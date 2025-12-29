Цены на топливо пошли вниз, но ненадолго: эксперт предупредил о цикличности рынка

Летний скачок цен на бензин и дизель оказался не аномалией, а следствием привычной для рынка сезонности, усиленной ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и сбоями в логистике. Об этом сообщает РИА Новости, приводя комментарий старшего вице-президента Петербургской биржи Антона Карпова. По его словам, в теплое время года спрос на топливо традиционно растет, а производство на НПЗ, напротив, может снижаться — именно эта комбинация и создала напряжение на рынке летом и осенью 2025 года.

Спрос летом растет быстрее предложения

Антон Карпов объяснил, что у рынка нефтепродуктов есть выраженная сезонность, и каждый год с наступлением лета потребление топлива на АЗС увеличивается. Это касается и бензина, и дизельного топлива, но причины роста спроса различаются. Бензин чаще покупают из-за увеличения поездок в отпускной сезон, а дизель активнее расходуется в промышленности и сельском хозяйстве.

"Рынок нефтепродуктов имеет ярко выраженную сезонность. Каждое лето потребление топлива на АЗС существенно вырастает", — прокомментировал старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

В результате даже при стабильном производстве в отдельные периоды нагрузка на внутренний рынок становится заметно выше, чем зимой или весной.

Ремонты НПЗ и железнодорожные поставки усилили давление

Дополнительным фактором, по словам Карпова, стали ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Летом они проходят регулярно, поскольку зимой проводить такие работы сложно по технологическим причинам. Это означает, что в период максимального спроса часть мощностей временно выводится из производственного процесса.

В 2025 году ситуацию осложнили и внеплановые ремонты. Из-за этого, как сообщил представитель биржи, затягивалось выполнение части обязательств по доставке и отгрузке топлива по железной дороге. Некоторые проблемы удавалось оперативно решить, но часть эпизодов повторялась. В совокупности эти причины создали дополнительную нагрузку на поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и поддержали рост цен в опте.

С октября началась коррекция: котировки вернулись к весенним уровням

С наступлением осени, по словам Карпова, сработал обратный сезонный механизм — спрос начал снижаться, что традиционно ведет к корректировке цен. Он уточнил, что на Петербургской бирже снижение заметно с октября: октябрь-декабрь обычно становятся периодом "охлаждения" рынка после летнего пика.

Сейчас, как следует из данных торговой площадки, котировки вернулись к значениям весны. По состоянию на 26 декабря марка Аи-92 стоила 52 653 рубля за тонну, а Аи-95 — 58 107 рублей за тонну. При этом, как напоминает РИА Новости, розничные цены также пошли вниз: по данным Росстата, в середине ноября бензин на заправках подешевел впервые с весны 2024 года, а снижение фиксируется уже несколько недель подряд.