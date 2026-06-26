Бензин на АЗС решили спасать новым законом: почему водителям все равно стоит насторожиться

Внедрение льгот для производственных мощностей является своевременным шагом для нефтяной отрасли, заявил вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский. В комментарии NewsInfo эксперт обосновал свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что Государственная дума одобрила пакет поправок в Налоговый кодекс, направленный на стабилизацию ситуации на российском топливном рынке. Законодательная инициатива, принятая в ответ на отраслевые вызовы, должна стимулировать рост объемов производства бензина и упростить поставки импортного горючего. Ожидается, что в случае окончательного вступления документа в силу, нормы будут иметь обратную силу и начнут действовать с первого июня.

Ранее эксперты неоднократно указывали на влияние мировых рыночных котировок на стоимость топлива, отмечая, что внутренние риски в сочетании с сезонным спросом создают дополнительное напряжение для потребителей.

"Мы приветствуем этот законопроект. Стране нужен бензин, поэтому любые льготы по производству бензина актуальны и целесообразны", — отметил специалист.

Эксперт пояснил, что хотя предлагаемые меры не станут панацеей, они способны существенно выправить положение дел, обеспечив мотивацию для производителей. Тем не менее, каждый автовладелец должен учитывать, что даже при стабильных поставках важно грамотно подходить к процессу заправки, чтобы не допускать необоснованных потерь. Сбои в логистике или качестве продукта на местах часто приводят к тому, что автовладельцы сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта двигателя.

"Это будет выгодно, люди будут работать, больше производить бензина. Это улучшит ситуацию с бензином в стране", — пояснил эксперт.

В текущих условиях конкуренции водители всё чаще выбирают заправочные станции с прозрачным сервисом, чтобы минимизировать риски. Кроме того, в условиях рынка автовладельцы вынуждены искать альтернативные способы сокращения расходов на транспорт.

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