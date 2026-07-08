Заправки удержат цены недолго: автомобилисты почувствуют разницу уже скоро

В ближайший месяц стоимость автомобильного топлива на крупных сетевых автозаправочных станциях может вырасти примерно на десять процентов. Таким мнением с NewsInfo поделился эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Специалист прокомментировал циркулирующие прогнозы о подорожании бензина почти на треть, назвав подобные ожидания избыточными. По его словам, столь резкий скачок стал бы серьезным ударом по макроэкономическим показателям государства, спровоцировав мгновенный рост цен на все товары и услуги, включая логистику и потребительские продукты. Эксперты регулярно анализируют поправки в налоговый кодекс для предотвращения дефицита топлива.

"На десять процентов точно. Топливо уже демонстрирует в некоторых случаях рост. Эта история, конечно, привязана к геополитическим событиям", — пояснил эксперт.

Попов отметил, что текущие изменения отчасти связаны с ограничениями на экспорт нефтепродуктов, которые снижают доходность топливных компаний. При этом он подчеркнул, что правительство прикладывает значительные усилия для сдерживания инфляционных процессов.

В текущих условиях многим водителям приходится менять стратегии, осваивая методики экономного расхода бензина. Стоит учитывать и влияние внешних факторов — например, колебания мировых нефтяных котировок также создают давление на внутренний рынок.

"Крупные сетевые заправки на уровне нефтяных магнатов называются Wink-компании. Это четыре крупнейших игрока у нас. Я думаю, что в течение месяца мы увидим, что 95-й бензин с цены, например, шестьдесят девять рублей за литр, перекочует на цену семьдесят пять рублей", — предположил эксперт.

По его мнению, рост цен на топливо может привести к тому, что автовладельцы станут чаще рассматривать переоборудование авто для работы на газе. Также специалисты советуют внимательнее относиться к техническому состоянию транспортного средства, так как повседневные привычки водителя напрямую влияют на потребление ресурсов двигателем.

Читайте также