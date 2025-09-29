Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крышка бензобака
Крышка бензобака
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

95-й по цене воды? В Челябинске нашли бензин за 49 рублей

В Челябинской области средняя цена бензина АИ-95 достигла 63,82 рубля — Russiabase

Средняя цена за литр бензина марки АИ-95 в Челябинской области достигла 63,82 рубля. Однако разброс цен между разными АЗС весьма заметный: разница составляет более 20 рублей. Такие данные приводит сервис мониторинга цен на топливо Russiabase, изучивший информацию по 721 заправке региона.

Самые дешёвые и самые дорогие АЗС

  • Сим (Ашинский район) - минимальная цена в районе 58,6 рубля за литр.

  • Карабаш - рекордно высокая стоимость: 73,9 рубля.

  • Челябинск:

    • средняя цена — 63,63 рубля;

    • на шоссе Меридиан - уникальное предложение: всего 49,5 рубля за литр;

    • самые дорогие точки — район посёлка Красное Поле и улица Молодогвардейцев (69 рублей за литр).

Общая ситуация

Средний показатель по области (63,82 рубля) выше, чем минимальные цены на трассовых заправках, но заметно ниже "рекордных" городских значений.

Контекст

Чтобы снизить напряжённость на топливном рынке, российское правительство продлило ограничения на экспорт бензина марок АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года. Эта мера, как ожидается, поможет стабилизировать цены внутри страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Два вагона петербургского метро передадут в музей техники Верхней Пышмы сегодня в 12:18

Из глубин метро — в свет музейных залов: что прячут старые петербургские вагоны

Верхняя Пышма ждёт редкое пополнение: два вагона из Петербургского метро займут место в музее техники рядом с уникальной подлодкой «Нептун».

Читать полностью » Свердловская киностудия получила призы на фестивалях сегодня в 11:23

Уральская киностудия играет по-крупному: фильмы, которые берут награды с первой попытки

Фильмы Свердловской киностудии уже взяли первые награды на российских фестивалях. Но это лишь начало: впереди новые премьеры и громкие имена.

Читать полностью » В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации через приложение вчера в 7:11

Школьникам — бесплатно, студентам — по 24 рубля: как сэкономить на транспорте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появились новые способы оплаты проезда: школьники ездят бесплатно, льготники получают скидки, а оплатить можно даже по геолокации.

Читать полностью » Вице-премьер Новак допустил продление экспортного запрета на бензин до 2026 года вчера в 6:38

Бензиновый занавес: Россия закрывает экспорт до 2025 — что будет с ценами

Правительство продлит запрет на экспорт АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года. Чем объясняют эту меру и как она скажется на ценах и запасах топлива в России?

Читать полностью » Эксперт: перебои с топливом на АЗС связаны с паникой водителей, а не дефицитом вчера в 5:23

Паника на пустом баке: как водители сами устроили топливный коллапс

Эксперт объяснил, что перебои с бензином на АЗС вызвал искусственный ажиотаж: водители начали скупать топливо впрок после сообщений о закрытии заправок.

Читать полностью » Екатеринбург за 7 месяцев 2025 года посетили 1,3 млн туристов — мэр Орлов вчера в 4:18

От "визитки Урала" к туристическому хиту: Екатеринбург набирает обороты

В Екатеринбурге туристический поток вырос на 18% за семь месяцев 2025 года. Чем город привлекает гостей и как власти развивают инфраструктуру?

Читать полностью » Пермский институт ФСИН передал немецкую овчарку для службы в Свердловскую область вчера в 3:28

Щенок по протоколу: как служебную собаку оформляют как спецагента

Пермский институт ФСИН передал щенка немецкой овчарки в Свердловскую область. Как готовят будущих служебных псов для работы в пенитенциарной системе?

Читать полностью » Губернатор Паслер выделил ещё 10 млн рублей многодетным семьям в Свердловской области вчера в 2:28

Вместо лопаты — ключи от дома: многодетным выплатят миллионы вместо земли

Губернатор Денис Паслер выделил ещё 10 млн рублей на выплаты многодетным семьям вместо участков. Как изменится поддержка в 2025–2026 годах?

Читать полностью »

Новости
Советы и рекомендации

Психолог Алиса Метелина: страсть в отношениях угасает из-за рутины и отсутствия близости
Технологии

Стартап Doorstep привлёк $8 млн на технологию прозрачной доставки до двери
УрФО

Учитель истории Глеб Фомин из Челябинска стал лауреатом конкурса "Учитель года — 2025"
Питомцы

Кинолог Анна Петрова: нельзя наказывать щенка за лужи, это помешает приучить его к туалету
Дом

Эксперты: пищевая моль способна прожить до 300 дней и откладывать до 300 яиц
Общество

Эксперт Сергей Комков: сотрудничество семьи и школы возвращает детям интерес к учёбе
Культура и шоу-бизнес

Эмералд Феннелл оправдала спорные сцены в новой экранизации "Грозового перевала"
Туризм

В Нижнем Новгороде владелицу турагентства обвинили в мошенничестве на миллионы рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet