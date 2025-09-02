Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:54

Самая дорогая рассеянность: сколько стоит забытый пистолет в баке

Эксперт Авилон BMW: за оторванный пистолет на АЗС водитель заплатит ремонт и очистку территории

Если на автозаправке водитель по невнимательности выдернул заправочный пистолет из колонки, ситуация может обернуться не только неловкостью, но и серьёзными расходами. Владелец АЗС имеет право взыскать с нарушителя стоимость ремонта оборудования и устранения последствий.

Что грозит водителю

По словам директора департамента сервиса и запасных частей "Авилон BMW" Александра Солончука, подобные инциденты фиксируются документально. Составляется акт, где указываются детали происшествия и сумма ущерба.

"Владелец АЗС имеет право потребовать от вас возмещения ущерба, причиненного оборудованию (ремонт или замена пистолета, шланга, муфты и т. д.), а также затрат на устранение последствий (сбор разлитого топлива, очистка территории) в соответствии с действующим законодательством", — пояснил директор департамента сервиса и запасных частей Александр Солончук.

Сумма компенсации может варьироваться: от нескольких тысяч рублей за замену быстроразъёмной муфты до десятков тысяч, если требуется ремонт колонки или очистка территории.

Как действовать в первые секунды

Главное правило — не пытаться вставить пистолет обратно или самостоятельно "чинить" повреждение. Топливо легко воспламеняется, а лишние движения могут только усугубить ситуацию.

Эксперт советует сразу же нажать на аварийную кнопку "Стоп". Она расположена на корпусе колонки и обычно выделена ярким цветом или крупной надписью. Это позволяет оперативно прекратить подачу топлива и снизить риск возгорания.

После этого необходимо как можно быстрее уведомить персонал заправки. Операторы и заправщики проходят специальный инструктаж: они умеют перекрывать топливо, эвакуировать людей и грамотно устранять последствия ЧП.

Почему пистолеты иногда отрываются

Причин у таких происшествий несколько. Чаще всего водитель просто забывает вынуть пистолет из бака и начинает движение. Иногда виной становится спешка или разговор по телефону. Бывают и технические факторы — например, неисправность фиксатора или изношенный шланг.

Чтобы минимизировать риск, стоит придерживаться простых правил:
• всегда проверять, вынут ли пистолет из бака, перед запуском двигателя;
• избегать разговоров и отвлекающих факторов на АЗС;
• не пользоваться телефоном во время заправки.

Что говорит закон

По российскому законодательству, ущерб, причинённый имуществу организации, возмещает тот, кто его нанёс. Поэтому владелец заправки вправе потребовать компенсацию. В спорных случаях дело может дойти до суда, где уже будет решаться, была ли вина водителя или имели место технические неисправности оборудования.

При этом стоит помнить: на современных заправках пистолеты оснащены специальными быстроразъёмными соединениями. Они уменьшают вероятность серьёзных повреждений и помогают быстро остановить подачу топлива. Однако даже в этом случае расходы могут лечь на плечи водителя.

