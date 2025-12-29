Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль на заправке
Автомобиль на заправке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:29

Цены на топливо пошли вниз, но ненадолго: эксперт предупредил о цикличности рынка

Цены на бензин вернулись к весенним уровням — Карпов

Летний скачок цен на бензин и дизель оказался не аномалией, а следствием привычной для рынка сезонности, усиленной ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и сбоями в логистике. Об этом сообщает РИА Новости, приводя комментарий старшего вице-президента Петербургской биржи Антона Карпова. По его словам, в теплое время года спрос на топливо традиционно растет, а производство на НПЗ, напротив, может снижаться — именно эта комбинация и создала напряжение на рынке летом и осенью 2025 года.

Спрос летом растет быстрее предложения

Антон Карпов объяснил, что у рынка нефтепродуктов есть выраженная сезонность, и каждый год с наступлением лета потребление топлива на АЗС увеличивается. Это касается и бензина, и дизельного топлива, но причины роста спроса различаются. Бензин чаще покупают из-за увеличения поездок в отпускной сезон, а дизель активнее расходуется в промышленности и сельском хозяйстве.

"Рынок нефтепродуктов имеет ярко выраженную сезонность. Каждое лето потребление топлива на АЗС существенно вырастает", — прокомментировал старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

В результате даже при стабильном производстве в отдельные периоды нагрузка на внутренний рынок становится заметно выше, чем зимой или весной.

Ремонты НПЗ и железнодорожные поставки усилили давление

Дополнительным фактором, по словам Карпова, стали ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Летом они проходят регулярно, поскольку зимой проводить такие работы сложно по технологическим причинам. Это означает, что в период максимального спроса часть мощностей временно выводится из производственного процесса.

В 2025 году ситуацию осложнили и внеплановые ремонты. Из-за этого, как сообщил представитель биржи, затягивалось выполнение части обязательств по доставке и отгрузке топлива по железной дороге. Некоторые проблемы удавалось оперативно решить, но часть эпизодов повторялась. В совокупности эти причины создали дополнительную нагрузку на поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и поддержали рост цен в опте.

С октября началась коррекция: котировки вернулись к весенним уровням

С наступлением осени, по словам Карпова, сработал обратный сезонный механизм — спрос начал снижаться, что традиционно ведет к корректировке цен. Он уточнил, что на Петербургской бирже снижение заметно с октября: октябрь-декабрь обычно становятся периодом "охлаждения" рынка после летнего пика.

Сейчас, как следует из данных торговой площадки, котировки вернулись к значениям весны. По состоянию на 26 декабря марка Аи-92 стоила 52 653 рубля за тонну, а Аи-95 — 58 107 рублей за тонну. При этом, как напоминает РИА Новости, розничные цены также пошли вниз: по данным Росстата, в середине ноября бензин на заправках подешевел впервые с весны 2024 года, а снижение фиксируется уже несколько недель подряд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Частые переключения селектора в пробках вредят автомату — автоэксперт вчера в 19:22
Переключил на R, не остановившись? Одна ошибка ведет к дорогому ремонту, о котором вы узнаете позже

АКПП, робот и вариатор могут служить намного дольше, если убрать пять ежедневных ошибок. Автомеханик объяснил, что делать, чтобы продлить ресурс коробки.

Читать полностью » Отказ тормозной системы требует поэтапного замедления автомобиля — автомеханики вчера в 15:59
Тормоза отказали на ходу — главное не сделать эту роковую ошибку

Отказ тормозов — одна из самых опасных ситуаций на дороге. Четкий порядок действий и холодный расчет помогают снизить риски и избежать трагических последствий.

Читать полностью » Протирка микрофиброй на мойке повреждает лак — автоэксперт вчера в 11:57
Мою машину только так: простая схема, после которой не придется тратиться на полировку

Протирка кузова микрофиброй на мойке самообслуживания может незаметно оставлять царапины. Объясняем, как мыть авто без вреда для ЛКП.

Читать полностью » Чрезмерно плавная езда вредит двигателю автомобиля — автоэксперт вчера в 10:54
Бережете машину и никогда не крутите мотор? Готовьте кошелек — скоро увидите счет за ремонт

Размеренная езда кажется безопасной и экономной, но у неё есть скрытые минусы. В СТО объяснили, почему чрезмерная аккуратность за рулём может привести к частым ремонтам.

Читать полностью » В Петербурге чаще всего покупали японские и немецкие авто с пробегом — Авито Авто вчера в 8:29
Петербургский парадокс: машина, которую чаще всего покупали с пробегом, вас удивит

"Авито Авто" назвало лидеров вторичного рынка Петербурга: японские и немецкие машины в топе, а Mitsubishi Outlander стала самой популярной моделью.

Читать полностью » Зарплату рабочим УАЗа проиндексировали на 10 процентов — Ширинов вчера в 8:26
Все, от рабочего до директора: как в автоконцерне отметят праздник деньгами

В "СОЛЛЕРС" объявили новогоднюю выплату всем сотрудникам: по 15 тысяч рублей до налогообложения. Ранее на УАЗ уже индексировали зарплаты.

Читать полностью » На Lada Vesta установили шестиступенчатую АКПП Aisin TF-70SC — RG Technologies вчера в 8:23
Инвестиция в комфорт: как 170 тысяч рублей превращают бюджетную иномарку в тихое крейсерское авто

В мастерских начали ставить на Lada Vesta шестиступенчатый "автомат" Aisin: доработка занимает четыре дня, а впечатления от машины меняются радикально.

Читать полностью » Троение двигателя и потеря тяги часто связаны с системой зажигания — АвтоВзгляд вчера в 7:09
Неровная работа мотора напугала сразу: оказалось, проблему можно найти самому

Почему машина теряет тягу и работает неровно, и как без сервиса определить причину проблемы двигателя с помощью логики и простой диагностики.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС
ДФО
Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU
ДФО
Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia
ДФО
Семейную ипотеку ограничат одним льготным кредитом на семью — DEITA.RU
Общество
Долгосрочные сбережения дают доходность на уровне вкладов — Беляков
Россия
Путин подписал закон о принесении присяги гражданина РФ с 14 лет — ТАСС
Мир
Канадский ледокол впервые достиг самого северного района Арктического архипелага — CBC
Косачев заявил, что ключи к урегулированию у России и США — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet