Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пистолет на заправке
Пистолет на заправке
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:48

Табло обещает АИ-95, а мотор слышит АИ-92: где теряется разница

Почему октановое число на заправке может отличаться от заявленного — объяснили эксперты

Почему на заправке октановое число может оказаться ниже заявленного? Водители регулярно задаются этим вопросом, ведь именно от качества топлива зависит здоровье двигателя и его срок службы. Эксперты уверяют: не всегда проблема в самих АЗС, а часто в том, как именно измеряют топливо.

Как работает октановое число

Октановое число — показатель устойчивости бензина к детонации. Чем оно выше, тем меньше вероятность, что топливо будет "взрываться" в цилиндрах раньше времени, повреждая двигатель. Современные моторы достаточно умны: они способны адаптироваться к разному качеству топлива — от обычного АИ-92 до АИ-95 и даже АИ-100. Однако прироста мощности от премиальных сортов бензина ждать не стоит. Более того, в старых автомобилях "сверхкачественное" топливо может вызвать нестабильную работу.

Почему цифры могут не совпадать

Часто автомобилисты проверяют топливо с помощью портативных приборов. Но такие устройства далеки от лабораторных стандартов. Именно поэтому результаты замеров могут разочаровывать: прибор показывает заниженные значения, хотя на деле бензин соответствует нормам.

Иногда ситуация бывает обратной: на сетевых АЗС встречается даже "перебор" с октановым числом. Например, на колонке указано 92, а фактический показатель достигает 92,5. Это делается специально — для подстраховки: производитель добавляет чуть больше присадок, чтобы гарантировать стабильный результат.

Присадки и их слабые места

Для повышения октанового числа в топливо вводят специальные химические добавки. Они эффективно предотвращают детонацию, но крайне чувствительны к условиям хранения. В негерметичной таре присадки быстро испаряются, и бензин теряет свои заявленные характеристики.

Отсюда и неприятные последствия: двигатель начинает "звякать" металлическим звоном, падает мощность и увеличивается расход топлива. В таких случаях можно временно использовать октан-корректоры, но специалисты советуют не мучить машину и слить некачественный бензин, заменив его свежим.

Важный фактор — срок годности

Не все знают, что топливо имеет ограниченный срок хранения. Даже на крупных сетевых заправках бензин может потерять свои свойства, если в резервуаре он стоит слишком долго. Спустя месяц характеристики снижаются: присадки частично испаряются, и риск детонации возрастает.

Поэтому опытные водители предпочитают заправляться на АЗС с высокой проходимостью, где бензин постоянно обновляется. Это снижает вероятность того, что в бак попадёт "усталое" топливо.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Jaguar MK2 1962 года с ржавчиной и картоном в шасси выявили после покупки во Франции сегодня в 3:47

Автомобиль мечты превратился в кошмар — внутри Jaguar нашли то, чего никто не ожидал

Коллекционер из Ардеша купил Jaguar мечты, но под блестящим кузовом скрывалась ржавчина и картон. Теперь впереди долгие годы судебных разбирательств.

Читать полностью » ГИБДД разъяснила правила выхода из автомобиля в темное время суток вчера в 23:10

Штраф за выход из машины: что скрывают правила дорожного движения

Узнайте, как неправильная посадка в автомобиль может обернуться штрафом. Важно соблюдать правила и помнить о безопасности на дороге.

Читать полностью » Очистка воздушного фильтра: рекомендации автосервисов по уходу за автомобилем вчера в 22:53

Экономия на обслуживании: как очистка фильтра может сократить ваши расходы

Автомастер раскрыл секрет очистки воздушного фильтра в домашних условиях. Как продлить его срок службы и не навредить двигателю?

Читать полностью » Как правильно настроить фары автомобиля для ночной езды — рекомендации МВД вчера в 22:01

Секрет дальнобойщиков: что делать, если встречная фара ослепляет

Ночная езда требует особого внимания и аккуратности. Узнайте, какие ошибки водители чаще всего совершают в темноте и как их избежать, чтобы не стать участником ДТП.

Читать полностью » Расходы россиян на новые автомобили в июле 2025 выросли на 35% вчера в 21:45

Летний всплеск продаж не спас рынок: россияне всё чаще выбирают бюджетные модели

Россияне увеличили расходы на новые авто на треть, но рынок всё ещё сдерживают кредиты и низкая покупательская способность. Почему рост не стал рекордным?

Читать полностью » Компактный седан Honda Crider снова появился на российском рынке автомобилей вчера в 20:29

Седан, о котором мало кто слышал, уже продаётся в России: чем удивит Honda Crider за 1,55 млн

Honda Crider вернулся в Россию: компактный седан за 1,55 млн рублей предлагает просторный салон, современные технологии и интересные нюансы импорта.

Читать полностью » вчера в 19:47

Haval дешевле, Geely дороже: неожиданный переворот на рынке КАСКО

Стоимость КАСКО на китайские кроссоверы в России может сильно отличаться. На каких моделях выгоднее оформлять страховку и почему — читайте в материале.

Читать полностью » Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда вчера в 19:39

21 августа 2025 года в 14:00 (мск) на площадке старейшего медиахолдинга Pravda.Ru пройдёт круглый стол "Путешествие на машине: что, где, куда".

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Ботаники объяснили, почему вьюнок называют "садовым душителем" и как с ним бороться
Туризм

Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям
Красота и здоровье

Психотерапевт Ирина Крашкина: утренний свет и прогулка помогают запустить биологические часы
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки
Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru