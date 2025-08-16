Не доверяйте показаниям: как бортовой компьютер может вас обмануть

Не все автомобили оснащены удобным индикатором уровня топлива. Особенно это касается старых моделей. Но если в машине есть бортовой компьютер, можно воспользоваться небольшим лайфхаком, о котором рассказал автоэлектрик.

Как проверить остаток топлива через бортовой компьютер?

Способ работает не на всех авто, но подходит для некоторых моделей Renault, Nissan и даже отечественного "АвтоВАЗа". Вот как это сделать:

не включая зажигание, зажмите кнопку сброса суточного пробега.

поверните ключ в замке (без запуска двигателя).

отпустите кнопку и нажмите её ещё два раза.

на экране появится значок бензоколонки с примерным запасом топлива.

Важно: данные основаны на среднем расходе, поэтому точность зависит от вашего стиля вождения.

Почему нельзя полностью доверять показаниям?

Даже современные авто иногда ошибаются в расчётах. Например, агрессивная езда увеличивает расход, и реальный запас хода окажется меньше. Поэтому лучше дополнительно оценивать уровень топлива по стрелке на приборной панели.

Ориентируйтесь по датчику: одна деления ≈ 6-8 литров (точный объём зависит от модели авто).

Умножьте остаток на ваш средний расход. Например, если в баке ~12 литров, а машина "ест" 8 л/100 км, то до заправки можно проехать ~150 км.

Совет для дальних поездок

Если предстоит долгий путь, где АЗС встречаются редко: