Теряется мощность и растёт расход топлива — водители не догадываются о главном виновнике
Без этой скромной запчасти двигатель быстро бы превратился в заложника грязи и ржавчины. Топливный фильтр берёт на себя всю "грязную работу" — задерживает воду, пыль, частицы металла и прочие примеси, которые в противном случае неминуемо попали бы в систему питания автомобиля.
Со временем фильтрующий элемент забивается, и мотор начинает "захлёбываться" — теряет мощность, глохнет или запускается через раз. Игнорировать такие сигналы опасно: в итоге можно столкнуться с дорогостоящим ремонтом.
Где искать фильтр
Расположение зависит от возраста и модели машины.
- В старых авто, вроде классических "жигулей", фильтр стоит под капотом, прямо в топливной трубке.
- В современных машинах производители часто прячут его под днищем или вовсе встраивают внутрь бака.
"В старых автомобилях топливный фильтр находится снаружи, под капотом. Поменять его просто: ослабил хомуты, вынул старый и поставил новый. А вот в современных авто деталь — часть блока вместе с насосом, и замену приходится делать целиком", — заявил генеральный директор RexRent (АО "Билантлия") Евгений Мелехин.
Виды топливных фильтров
Существует несколько классификаций:
- По типу двигателя: для бензиновых моторов — один фильтр, для дизельных — два (грубой и тонкой очистки).
- По степени очистки: сетка задерживает крупные частицы, бумажные и синтетические элементы — мелкие.
По конструкции: одноразовые, разборные, в виде картриджей или металлических корпусов.
Как часто менять фильтр
Производители советуют обновлять фильтры каждые 10 000 км для дизелей и 60 000 км для бензиновых моторов. Но это средние цифры.
Качество топлива и условия эксплуатации сильно влияют на срок службы. Частые поездки по пыльным дорогам или сомнительное горючее из маленьких заправок "убивают" фильтр гораздо быстрее.
"Лучше ориентироваться не только на пробег, но и на поведение машины", — подчёркивает CEO Likvi.com Александр Коротков.
Симптомы неисправного фильтра
На замену намекнут такие признаки:
- мотор "троит" и теряет мощность;
- машина дёргается при разгоне;
- запуск затягивается или не удаётся с первого раза;
- расход топлива растёт;
- обороты на холостом ходу нестабильные, двигатель может заглохнуть.
Если свечи и насос в порядке, скорее всего, виноват фильтр.
Можно ли его почистить?
Большинство фильтров — одноразовые. "Попытка промыть или продуть такой фильтр не даст результата и может повредить элемент", — напоминает Александр Коротков.
Исключение — сетчатые фильтры грубой очистки. Их допустимо промыть и продуть, но это временное решение.
Самостоятельная замена: пошагово
Если решили справиться без помощи мастеров, приготовьте новый фильтр, набор инструментов, ёмкость для топлива, перчатки и очки. Важно соблюдать осторожность: малейшая ошибка грозит протечкой или даже возгоранием.
Инструкция:
- Сбросьте давление: снимите предохранитель топливного насоса, заведите двигатель и дождитесь его остановки.
- Отключите аккумулятор.
- Найдите фильтр (ориентируйтесь по инструкции к машине).
- Очистите место установки от грязи.
- Отсоедините провода и датчики (актуально для дизелей).
- Ослабьте крепления, аккуратно снимите фильтр, подставив ёмкость.
- Запомните направление стрелки на корпусе — она показывает движение топлива.
- Установите новый фильтр. Для дизеля его предварительно нужно заполнить топливом.
- Проверьте соединения, включите зажигание для прокачки системы.
- Убедитесь в отсутствии протечек.
- Подключите аккумулятор и заведите двигатель.
"Особое внимание уделите уплотнительным элементам и корпусу фильтра. Их плохое состояние может привести к подсосу воздуха или утечке топлива", — заявил технический директор "ААА Траксервис" Дмитрий Волков.
Стоит ли делать самому?
Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков считает: лучше доверить замену специалистам. В сервисе есть необходимые инструменты, оригинальные запчасти и главное — опыт.
А тем, кто решится на самостоятельный ремонт, стоит помнить: правильно утилизировать слитое топливо не менее важно, чем заменить фильтр. Выбрасывать его или выливать на землю категорически нельзя.
