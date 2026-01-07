Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Заправочный пистолет в баке
Заправочный пистолет в баке
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:01

Бензин обогнал инфляцию: топливо в России подорожало быстрее цен

Цены на бензин и дизель растут быстрее инфляции — RT

Цены на топливо в России в 2025 году росли быстрее, чем общий уровень инфляции, и этот тренд стал заметен большинству автомобилистов ещё летом. Причины подорожания оказались комплексными — от сезонного роста спроса до проблем в переработке и бюджетной политике, но к концу года властям удалось стабилизировать ситуацию. Об этом сообщает RT.

Итоги 2025 года: рост выше инфляции

По данным Федеральной службы государственной статистики и Министерства экономического развития, за последние 12 месяцев бензин и дизель в рознице подорожали заметнее, чем потребительские цены в целом. Так, бензин АИ-92 вырос в цене на 11,3% — с 55,18 до 61,4 рубля за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась на 10,5% — с 60,38 до 66,72 рубля, а дизельное топливо подорожало на 8,5% — с 69,88 до 75,83 рубля за литр.

Для сравнения, годовая инфляция в стране составила чуть менее 6%. Таким образом, топливо стало одним из товаров, рост цен на который опередил средние макроэкономические показатели. Это усилило давление как на частных потребителей, так и на бизнес, особенно в транспортной и аграрной сферах.

Сезонный спрос и проблемы переработки

Резкий рост цен начался ещё летом, когда традиционно увеличивается потребление топлива. Эксперты указывают, что в этот период совпали сразу несколько факторов: активная фаза сельскохозяйственных работ и рост числа поездок в отпускной сезон. На этом фоне предложение топлива сократилось из-за выхода ряда нефтеперерабатывающих заводов на плановый и внеплановый ремонт.

"Основной удар пришёлся на август — октябрь, когда стоимость литра АИ-95 ненадолго перевалила за 67 рублей. Этому, в частности, поспособствовали осенние ремонты НПЗ, часть из которых затянулась из-за незапланированных простоев, а также традиционный летний всплеск потребления горючего в стране. Причём на бирже котировки поднимались до рекордных 82 тыс. рублей за 1 т, что, естественно, отразилось на розничных ценах", — рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов.

Логистика, бюджет и вмешательство государства

Дополнительным фактором стали перебои в логистике, из-за которых в отдельных регионах фиксировался локальный дефицит топлива. Ситуацию также осложнило сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям, что ограничило их возможности сглаживать ценовые колебания.

Тем не менее, по мере вмешательства государства рост цен начал замедляться. Регуляторные меры и корректировка поставок позволили избежать дальнейшего разгона стоимости топлива к концу года. В результате рынок вошёл в 2026 год без резких скачков, хотя накопленные факторы по-прежнему формируют осторожные ожидания относительно будущей динамики цен.

