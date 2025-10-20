85 рублей за литр и ни одной альтернативы: кто на Урале оказался в бензиновой ловушке

Почему в небольшом селе бензин дороже, чем в столице? Именно этот вопрос сейчас изучает управление ФАС по Тюменской области. Поводом стала жалоба жителей Армизонского округа: на единственной автозаправке района цена топлива поднялась до 85 рублей за литр.

Что известно о проверке

Журналисты узнали, что Тюменское УФАС России уже начало рассмотрение обращения гражданина по поводу роста цен на бензин в Армизонском районе. Ведомство пообещало тщательно разобраться в ситуации.

"В настоящее время Тюменским УФАС России рассматривается обращение гражданина о повышении стоимости бензина в Армизонском районе. В случае, если по результатам рассмотрения обращения в действиях участников рынка нефтепродуктов будут установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, управлением будут приняты соответствующие меры реагирования", — сообщили изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе управления.

Что будет дальше

Если антимонопольщики найдут доказательства нарушения, компании или предпринимателю, ответственному за ценообразование, могут грозить штрафы и предписания о снижении стоимости топлива. Жители района надеются, что проверка поможет вернуть цены к разумному уровню.