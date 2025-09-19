Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:53

Европа готовит шок на заправках: литр бензина подорожает так, что машины станут роскошью

ЕС введёт ETS II в 2027 году: цены на топливо вырастут на 20–25 центов за литр

Европейские водители в ближайшие годы столкнутся с новой реальностью: цены на топливо будут расти, а содержание автомобиля с двигателем внутреннего сгорания превратится в дорогое удовольствие. Решения Брюсселя всё меньше оставляют пространство для маневра, делая выбор в пользу электромобилей всё более очевидным.

Почему привычное топливо дорожает

Главная причина — политика Евросоюза по борьбе с изменением климата. Автомобили на бензине и дизеле стали символом углеродных выбросов, и их постепенно вытесняют из транспортной системы. Уже утвержден запрет на продажу новых машин с ДВС к 2035 году, а к 2027-му вступит в силу ETS II — система дополнительного налога на выбросы CO₂.

По расчетам аналитиков, только этот налог добавит около 25 евроцентов к каждому литру к 2030 году. Для домохозяйств, которые уже сталкиваются с ростом цен на продукты и коммунальные услуги, это станет ощутимым ударом по бюджету.

"Каждая заправка станет политическим напоминанием о стремлении Европы снизить зависимость от ископаемого топлива", — заявили в европейских институтах.

Сравнение стратегий: что выбирает Брюссель и автопроизводители

Подход Суть Последствия для водителей
Запрет продаж новых ДВС с 2035 года Постепенный отказ от бензина и дизеля Новые машины только электрические
ETS II (с 2027 года) Налог на выбросы при производстве и использовании топлива Рост цен на 20-25 центов за литр
Ужесточение сертификаций Новые требования к выбросам Удорожание эксплуатации старых машин
Поддержка электромобилей Субсидии и льготы на покупку EV Более выгодная покупка "электрички"

Советы шаг за шагом: как подготовиться к изменениям

  1. Проверьте региональные программы субсидий на покупку электромобиля — в разных странах компенсации достигают 5-7 тыс. евро.

  2. Если пока нет возможности перейти на электротягу, рассмотрите гибриды или машины на биоэтаноле (например, E20).

  3. Установите зарядную станцию дома или договоритесь о доступе к общественной инфраструктуре — это сэкономит время и деньги.

  4. Следите за новыми сертификационными правилами для бензиновых и дизельных авто, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать переход на более экологичный транспорт.

  • Последствие: рост стоимости владения ДВС и снижение ликвидности машины при продаже.

  • Альтернатива: заранее рассмотреть покупку электромобиля или гибрида, что позволит сохранить экономию.

  • Ошибка: использовать только традиционное топливо.

  • Последствие: увеличение расходов на бензин и дизель с каждым годом.

  • Альтернатива: выбрать биоэтанол E20 или другие смеси, где налог на выбросы ниже.

А что если…

А что если цены на топливо продолжат расти даже быстрее прогнозов? В таком случае автомобилисты могут массово перейти на рынок подержанных электрокаров. Уже сейчас в Европе появляются программы аренды батарей или продажи электромобилей по подписке. Это может стать компромиссом для тех, кто не готов тратить крупную сумму сразу.

Плюсы и минусы: бензин против электричества

Критерий Бензин/дизель Электромобиль
Цена заправки Растет ежегодно, плюс ETS II Зарядка дешевле в 2-3 раза
Экология Высокие выбросы CO₂ Минимальные выбросы
Доступность инфраструктуры Заправки везде Зарядные станции не везде
Ремонт и обслуживание Доступно, привычно Реже ломается, но дороже батарея
Ликвидность на рынке Падает к 2030-м Растет благодаря льготам

FAQ

Как выбрать электромобиль в Европе?
Ориентируйтесь на пробег, емкость батареи и доступность зарядных станций в вашем регионе.

Сколько стоит переход на биоэтанол?
Цена на E20 обычно ниже бензина, а главное — на него не распространяется налог ETS II.

Что лучше для города: гибрид или электромобиль?
Для ежедневных поездок в пределах 50-100 км выгоднее электрокар. Гибрид удобнее тем, кто часто ездит на дальние расстояния.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили дороже в обслуживании.
    Правда: регулярные расходы ниже, так как нет замены масла и многих деталей.

  • Миф: батареи быстро выходят из строя.
    Правда: гарантия на современные аккумуляторы — до 8-10 лет, а деградация незначительна.

  • Миф: электромобилей мало на рынке.
    Правда: ассортимент растет ежегодно, включая бюджетные модели.

Интересные факты

  1. Германия — лидер Европы по числу зарядных станций, их уже больше 100 тысяч.

  2. В Норвегии доля электромобилей среди новых продаж превышает 80%.

  3. Биоэтанол E20 впервые массово внедряется именно в Германии, хотя технология известна с 1970-х.

Исторический контекст

  • 1990-е: первые экологические налоги на топливо в странах ЕС.

  • 2009 год: введены строгие стандарты выбросов Euro 5.

  • 2020 год: принят курс на углеродную нейтральность к 2050 году.

  • 2027 год: старт ETS II и рост цен на топливо.

  • 2035 год: окончательный запрет продаж бензиновых и дизельных машин.

