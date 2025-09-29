95-й по цене воды? В Челябинске нашли бензин за 49 рублей

Средняя цена за литр бензина марки АИ-95 в Челябинской области достигла 63,82 рубля. Однако разброс цен между разными АЗС весьма заметный: разница составляет более 20 рублей. Такие данные приводит сервис мониторинга цен на топливо Russiabase, изучивший информацию по 721 заправке региона.

Самые дешёвые и самые дорогие АЗС

Сим (Ашинский район) - минимальная цена в районе 58,6 рубля за литр .

Карабаш - рекордно высокая стоимость: 73,9 рубля .

Челябинск : средняя цена — 63,63 рубля ; на шоссе Меридиан - уникальное предложение: всего 49,5 рубля за литр ; самые дорогие точки — район посёлка Красное Поле и улица Молодогвардейцев ( 69 рублей за литр ).



Общая ситуация

Средний показатель по области (63,82 рубля) выше, чем минимальные цены на трассовых заправках, но заметно ниже "рекордных" городских значений.

Контекст

Чтобы снизить напряжённость на топливном рынке, российское правительство продлило ограничения на экспорт бензина марок АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года. Эта мера, как ожидается, поможет стабилизировать цены внутри страны.