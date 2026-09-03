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Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 17:14

Водители в Нижегородской области снова столкнулись с неприятными сюрпризами: стоимость бензина ползет вверх

Стоимость топлива на автозаправках Нижегородской области вновь пошла вверх. Согласно свежим сводкам ведомства, за последнюю неделю августа цены на большинство марок бензина и дизель продемонстрировали рост. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Литр АИ-92 к 31 августа подорожал до 70,02 рубля, хотя семью днями ранее водители платили за него 69,84 рубля. Аналогичная динамика затронула и бензин марки АИ-95, который вырос в цене с 78,77 до 78,86 рубля. Дизельное топливо также прибавило в стоимости, поднявшись с отметки 78,92 рубля до 79,13 рубля за литр.

Сегмент высокооктанового топлива остался стабильным на фоне общего повышения цен. По данным аналитиков, средний ценник на литр АИ-98 и выше зафиксировался на уровне 96,46 рубля. Ранее местные жители из города Ворсма уже обращали внимание на перебои с доступностью горючего на АЗС.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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