Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заправка авто
Заправка авто
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована вчера в 22:49

85 рублей за литр и ни одной альтернативы: кто на Урале оказался в бензиновой ловушке

ФАС проверяет рост цен на бензин до 85 рублей в Армизонском районе Тюменской области

Почему в небольшом селе бензин дороже, чем в столице? Именно этот вопрос сейчас изучает управление ФАС по Тюменской области. Поводом стала жалоба жителей Армизонского округа: на единственной автозаправке района цена топлива поднялась до 85 рублей за литр.

Что известно о проверке

Журналисты узнали, что Тюменское УФАС России уже начало рассмотрение обращения гражданина по поводу роста цен на бензин в Армизонском районе. Ведомство пообещало тщательно разобраться в ситуации.

"В настоящее время Тюменским УФАС России рассматривается обращение гражданина о повышении стоимости бензина в Армизонском районе. В случае, если по результатам рассмотрения обращения в действиях участников рынка нефтепродуктов будут установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, управлением будут приняты соответствующие меры реагирования", — сообщили изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе управления.

Что будет дальше

Если антимонопольщики найдут доказательства нарушения, компании или предпринимателю, ответственному за ценообразование, могут грозить штрафы и предписания о снижении стоимости топлива. Жители района надеются, что проверка поможет вернуть цены к разумному уровню.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени предложили ввести туристический налог — ожидают 45 млн рублей дохода вчера в 23:27
Налог на воздух или билет в красивое будущее? Тюмень решает, за что туристы будут платить

В Тюмени введут туристический налог: 45 миллионов рублей пойдут на благоустройство города. Жители сами решат, что изменить в первую очередь.

Читать полностью » Из бюджета Тюменской области в 2024 году выделили 141 млн рублей на экстренную помощь иностранцам 17.10.2025 в 8:36
Чья медицина — тот и платит? Почему регион тратит миллионы на чужих пациентов

В 2024 году Тюменская область потратила 141 млн рублей на медицинскую помощь иностранцам, включая экстренные вызовы и роды, сообщили в облдуме.

Читать полностью » Хуснуллин: строительство трассы М-12 17.10.2025 в 7:23
М-12 приближается: Тюмень готовится принять самую быструю дорогу страны

Трассу М-12 «Восток» планируют продлить до Тюмени в 2026 году. Марат Хуснуллин заявил, что проект станет одним из ключевых направлений дорожного развития страны.

Читать полностью » В Тюменской области выдача потребкредитов снизилась на 8% в сентябре — данные НБКИ 17.10.2025 в 6:43
Банки тормозят, люди боятся: в Тюменской области резко сократилась выдача кредитов

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдача потребительских кредитов упала на 8%. Эксперты объясняют спад ужесточением политики ЦБ и осторожностью банков.

Читать полностью » Лисы и лоси всё чаще появляются в Екатеринбурге — специалисты связывают это с вырубкой лесов 17.10.2025 в 5:56
Кабаны под окнами, свиньи на детской площадке: дикая жизнь захватывает уральские города

От кабанов в Сагре до лисиц в Академическом: URA.RU вспомнило, как дикие и домашние животные выходили к людям и превращали уральские города в арену для выживания.

Читать полностью » В Екатеринбурге почти 60% учреждений культуры признаны аварийными — данные депутата Крицкого 17.10.2025 в 4:46
Плесень на рояле, трещины на стенах: куда уходит культура Екатеринбурга

Почти 60% культурных учреждений Екатеринбурга нуждаются в ремонте. Депутаты и мэрия признали: средств на восстановление хватит лишь для нескольких объектов.

Читать полностью » Денис Паслер назначил стипендии по 18 тысяч рублей лучшим студентам техникумов региона 17.10.2025 в 3:36
Трактористы, кулинары и электромонтеры: кого на Урале теперь называют элитой

50 студентов техникумов и колледжей получат стипендию губернатора. Денис Паслер назвал поддержку образования залогом технологического будущего региона.

Читать полностью » В посёлке Сагра под Екатеринбургом на улицах появились десятки диких кабанов 17.10.2025 в 2:26
Когда кабаны пришли за яблоками: Сагра пережила дикий рейд

В поселке Сагра под Екатеринбургом дикие кабаны вышли к людям. Егерь Николай Ширыкалов считает, что животных могли согнать с мест обитания волки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Мелисса Баррера и Джон Траволта снимутся в триллере Ренни Харлина "Чёрные приливы"
Дом
Учёные подтвердили связь между визуальным беспорядком и повышением уровня стресса
Спорт и фитнес
Исследование BMJ Evidence-Based Medicine показало, что йога, тай-чи и ходьба помогают при бессоннице
Наука
Компьютерное моделирование определило новый возраст бассейна Ясности на Луне — 4,25 млрд лет
Красота и здоровье
Лосось содержит больше омега-3, а тунец — больше белка
Наука
Профессор Стрингер: общий предок Homo sapiens жил на миллион лет раньше предполагаемого срока
Питомцы
Ветеринарная служба Ленинградской области напомнила жителям, что нельзя оставлять животных на морозе
Технологии
Copilot в Windows 11 теперь доступен на любых компьютерах — Microsoft
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet