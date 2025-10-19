Бензин дорожает быстрее, чем кофе: как россияне ищут способ не разориться на заправке

Российские водители всё чаще пересматривают свои расходы, и прежде всего — на бензин. За последние месяцы заправка автомобиля стала ощутимо бить по кошельку, и это заставило многих искать способы экономии.

Цены растут — привычки меняются

Октябрьский опрос платформы Webbankir показал: три четверти водителей уже почувствовали рост цен на топливо. Половина респондентов назвала его "значительным". Статистика Росстата лишь подтверждает эти ощущения: с начала года бензин подорожал на 10%, и это самый серьёзный скачок за последние полтора десятилетия.

Такое положение вещей заставило автомобилистов менять поведение. Около 40% опрошенных сознательно стали меньше пользоваться личным транспортом. Еще 13% и вовсе пересели на метро, автобусы и трамваи.

Но самая тревожная тенденция — выбор дешёвого топлива. Каждый третий водитель признался, что теперь заправляется "экономбензином". Причём 8% делают это регулярно, превратив вынужденную меру в постоянную привычку.

"Переход на дешёвые марки топлива — тревожный сигнал, ведь это напрямую влияет на ресурс двигателя", — отметил автоэксперт.

Почему бензин дорожает

По словам аналитиков, на стоимость топлива влияют сразу несколько факторов. Среди них — рост мировых цен на нефть, ослабление рубля и сезонное увеличение спроса перед зимним периодом. Плюс логистические издержки и плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, которые традиционно приходятся на осень.

Экономисты отмечают, что внутренний рынок чувствителен к внешней конъюнктуре: когда экспорт нефти становится выгоднее внутренней продажи, нефтяные компании сокращают поставки на внутренний рынок. Это автоматически тянет цены вверх.

Сравнение: как реагируют водители

Поведение автомобилистов Доля респондентов Сократили поездки 40% Перешли на общественный транспорт 13% Заправляются более дешёвым топливом 31% Делают это постоянно 8%

Почти каждый десятый теперь выбирает бензин ниже рекомендованного класса, несмотря на риски для двигателя и системы впрыска.

Как экономить правильно: пошагово

Следите за давлением в шинах. Недокачанные колёса увеличивают расход топлива на 5-7%. Не перегружайте автомобиль. Каждые 100 лишних килограммов добавляют 0,3-0,5 л к расходу. Используйте круиз-контроль. На трассе он помогает сэкономить до 10% топлива. Планируйте маршруты. Приложения вроде "Яндекс.Карт" или "Google Maps" подскажут путь без пробок и светофоров. Проходите ТО вовремя. Засорённый фильтр и изношенные свечи легко увеличивают расход на литр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: заправка низкооктановым топливом.

• Последствие: детонация, износ клапанов, потеря мощности.

• Альтернатива: использовать бензин с октановым числом, рекомендованным производителем, но искать АЗС с кэшбэком или скидками.

• Ошибка: езда с грязным воздушным фильтром.

• Последствие: повышенный расход и слабая динамика.

• Альтернатива: заменить фильтр на аналог раз в 10 тыс. км.

А что если бензин станет ещё дороже?

Согласно опросу, 41% автомобилистов готовы и дальше сокращать поездки, а 11% — перейти на более дешёвое топливо. Некоторые уже рассматривают покупку электромобиля или гибридной модели. На рынке появляются всё больше подержанных гибридов и они становятся реальной альтернативой.

Плюсы и минусы экономтоплива

Плюсы Минусы Дешевле на заправке Быстрее загрязняет свечи и форсунки Доступно на любой АЗС Снижает ресурс двигателя Позволяет сэкономить при коротких поездках Увеличивает расход топлива в долгосрочной перспективе

FAQ

Как выбрать качественное топливо?

Заправляйтесь на крупных сетевых АЗС, где топливо проходит регулярный контроль. Проверяйте чеки — в них указывается тип бензина и номер колонки.

Что лучше: 92-й или 95-й бензин?

Если производитель допускает использование обоих, 95-й обеспечивает более стабильную работу мотора и меньший расход. Но если двигатель рассчитан на 92-й, переход на 95-й бессмысленен.

Сколько можно сэкономить при правильной езде?

До 15% — при плавном ускорении, поддержании стабильной скорости и своевременном техническом обслуживании.

Мифы и правда

• Миф: "Все бензины одинаковы, различие только в цене".

Правда: даже при одинаковом октановом числе состав присадок разный, и это влияет на чистоту системы.

• Миф: "Можно постоянно ездить на 92-м вместо 95-го".

Правда: двигатель будет работать, но со временем снизится мощность и увеличится износ.

• Миф: "Заправка ночью дешевле".

Правда: в России цены фиксированы и не зависят от времени суток.

3 интересных факта

В среднем российский водитель тратит на топливо до 20% ежемесячного дохода. После пандемии доля гибридов на вторичном рынке выросла на 60%. В некоторых регионах водители начали объединяться в телеграм-чаты для отслеживания самых дешёвых АЗС.

Исторический контекст

В начале 2000-х литр АИ-95 стоил около 10 рублей, а на 1000 рублей можно было проехать более 600 км. Сегодня тот же маршрут обходится в шесть раз дороже. Но и тогда, и сейчас водители ищут способы сэкономить — от совместных поездок до перехода на альтернативные виды топлива.