Бензин стал дороже, но газ подешевел: как изменения цен на топливо отразятся на жителях Краснодарского края

Средняя стоимость бензина АИ-92 в Краснодарском крае в октябре 2025 года составила 62,7 рубля за литр, что на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные представила "Деловая газета. Юг", основываясь на информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Изменения цен на бензин

В октябре 2024 года литр бензина АИ-92 стоил 54,4 рубля. За год стоимость значительно увеличилась, что привело к росту цен в регионе. На фоне этого подорожание других видов топлива также стало заметным. Так, бензин марки АИ-95 подорожал на 13,7%, увеличив свою стоимость с 60,5 рублей до 68,8 рублей за литр.

Бензин АИ-98 стал дороже на 12%, с 79 рублей до 88,5 рублей за литр. Наименее значительно подорожало дизельное топливо — на 10%. В октябре 2025 года его стоимость составила 70,2 рубля, тогда как годом ранее оно стоило 63,4 рубля за литр.

Снижение цен на газовое топливо

В то же время газовое моторное топливо в октябре 2025 года подешевело на 8%. Если в 2024 году его стоимость составляла 31,9 рубля за литр, то в 2025 году цена снизилась до 29,3 рубля.