Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:40

Опасная игра: почему езда на пустом баке убивает двигатель

Автомеханик рассказал о рисках для двигателя при низком уровне топлива

Вы когда-нибудь задумывались, как долго можно ездить, когда загорелась лампочка низкого уровня топлива? Этот вопрос волнует многих водителей, особенно когда до любимой автозаправочной станции еще далеко. Моторист делится важной информацией, которая поможет избежать неприятностей.

Когда загорается лампочка?

Как правило, индикатор на приборной панели включается, когда в баке остается около 8 литров топлива. Однако у разных автомобилей этот параметр может варьироваться: у некоторых машин он меньше, у других — больше. Например, у грузовых автомобилей с большим расходом топлива этот показатель может быть значительно выше. В среднем, при 8 литрах можно проехать еще около ста километров, но стоит ли рисковать?

Важно понимать, что топливо, находящееся на дне бака, может содержать осадок, который накапливается за время эксплуатации автомобиля. Этот осадок может привести к засорению топливного фильтра и снижению производительности форсунок. Более того, использование такого топлива может вызвать детонацию в двигателе, что негативно скажется на его работоспособности и ресурсе. Таким образом, постоянное использование топлива до нуля может существенно сократить срок службы двигателя.

Что делать, если АЗС далеко?

Если до ближайшей АЗС еще 10-20 километров, не стоит паниковать. Однократное использование топлива до нуля не приведет к мгновенному выходу двигателя из строя. Однако регулярные поездки с пустым баком могут значительно ухудшить состояние автомобиля.

В современном мире есть множество навигационных приложений, которые помогут найти ближайшую качественную АЗС. Лучше заранее проложить маршрут и заправиться на проверенной станции, чтобы избежать проблем с некачественным топливом.

Поддерживайте топливный фильтр в порядке

Не менее важен и регулярный уход за топливным фильтром. Если он заменяется каждые 15-30 тысяч километров, поездка на лампочке не станет критичной, так как фильтр сможет удерживать осадок. Но если фильтр не менялся более 40-50 тысяч километров, поездка на низком уровне топлива может обернуться серьезными проблемами.

Не спешите на АЗС, если загорелась лампочка. Проверьте, насколько далеко вы находитесь от ближайшей качественной заправки, и не забывайте о регулярной замене топливного фильтра.

