Бензин по 85? Армизонский округ стал горячей точкой на топливной карте

Цена на бензин в Армизонском округе вызвала бурю негодования среди жителей — на единственной местной АЗС стоимость топлива достигла 85 рублей за литр. После жалоб граждан управление ФАС по Тюменской области начало проверку возможных нарушений.

Как началась проверка

"В настоящее время Тюменским УФАС России рассматривается обращение гражданина о повышении стоимости бензина в Армизонском районе. В случае, если по результатам рассмотрения обращения в действиях участников рынка нефтепродуктов будут установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, управлением будут приняты соответствующие меры реагирования", — сообщили изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе ведомства.

Проверка проводится после поступления официального обращения. Если ФАС установит признаки злоупотребления доминирующим положением или сговора между участниками рынка, компании могут ждать серьёзные санкции.

Почему бензин дорожает

Эксперты отмечают, что в небольших районах, где работает всего одна автозаправка, местные водители особенно уязвимы: отсутствие конкуренции позволяет операторам самостоятельно формировать цену. В результате стоимость топлива может превышать средние показатели по области.

Пока результаты проверки не оглашены, но внимание федеральных структур к ситуации уже привлечено.