АИ-95
Август 2024 ~54,6 руб. ~59,1 руб.
Сентябрь 2025 60,1 руб. 64,7 руб.
Прирост +10% +9,5%

Советы шаг за шагом: как снизить расходы на топливо

  1. Используйте сервисы с кэшбэком при оплате топлива.

  2. Скачайте мобильные приложения крупных АЗС — там часто действуют акции.

  3. Старайтесь планировать маршруты, чтобы избегать пробок и лишнего расхода.

  4. Следите за давлением в шинах — это напрямую влияет на экономичность.

  5. Рассмотрите вариант перехода на газовое оборудование (ГБО), если пробеги большие.

Мифы и правда

• Миф: бензин дорожает только из-за нефтяных компаний.
Правда: на цены влияет целый комплекс факторов, включая экспортные ограничения и валютные колебания.

• Миф: инфляция всегда выше роста цен на бензин.
Правда: в 2025 году ситуация обратная — именно топливо стало лидером по подорожанию.

• Миф: государство не вмешивается в рынок.
Правда: ФАС активно регулирует розничный сектор, иначе рост был бы выше.

FAQ

Как выбрать заправку с лучшей ценой?
Сравнивайте через агрегаторы или мобильные приложения, где видны актуальные цены на АЗС.

Сколько стоит бензин сейчас?
На 5 сентября 2025 года: АИ-92 — 60,1 руб./л, АИ-95 — 64,7 руб./л.

Что лучше — АИ-92 или АИ-95?
Выбор зависит от автомобиля: если производитель допускает АИ-92, можно использовать его. Но для новых моделей чаще рекомендуют АИ-95.

Исторический контекст

Рост цен на топливо в России — явление не новое. Так, в начале 2000-х литр АИ-92 стоил около 10 рублей, а к 2010 году цена выросла почти втрое. К 2020-м рост стал ещё заметнее, и сегодня заправка полного бака обходится в разы дороже, чем двадцать лет назад.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

• Игнорировать акции АЗС — Переплата до 10% — Использовать бонусные программы.
• Заправляться только на ближайшей станции — Потеря выгоды — Сравнивать цены через приложения.
• Ездить в агрессивном стиле — Высокий расход — Перейти на плавное вождение.

А что если…

Что будет, если цены продолжат расти тем же темпом? За год стоимость литра топлива может превысить 70 рублей. Это приведёт к росту расходов на перевозки, подорожанию продуктов и услуг, а также ускорит интерес к альтернативным источникам энергии, включая электромобили.

Итоги и факты

Рост цен на бензин в 2025 году стал заметнее инфляции и уже ощутимо ударил по кошелькам водителей. Государственный контроль позволяет сглаживать пики, но тенденция остаётся неблагоприятной.

Три интересных факта:

  1. Россия входит в десятку крупнейших экспортёров бензина.

  2. Средний расход автомобиля в городе — около 9 литров на 100 км, что делает рост цен очень чувствительным.

  3. В Европе литр бензина стоит дороже, но там выше уровень доходов и распространены дизель и электрокары.

