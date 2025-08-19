Табло обещает АИ-95, а мотор слышит АИ-92: где теряется разница

Почему на заправке октановое число может оказаться ниже заявленного? Водители регулярно задаются этим вопросом, ведь именно от качества топлива зависит здоровье двигателя и его срок службы. Эксперты уверяют: не всегда проблема в самих АЗС, а часто в том, как именно измеряют топливо.

Как работает октановое число

Октановое число — показатель устойчивости бензина к детонации. Чем оно выше, тем меньше вероятность, что топливо будет "взрываться" в цилиндрах раньше времени, повреждая двигатель. Современные моторы достаточно умны: они способны адаптироваться к разному качеству топлива — от обычного АИ-92 до АИ-95 и даже АИ-100. Однако прироста мощности от премиальных сортов бензина ждать не стоит. Более того, в старых автомобилях "сверхкачественное" топливо может вызвать нестабильную работу.

Почему цифры могут не совпадать

Часто автомобилисты проверяют топливо с помощью портативных приборов. Но такие устройства далеки от лабораторных стандартов. Именно поэтому результаты замеров могут разочаровывать: прибор показывает заниженные значения, хотя на деле бензин соответствует нормам.

Иногда ситуация бывает обратной: на сетевых АЗС встречается даже "перебор" с октановым числом. Например, на колонке указано 92, а фактический показатель достигает 92,5. Это делается специально — для подстраховки: производитель добавляет чуть больше присадок, чтобы гарантировать стабильный результат.

Присадки и их слабые места

Для повышения октанового числа в топливо вводят специальные химические добавки. Они эффективно предотвращают детонацию, но крайне чувствительны к условиям хранения. В негерметичной таре присадки быстро испаряются, и бензин теряет свои заявленные характеристики.

Отсюда и неприятные последствия: двигатель начинает "звякать" металлическим звоном, падает мощность и увеличивается расход топлива. В таких случаях можно временно использовать октан-корректоры, но специалисты советуют не мучить машину и слить некачественный бензин, заменив его свежим.

Важный фактор — срок годности

Не все знают, что топливо имеет ограниченный срок хранения. Даже на крупных сетевых заправках бензин может потерять свои свойства, если в резервуаре он стоит слишком долго. Спустя месяц характеристики снижаются: присадки частично испаряются, и риск детонации возрастает.

Поэтому опытные водители предпочитают заправляться на АЗС с высокой проходимостью, где бензин постоянно обновляется. Это снижает вероятность того, что в бак попадёт "усталое" топливо.