Паника на пустом баке: как водители сами устроили топливный коллапс

Перебои с поставками топлива на автозаправки в ряде регионов России во многом вызваны искусственным ажиотажем. Об этом в интервью URA. RU рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Как работает "эффект паники"

Эксперт объяснил:

"Топливо на АЗС подвозят бензовозами с определенной частотой. И если туда приедут испуганные водители, которые увидели новость, что на других станциях бензина уже нет, и купят по 40 литров вместо привычных 20, да ещё и канистры наполнят, логистика нарушается. Владелец вешает объявление, что бензина нет, и звонит на нефтебазу. Топливо будут везти несколько часов, и за это время заправку успеют сфотографировать. Потом бензин привезут, но фотографии уже в сети".

Таким образом, картинка "пустых колонок" разлетается в интернете быстрее, чем успевает приехать бензовоз.

Что стало поводом

Фролов отметил, что толчком к панике послужило решение ряда независимых АЗС временно приостановить продажи бензина. Ситуация сложилась из-за того, что:

с лета оптовые цены на топливо выросли,

независимым заправкам приходилось продавать бензин в убыток,

повышение розничной цены грозило потерей клиентов, ведь федеральные сети удерживали стоимость.

Поэтому часть небольших игроков рынка решила временно прекратить торговлю. Эта информация быстро распространилась, вызвав слухи о дефиците. Водители стали массово закупать топливо, что и вызвало сбои в работе других станций.

Масштаб проблемы

За последние два месяца более 300 АЗС в разных регионах перестали продавать бензин. Речь идёт в первую очередь о независимых станциях, не входящих в структуру крупных нефтяных компаний. Особенно заметно сокращение продаж АИ-92 и АИ-95 проявилось на юге страны.