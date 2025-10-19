Бензин дорожает быстрее, чем кофе: как россияне ищут способ не разориться на заправке
Российские водители всё чаще пересматривают свои расходы, и прежде всего — на бензин. За последние месяцы заправка автомобиля стала ощутимо бить по кошельку, и это заставило многих искать способы экономии.
Цены растут — привычки меняются
Октябрьский опрос платформы Webbankir показал: три четверти водителей уже почувствовали рост цен на топливо. Половина респондентов назвала его "значительным". Статистика Росстата лишь подтверждает эти ощущения: с начала года бензин подорожал на 10%, и это самый серьёзный скачок за последние полтора десятилетия.
Такое положение вещей заставило автомобилистов менять поведение. Около 40% опрошенных сознательно стали меньше пользоваться личным транспортом. Еще 13% и вовсе пересели на метро, автобусы и трамваи.
Но самая тревожная тенденция — выбор дешёвого топлива. Каждый третий водитель признался, что теперь заправляется "экономбензином". Причём 8% делают это регулярно, превратив вынужденную меру в постоянную привычку.
"Переход на дешёвые марки топлива — тревожный сигнал, ведь это напрямую влияет на ресурс двигателя", — отметил автоэксперт.
Почему бензин дорожает
По словам аналитиков, на стоимость топлива влияют сразу несколько факторов. Среди них — рост мировых цен на нефть, ослабление рубля и сезонное увеличение спроса перед зимним периодом. Плюс логистические издержки и плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, которые традиционно приходятся на осень.
Экономисты отмечают, что внутренний рынок чувствителен к внешней конъюнктуре: когда экспорт нефти становится выгоднее внутренней продажи, нефтяные компании сокращают поставки на внутренний рынок. Это автоматически тянет цены вверх.
Сравнение: как реагируют водители
|Поведение автомобилистов
|Доля респондентов
|Сократили поездки
|40%
|Перешли на общественный транспорт
|13%
|Заправляются более дешёвым топливом
|31%
|Делают это постоянно
|8%
Почти каждый десятый теперь выбирает бензин ниже рекомендованного класса, несмотря на риски для двигателя и системы впрыска.
Как экономить правильно: пошагово
-
Следите за давлением в шинах. Недокачанные колёса увеличивают расход топлива на 5-7%.
-
Не перегружайте автомобиль. Каждые 100 лишних килограммов добавляют 0,3-0,5 л к расходу.
-
Используйте круиз-контроль. На трассе он помогает сэкономить до 10% топлива.
-
Планируйте маршруты. Приложения вроде "Яндекс.Карт" или "Google Maps" подскажут путь без пробок и светофоров.
-
Проходите ТО вовремя. Засорённый фильтр и изношенные свечи легко увеличивают расход на литр.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: заправка низкооктановым топливом.
• Последствие: детонация, износ клапанов, потеря мощности.
• Альтернатива: использовать бензин с октановым числом, рекомендованным производителем, но искать АЗС с кэшбэком или скидками.
• Ошибка: езда с грязным воздушным фильтром.
• Последствие: повышенный расход и слабая динамика.
• Альтернатива: заменить фильтр на аналог раз в 10 тыс. км.
А что если бензин станет ещё дороже?
Согласно опросу, 41% автомобилистов готовы и дальше сокращать поездки, а 11% — перейти на более дешёвое топливо. Некоторые уже рассматривают покупку электромобиля или гибридной модели. На рынке появляются всё больше подержанных гибридов и они становятся реальной альтернативой.
Плюсы и минусы экономтоплива
|Плюсы
|Минусы
|Дешевле на заправке
|Быстрее загрязняет свечи и форсунки
|Доступно на любой АЗС
|Снижает ресурс двигателя
|Позволяет сэкономить при коротких поездках
|Увеличивает расход топлива в долгосрочной перспективе
FAQ
Как выбрать качественное топливо?
Заправляйтесь на крупных сетевых АЗС, где топливо проходит регулярный контроль. Проверяйте чеки — в них указывается тип бензина и номер колонки.
Что лучше: 92-й или 95-й бензин?
Если производитель допускает использование обоих, 95-й обеспечивает более стабильную работу мотора и меньший расход. Но если двигатель рассчитан на 92-й, переход на 95-й бессмысленен.
Сколько можно сэкономить при правильной езде?
До 15% — при плавном ускорении, поддержании стабильной скорости и своевременном техническом обслуживании.
Мифы и правда
• Миф: "Все бензины одинаковы, различие только в цене".
Правда: даже при одинаковом октановом числе состав присадок разный, и это влияет на чистоту системы.
• Миф: "Можно постоянно ездить на 92-м вместо 95-го".
Правда: двигатель будет работать, но со временем снизится мощность и увеличится износ.
• Миф: "Заправка ночью дешевле".
Правда: в России цены фиксированы и не зависят от времени суток.
3 интересных факта
-
В среднем российский водитель тратит на топливо до 20% ежемесячного дохода.
-
После пандемии доля гибридов на вторичном рынке выросла на 60%.
-
В некоторых регионах водители начали объединяться в телеграм-чаты для отслеживания самых дешёвых АЗС.
Исторический контекст
В начале 2000-х литр АИ-95 стоил около 10 рублей, а на 1000 рублей можно было проехать более 600 км. Сегодня тот же маршрут обходится в шесть раз дороже. Но и тогда, и сейчас водители ищут способы сэкономить — от совместных поездок до перехода на альтернативные виды топлива.
