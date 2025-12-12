Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль на заправке
Автомобиль на заправке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:50

Бензин стал дороже, но газ подешевел: как изменения цен на топливо отразятся на жителях Краснодарского края

Стоимость бензина АИ-92 в Краснодарском крае выросла до 62,7 рубля за литр — ЕМИСС

Средняя стоимость бензина АИ-92 в Краснодарском крае в октябре 2025 года составила 62,7 рубля за литр, что на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные представила "Деловая газета. Юг", основываясь на информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Изменения цен на бензин

В октябре 2024 года литр бензина АИ-92 стоил 54,4 рубля. За год стоимость значительно увеличилась, что привело к росту цен в регионе. На фоне этого подорожание других видов топлива также стало заметным. Так, бензин марки АИ-95 подорожал на 13,7%, увеличив свою стоимость с 60,5 рублей до 68,8 рублей за литр.

Бензин АИ-98 стал дороже на 12%, с 79 рублей до 88,5 рублей за литр. Наименее значительно подорожало дизельное топливо — на 10%. В октябре 2025 года его стоимость составила 70,2 рубля, тогда как годом ранее оно стоило 63,4 рубля за литр.

Снижение цен на газовое топливо

В то же время газовое моторное топливо в октябре 2025 года подешевело на 8%. Если в 2024 году его стоимость составляла 31,9 рубля за литр, то в 2025 году цена снизилась до 29,3 рубля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Следствие установило попытку скрыть новорождённого в диване — пресс-служба судов региона вчера в 12:30
Краснодарский край обсуждает дело, которое невозможно забыть: мать пыталась скрыть рождение ребёнка

В Горячем Ключе вынесли приговор 18-летней девушке, скрывшей рождение ребёнка; суд учёл признание вины, но квалифицировал её действия как покушение на убийство.

Читать полностью » В Новороссийске зафиксировали превышение ПДК взвешенных частиц — Кубань 24 вчера в 8:25
Воздух в Новороссийске превзошёл все нормы: вот что советуют врачи, чтобы избежать отравления

В Новороссийске из-за тления мусорного полигона несколько дней подряд фиксируют превышение вредных веществ в воздухе — власти спешно отсыпают полигон грунтом.

Читать полностью » В Ленинском районе возбудили дело за пятимесячную невыплату — Крымская газета 10.12.2025 в 13:11
Пять месяцев без зарплаты — и тишина: дело на востоке Крыма обернулось уголовным ударом по работодателю

Работница из Ленинского района добилась выплаты крупной задолженности, а её неофициальный статус не спас работодателя от уголовного дела.

Читать полностью » Крым рассматривает использование очищенных стоков для полива — эксперт Николенко 10.12.2025 в 13:08
Стоки, которые могут кормить поля: почему Крым упускает самый очевидный водный ресурс

Эксперты ищут альтернативы опреснению в Крыму, обсуждая скрытые водные резервы и законодательные барьеры, мешающие использовать новые технологии.

Читать полностью » Зарплаты рабочих специалистов в крае растут темпами выше инфляции 10.12.2025 в 12:43
Кадровый голод накрывает Кубань: вакансии пустеют быстрее, чем приходят резюме

Кадровый голод в Краснодарском крае усиливается: дефицит чувствуется в медицине, рознице и рабочих специальностях, а рост зарплат замедляется.

Читать полностью » Суд отклонил иск о запрете обсуждать доходы местной чиновницы — Kub Mash 10.12.2025 в 12:31
Доходы, которые нельзя называть: как попытка скрыть зарплату довела чиновницу до суда

В Апшеронском районе спор о праве обсуждать зарплату чиновницы дошёл до суда, но попытка признать эти сведения тайной привела к обратному результату.

Читать полностью » Урожай зерна в Краснодарском крае снизился на 20% из-за засухи 10.12.2025 в 12:28
Засуха сжимает землю, а небо молчит: почему Краснодарский край всё ещё боится вызывать дождь искусственно

Южные регионы ищут способы справиться с последствиями засухи, но Краснодарский край пока избегает искусственного вызова осадков, наблюдая за опытом соседей.

Читать полностью » В горах края ожидается дождь, мокрый снег и снег с гололёдом — синоптик Вильфанд 10.12.2025 в 12:21
Юг России под ударом стихии: дожди, мокрый снег и ветер переписывают прогнозы синоптиков

Юг России готовится к резкому похолоданию: синоптики предупреждают о ночных минусах, осадках и сильном ветре, который изменит привычный ритм региона.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Стоимость полиса ОСАГО зависит от затрат на ремонт автомобилей — эксперт Ладушкин
Общество
Россияне получат январские пенсии досрочно в конце декабря — Котяков
ЮФО
В Крыму ожидается резкое похолодание 14 декабря — Гидрометцентр Республики Крым
В Офисе Зеленского отвергли готовность к территориальным уступкам по Донбассу
Садоводство
Самобесплодные сорта нуждаются в опылителях для хорошего урожая — садоводы
Происшествия
Москвич получил инфаркт после употребления свинины
Мир
Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде
Наука
Леса Центральной Европы испытали ранние вырубки по данным древесины — PNAS
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet