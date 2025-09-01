Снижение есть, но вы его не заметите: почему бензин дешевеет мимо водителей

Цены на бензин в России снова вызывают беспокойство у водителей. Несмотря на кратковременное снижение биржевых котировок, в рознице топливо продолжает дорожать. При этом эксперты не ожидают заметного улучшения ситуации как минимум в течение ближайшего месяца. С чем связана такая нестабильность, и есть ли надежда на снижение цен в обозримом будущем?

Ограничения на экспорт: временная мера или новая реальность?

Чтобы стабилизировать внутренний рынок, правительство России продлило запрет на экспорт бензина. Это ограничение будет действовать для всех участников отрасли, включая НПЗ, до 30 сентября 2025 года. А для компаний, не занимающихся производством топлива, — до конца октября текущего года.

Мера, по замыслу властей, должна сдержать рост цен на АЗС и насытить внутренний рынок. Однако даже с учетом запрета стоимость топлива в рознице продолжает ползти вверх. За неделю с 19 по 25 августа бензин подорожал на 0,6%, а дизель — на 0,1%. Средняя цена литра бензина АИ-92 достигла 58,83 рубля, АИ-95 — 64,22 рубля, а дизельного топлива — 71,52 рубля.

Биржевая цена упала, а розница — нет

На бирже наблюдалось кратковременное снижение цен. Так, стоимость тонны АИ-92, достигшая пика в 72,663 тыс. рублей, к 26 августа опустилась до 68,548 тыс., а уже к 28 августа — до 66,676 тыс. Однако розничные цены продолжили рост. Это типичная ситуация: между изменениями на бирже и их отражением на заправках обычно проходит немало времени.

Кроме того, ценовая динамика на АЗС сильно зависит от уровня оптовых цен, логистики и налоговой нагрузки. Даже если нефть и бензин на бирже дешевеют, это не всегда отражается на потребителях.

Ремонт НПЗ — ключевой фактор нестабильности

Одной из главных причин текущих колебаний стало состояние нефтеперерабатывающих заводов. По словам Сергея Фролова, управляющего партнёра NEFT Research, рынок испытывает дефицит бензина из-за как плановых, так и внеплановых остановок на НПЗ.

"Сейчас слишком высокая степень неопределённости, предсказать объёмы производства крайне сложно", — пояснил Фролов.

Он добавил, что снижение цен в ближайшее время ждать не стоит — по его оценке, они могут продолжить расти как минимум до середины сентября. Более оптимистичный прогноз предполагает стабилизацию только к концу месяца.

Что говорит власть?

Вице-премьер Александр Новак 25 августа на заседании штаба по контролю за ситуацией на рынке нефтепродуктов подтвердил необходимость выработки долгосрочных решений. Он заявил, что нужно срочно проработать меры для стабилизации оптовых цен и выравнивания стоимости на АЗС по всей стране.

"Требуется системный подход и согласованные действия всех участников отрасли", — подчеркнул Новак.

Фактически это признание того, что нынешние ограничительные меры — временное решение, а не долгосрочная стратегия.

Что думают аналитики?

Мнение Фролова поддерживает Сергей Кауфман, аналитик ФГ "Финам". Он тоже не ожидает быстрой стабилизации:

"Цены нормализуются только после завершения внеплановых ремонтов или с окончанием пикового спроса, ближе к концу сентября", — отметил Кауфман.

Иными словами, для тех, кто надеется на падение цен на бензин в ближайшие недели, прогнозы остаются неутешительными. Даже несмотря на ограничение экспорта и падение биржевых котировок, рынок еще не пришел в равновесие.