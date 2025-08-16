Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:56

Не доверяйте показаниям: как бортовой компьютер может вас обмануть

Способы определения остатка бензина без использования бортового компьютера

Не все автомобили оснащены удобным индикатором уровня топлива. Особенно это касается старых моделей. Но если в машине есть бортовой компьютер, можно воспользоваться небольшим лайфхаком, о котором рассказал автоэлектрик.

Как проверить остаток топлива через бортовой компьютер?

Способ работает не на всех авто, но подходит для некоторых моделей Renault, Nissan и даже отечественного "АвтоВАЗа". Вот как это сделать:

  • не включая зажигание, зажмите кнопку сброса суточного пробега.
  • поверните ключ в замке (без запуска двигателя).
  • отпустите кнопку и нажмите её ещё два раза.
  • на экране появится значок бензоколонки с примерным запасом топлива.

Важно: данные основаны на среднем расходе, поэтому точность зависит от вашего стиля вождения.

Почему нельзя полностью доверять показаниям?

Даже современные авто иногда ошибаются в расчётах. Например, агрессивная езда увеличивает расход, и реальный запас хода окажется меньше. Поэтому лучше дополнительно оценивать уровень топлива по стрелке на приборной панели.

  • Ориентируйтесь по датчику: одна деления ≈ 6-8 литров (точный объём зависит от модели авто).
  • Умножьте остаток на ваш средний расход. Например, если в баке ~12 литров, а машина "ест" 8 л/100 км, то до заправки можно проехать ~150 км.

Совет для дальних поездок

Если предстоит долгий путь, где АЗС встречаются редко:

  • возьмите запас топлива в канистре.
  • периодически перепроверяйте уровень, особенно перед пустынными участками.

Читайте также

Продажи Geely Monjaro в Китае в июле упали до минимума с августа 2024 года сегодня в 15:25

Китайский автотрон качнулся: фавориты летят вниз, а новички забирают вершины

Июль перевернул расклад на китайском авторынке: провал Geely Monjaro, неожиданный рост Geely Galaxy и устойчивое лидерство электромобилей.

Читать полностью » На трассе Благовещенск — Свободный построили первый на Дальнем Востоке мост с вибролитым асфальтобетоном сегодня в 14:20

Асфальт, который отталкивает воду и время — в чём его магия

На Дальнем Востоке построили первый мост с вибролитым асфальтобетоном, который не требует гидроизоляции и в разы продлевает срок службы покрытия.

Читать полностью » Не доверяйте маркетинговым заявкам: заправка АИ-92 может вызвать серьезные проблемы с двигателем сегодня в 13:50

Не заправляйте китайский автомобиль АИ-92: опасность для двигателя и большие расходы на ремонт

Автоэксперт Михаил Колодочкин предостерег российских водителей от использования бензина АИ-92 для китайских автомобилей. Узнайте, почему это может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Читать полностью » Как будет работать бесплатная парковка у детсадов и больниц — детали нового законопроекта сегодня в 12:46

Бесплатная парковка у детских садов и больниц: что грядет с новым законопроектом в России

В Госдуму внесен законопроект, который может сделать парковки возле детсадов, школ и больниц бесплатными. Что это значит для владельцев автомобилей? Узнайте подробности.

Читать полностью » Hyundai готовит обновление Tucson: что ждать от рестайлинга модели 2027-2028 года сегодня в 11:40

Hyundai Tucson меняет облик: что ожидает кроссовер в 2027 году

Новый Hyundai Tucson готовится к выходу с угловатым и более агрессивным дизайном. Узнайте все подробности о грядущем рестайлинге 2027 года.

Читать полностью » Stellantis анонсирует мощное возвращение Ram TRX — что будет нового в пикапе 2026 года сегодня в 10:35

Stellantis в ответ на Ford: будем сильнее и громче — Ram TRX с Hemi V8

Ram TRX возвращается с новой мощностью и вероятным улучшением характеристик. Узнайте, что ждет этот культовый пикап в 2026 году.

Читать полностью » В Госдуме предложили предоставить 30% скидку на проезд по платным трассам к курортам для семей с детьми сегодня в 9:43

Летние трассы подешевеют: где семьи с детьми смогут сэкономить тысячи рублей

Депутаты предложили сделать летние автопоездки к курортам дешевле, введя скидку 30% на платные трассы для семей с детьми.

Читать полностью » Как часто нужно чистить радиатор автомобиля для предотвращения перегрева — советы механиков сегодня в 9:26

Мелочь в радиаторе способна обернуться капитальным ремонтом — проверяйте прямо сейчас

Правильная чистка радиатора — простой способ спасти двигатель от перегрева. Разбираем ошибки, методы и признаки, когда действовать нужно срочно.

Читать полностью »

