Теряется мощность и растёт расход топлива — водители не догадываются о главном виновнике

Без этой скромной запчасти двигатель быстро бы превратился в заложника грязи и ржавчины. Топливный фильтр берёт на себя всю "грязную работу" — задерживает воду, пыль, частицы металла и прочие примеси, которые в противном случае неминуемо попали бы в систему питания автомобиля.

Со временем фильтрующий элемент забивается, и мотор начинает "захлёбываться" — теряет мощность, глохнет или запускается через раз. Игнорировать такие сигналы опасно: в итоге можно столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Где искать фильтр

Расположение зависит от возраста и модели машины.

В старых авто, вроде классических "жигулей", фильтр стоит под капотом, прямо в топливной трубке.

В современных машинах производители часто прячут его под днищем или вовсе встраивают внутрь бака.

"В старых автомобилях топливный фильтр находится снаружи, под капотом. Поменять его просто: ослабил хомуты, вынул старый и поставил новый. А вот в современных авто деталь — часть блока вместе с насосом, и замену приходится делать целиком", — заявил генеральный директор RexRent (АО "Билантлия") Евгений Мелехин.

Виды топливных фильтров

Существует несколько классификаций:

По типу двигателя: для бензиновых моторов — один фильтр, для дизельных — два (грубой и тонкой очистки).

По степени очистки: сетка задерживает крупные частицы, бумажные и синтетические элементы — мелкие.

По конструкции: одноразовые, разборные, в виде картриджей или металлических корпусов.

Как часто менять фильтр

Производители советуют обновлять фильтры каждые 10 000 км для дизелей и 60 000 км для бензиновых моторов. Но это средние цифры.

Качество топлива и условия эксплуатации сильно влияют на срок службы. Частые поездки по пыльным дорогам или сомнительное горючее из маленьких заправок "убивают" фильтр гораздо быстрее.

"Лучше ориентироваться не только на пробег, но и на поведение машины", — подчёркивает CEO Likvi.com Александр Коротков.

Симптомы неисправного фильтра

На замену намекнут такие признаки:

мотор "троит" и теряет мощность;

машина дёргается при разгоне;

запуск затягивается или не удаётся с первого раза;

расход топлива растёт;

обороты на холостом ходу нестабильные, двигатель может заглохнуть.

Если свечи и насос в порядке, скорее всего, виноват фильтр.

Можно ли его почистить?

Большинство фильтров — одноразовые. "Попытка промыть или продуть такой фильтр не даст результата и может повредить элемент", — напоминает Александр Коротков.

Исключение — сетчатые фильтры грубой очистки. Их допустимо промыть и продуть, но это временное решение.

Самостоятельная замена: пошагово

Если решили справиться без помощи мастеров, приготовьте новый фильтр, набор инструментов, ёмкость для топлива, перчатки и очки. Важно соблюдать осторожность: малейшая ошибка грозит протечкой или даже возгоранием.

Инструкция:

Сбросьте давление: снимите предохранитель топливного насоса, заведите двигатель и дождитесь его остановки. Отключите аккумулятор. Найдите фильтр (ориентируйтесь по инструкции к машине). Очистите место установки от грязи. Отсоедините провода и датчики (актуально для дизелей). Ослабьте крепления, аккуратно снимите фильтр, подставив ёмкость. Запомните направление стрелки на корпусе — она показывает движение топлива. Установите новый фильтр. Для дизеля его предварительно нужно заполнить топливом. Проверьте соединения, включите зажигание для прокачки системы. Убедитесь в отсутствии протечек. Подключите аккумулятор и заведите двигатель.

"Особое внимание уделите уплотнительным элементам и корпусу фильтра. Их плохое состояние может привести к подсосу воздуха или утечке топлива", — заявил технический директор "ААА Траксервис" Дмитрий Волков.

Стоит ли делать самому?

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков считает: лучше доверить замену специалистам. В сервисе есть необходимые инструменты, оригинальные запчасти и главное — опыт.

А тем, кто решится на самостоятельный ремонт, стоит помнить: правильно утилизировать слитое топливо не менее важно, чем заменить фильтр. Выбрасывать его или выливать на землю категорически нельзя.