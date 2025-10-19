Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Затраты на автопутешествие
Затраты на автопутешествие
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:50

Бензин дорожает быстрее, чем кофе: как россияне ищут способ не разориться на заправке

Опрос Webbankir: каждый третий водитель в России перешёл на более дешёвое топливо

Российские водители всё чаще пересматривают свои расходы, и прежде всего — на бензин. За последние месяцы заправка автомобиля стала ощутимо бить по кошельку, и это заставило многих искать способы экономии.

Цены растут — привычки меняются

Октябрьский опрос платформы Webbankir показал: три четверти водителей уже почувствовали рост цен на топливо. Половина респондентов назвала его "значительным". Статистика Росстата лишь подтверждает эти ощущения: с начала года бензин подорожал на 10%, и это самый серьёзный скачок за последние полтора десятилетия.

Такое положение вещей заставило автомобилистов менять поведение. Около 40% опрошенных сознательно стали меньше пользоваться личным транспортом. Еще 13% и вовсе пересели на метро, автобусы и трамваи.

Но самая тревожная тенденция — выбор дешёвого топлива. Каждый третий водитель признался, что теперь заправляется "экономбензином". Причём 8% делают это регулярно, превратив вынужденную меру в постоянную привычку.

"Переход на дешёвые марки топлива — тревожный сигнал, ведь это напрямую влияет на ресурс двигателя", — отметил автоэксперт.

Почему бензин дорожает

По словам аналитиков, на стоимость топлива влияют сразу несколько факторов. Среди них — рост мировых цен на нефть, ослабление рубля и сезонное увеличение спроса перед зимним периодом. Плюс логистические издержки и плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, которые традиционно приходятся на осень.

Экономисты отмечают, что внутренний рынок чувствителен к внешней конъюнктуре: когда экспорт нефти становится выгоднее внутренней продажи, нефтяные компании сокращают поставки на внутренний рынок. Это автоматически тянет цены вверх.

Сравнение: как реагируют водители

Поведение автомобилистов Доля респондентов
Сократили поездки 40%
Перешли на общественный транспорт 13%
Заправляются более дешёвым топливом 31%
Делают это постоянно 8%

Почти каждый десятый теперь выбирает бензин ниже рекомендованного класса, несмотря на риски для двигателя и системы впрыска.

Как экономить правильно: пошагово

  1. Следите за давлением в шинах. Недокачанные колёса увеличивают расход топлива на 5-7%.

  2. Не перегружайте автомобиль. Каждые 100 лишних килограммов добавляют 0,3-0,5 л к расходу.

  3. Используйте круиз-контроль. На трассе он помогает сэкономить до 10% топлива.

  4. Планируйте маршруты. Приложения вроде "Яндекс.Карт" или "Google Maps" подскажут путь без пробок и светофоров.

  5. Проходите ТО вовремя. Засорённый фильтр и изношенные свечи легко увеличивают расход на литр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заправка низкооктановым топливом.
Последствие: детонация, износ клапанов, потеря мощности.
Альтернатива: использовать бензин с октановым числом, рекомендованным производителем, но искать АЗС с кэшбэком или скидками.

Ошибка: езда с грязным воздушным фильтром.
Последствие: повышенный расход и слабая динамика.
Альтернатива: заменить фильтр на аналог раз в 10 тыс. км.

А что если бензин станет ещё дороже?

Согласно опросу, 41% автомобилистов готовы и дальше сокращать поездки, а 11% — перейти на более дешёвое топливо. Некоторые уже рассматривают покупку электромобиля или гибридной модели. На рынке появляются всё больше подержанных гибридов и они становятся реальной альтернативой.

Плюсы и минусы экономтоплива

Плюсы Минусы
Дешевле на заправке Быстрее загрязняет свечи и форсунки
Доступно на любой АЗС Снижает ресурс двигателя
Позволяет сэкономить при коротких поездках Увеличивает расход топлива в долгосрочной перспективе

FAQ

Как выбрать качественное топливо?
Заправляйтесь на крупных сетевых АЗС, где топливо проходит регулярный контроль. Проверяйте чеки — в них указывается тип бензина и номер колонки.

Что лучше: 92-й или 95-й бензин?
Если производитель допускает использование обоих, 95-й обеспечивает более стабильную работу мотора и меньший расход. Но если двигатель рассчитан на 92-й, переход на 95-й бессмысленен.

Сколько можно сэкономить при правильной езде?
До 15% — при плавном ускорении, поддержании стабильной скорости и своевременном техническом обслуживании.

Мифы и правда

Миф: "Все бензины одинаковы, различие только в цене".
Правда: даже при одинаковом октановом числе состав присадок разный, и это влияет на чистоту системы.

Миф: "Можно постоянно ездить на 92-м вместо 95-го".
Правда: двигатель будет работать, но со временем снизится мощность и увеличится износ.

Миф: "Заправка ночью дешевле".
Правда: в России цены фиксированы и не зависят от времени суток.

3 интересных факта

  1. В среднем российский водитель тратит на топливо до 20% ежемесячного дохода.

  2. После пандемии доля гибридов на вторичном рынке выросла на 60%.

  3. В некоторых регионах водители начали объединяться в телеграм-чаты для отслеживания самых дешёвых АЗС.

Исторический контекст

В начале 2000-х литр АИ-95 стоил около 10 рублей, а на 1000 рублей можно было проехать более 600 км. Сегодня тот же маршрут обходится в шесть раз дороже. Но и тогда, и сейчас водители ищут способы сэкономить — от совместных поездок до перехода на альтернативные виды топлива.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России распространяется мошенничество при ввозе автомобилей из-за рубежа сегодня в 3:31
Машина мечты, которая испарилась в блокчейне: как криптовалютные перегонщики обманывают россиян

Мошенники придумали новый способ выманивания денег — предлагают дешёвый перегон автомобиля из-за границы и требуют оплату криптовалютой. Как не попасться?

Читать полностью » МВД России разъяснило правила фотографий для международных прав в 2025 году сегодня в 3:16
Бумажные снимки ушли в прошлое: как теперь делают фото на права

В 2025 году требования к фото для национальных и международных водительских удостоверений в России строго регламентированы. Что изменилось и как не ошибиться при подаче документов?

Читать полностью » При обрыве ремня ГРМ возможен капитальный ремонт двигателя сегодня в 2:58
Ремень, который держит сердце машины: как продлить жизнь мотору без лишних затрат

Простые привычки водителя способны продлить срок службы ремня ГРМ на десятки тысяч километров без лишних затрат — рассказываем, как это сделать правильно.

Читать полностью » Аналитики сегодня в 2:16
Китайцы научились делать красивые машины — но подвеска всё ещё сдается первой

Пять китайских кроссоверов, которые выглядят солидно, но не выдерживают российских дорог. Разбираемся, какие из них требуют особого внимания и почему.

Читать полностью » В США женщина подала в суд на Volvo после травмы головы от багажника автомобиля сегодня в 1:55
Америка столкнулась с умным зверем: как собака из Нью-Джерси свела хозяйку и Volvo в суд

В Нью-Джерси женщина получила травму от багажника Volvo — и теперь суд решает, кто виноват: собака, датчик или инженерная недоработка.

Читать полностью » Transport & Environment выявила расхождение между тестами и реальными расходами гибридов сегодня в 1:27
Экономия на бумаге, расход в жизни: почему гибриды не оправдали надежд

Подключаемые гибриды обещали объединить экологичность и экономию, но реальность оказалась иной. Исследование показало, что эти машины потребляют топлива куда больше, чем кажется.

Читать полностью » Subaru и Lexus сохраняют CD-плееры в новых моделях 2025 года сегодня в 0:53
Ретро живее всех цифровых: как старый добрый дисковод победил интернет в японских салонах

Даже в 2025 году некоторые японские автомобили всё ещё оснащаются CD-плеерами. Узнаем, почему Subaru и Lexus не спешат прощаться с этой технологией.

Читать полностью » Автопроизводители Европы сообщили о снижении выбросов дизельных моторов сегодня в 0:26
Ушли тарахтящие времена: современные дизели изменили правила игры

Современный дизель больше не тарахтит и не коптит. Он экономичный, мощный и чистый. Но стоит ли выбирать его вместо бензина — разбираемся детально.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Рябина сладкоплодная неприхотлива, морозоустойчива и декоративна в саду
Спорт и фитнес
Классические подъёмы корпуса увеличивают риск боли в пояснице — предупреждают физиотерапевты
Красота и здоровье
Аллерголог Наталья Попова предупредила об опасности жевательного мармелада для детей
Еда
Рис с яйцом и зелёным луком сохраняет текстуру при правильном приготовлении
Еда
Салат с курицей и авокадо по рецепту диетологов содержит полезные жиры и белок
Технологии
Смерть подростка в Челябинске: эксперты объяснили, чем опасны дешёвые зарядки и удлинители
Красота и здоровье
В Тюменской области открыто более 1,3 тысячи вакансий в сфере здравоохранения
Наука
Учёные смоделировали гибкое мышление с помощью нейромодели CogLinks — профессор Майкл Халасса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet