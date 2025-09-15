Рынок топлива снова играет против кошелька: почему инфляция остаётся позади

Рост цен на топливо в России в 2025 году заметно ускорился и уже превысил темпы инфляции. Эта тенденция затронула как биржевой рынок, так и розничный сектор, хотя именно благодаря жёсткому контролю со стороны государства потребители пока ощущают меньшее давление, чем могли бы.

Динамика цен на бензин

По данным на начало сентября, средняя стоимость литра АИ-92 составила 60,1 рубля, а АИ-95 — 64,7 рубля. Это означает рост примерно на 2,7% всего за один месяц — с августа по сентябрь.

Если же сравнивать с прошлым годом, то ситуация выглядит ещё более наглядно: с августа 2024-го цены на АИ-92 выросли на 10%, а на АИ-95 — на 9,5%. Таким образом, всего за двенадцать месяцев автомобилисты стали тратить заметно больше, даже несмотря на официальные меры сдерживания.

С начала 2025 года бензин подорожал уже на 7,21%. При этом инфляция за тот же период составила 4,03%, то есть рост цен на топливо превысил общий уровень инфляции почти в два раза.

Роль биржевых котировок

Ситуация на бирже оказалась ещё более напряжённой: там стоимость бензина росла быстрее, чем на АЗС. Но в рознице ценовой скачок был ограничен благодаря вмешательству регулирующих органов.

"Биржевая стоимость бензина в августе выросла ещё более существенно, но розничные цены сдерживались из-за активного контроля со стороны ФАС", — пояснил старший аналитик БКС Кирилл Бахтин.

Таким образом, без вмешательства Федеральной антимонопольной службы рост оказался бы куда заметнее.

Почему цены растут быстрее инфляции

Рост стоимости топлива объясняется сразу несколькими факторами:

Увеличение мировых котировок нефти и нефтепродуктов. Сезонное повышение спроса внутри страны. Колебания валютного курса, которые делают экспорт более выгодным. Постепенное снятие ограничений на поставки топлива за рубеж.

Все эти процессы в комплексе приводят к тому, что внутренний рынок ощущает давление, даже несмотря на меры государства.

Плюсы и минусы