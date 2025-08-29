Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:57

От "стабилизации" до скачка: бензин готовит новый удар по кошелькам

Цены на бензин в России останутся высокими до середины осени — эксперты

Что будет с ценами на бензин? Этот вопрос сегодня волнует и водителей, и экспертов рынка. Несмотря на недавние меры правительства, реальные предпосылки для удешевления топлива появятся не раньше середины осени.

Запрет на экспорт — временное решение

Правительство продлило запрет на экспорт бензина: для нефтеперерабатывающих заводов он действует до 30 сентября 2025 года, а для непроизводителей — до 31 октября. Эта мера должна удержать ситуацию на внутреннем рынке под контролем и не допустить резкого роста цен.

Инициативу поддержал вице-премьер Александр Новак. На заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов 25 августа он поручил выработать долгосрочные решения для стабилизации цен в оптовом сегменте и обеспечения сбалансированного уровня на автозаправках.

Динамика цен на рынке

Прошлая неделя стала показательным примером нестабильности: биржевые котировки бензина марки АИ-92 сначала достигли рекордного уровня — 72,663 тыс. руб. за тонну, но к 28 августа снизились до 66,676 тыс. руб. В розничном сегменте, по данным Росстата, с 19 по 25 августа бензин подорожал в среднем на 0,6%, дизель — на 0,1%.

На 25 августа средняя цена литра топлива в России выглядела так:

  • бензин АИ-92 — 58,83 ₽;

  • бензин АИ-95 — 64,22 ₽;

  • дизельное топливо — 71,52 ₽;

  • общая средняя цена — 62,08 ₽.

Мнения экспертов

"Снижения цен сейчас ожидать преждевременно. Неопределенность высокая, во многом из-за плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ. Производственные объемы предсказать сложно, поэтому реальное удешевление возможно не раньше чем через месяц", — считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Схожего мнения придерживается аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. По его словам, стабилизация возможна лишь по завершении внеплановых ремонтов на заводах или с окончанием сезона высокого спроса, то есть ближе к концу сентября.

