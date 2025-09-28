Бензиновый занавес: Россия закрывает экспорт до 2025 — что будет с ценами

Российское правительство планирует продлить запрет на экспорт бензина марок АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года, сообщил в интервью URA. RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Зачем это нужно

По словам эксперта, главная цель — снизить напряжённость на топливном рынке:

"Это нужно для успокоения участников рынка, которые волнуются, что топлива не хватит. И в первую очередь биржу, мелкий опт. Другого способа это сделать так четко и ясно нет".

Фролов подчеркнул, что опасения дефицита преувеличены: нефтяники не могут полностью вывезти бензин за рубеж, оставив российские АЗС без топлива.

Что с дизельным топливом

Отдельно обсуждается возможный запрет на экспорт дизеля. Фролов пояснил:

в России производится вдвое больше дизеля , чем необходимо внутреннему рынку;

хранить излишки негде, поэтому экспортные ограничения будут действовать недолго;

запрет скорее носит сигнальный характер, чтобы избежать ажиотажных закупок.

Ожидаемая динамика цен

Эксперт уверен, что к концу октября цены на топливо пойдут вниз:

"Окончание массовых поездок на авто в отпуска приведет к тому, что к концу октября биржевые котировки бензина пойдут вниз".

Позиция правительства

Вице-премьер Александр Новак накануне сообщил, что запрет на экспорт бензина может быть продлён даже до конца 2026 года, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. Кроме того, будет запрещён вывоз дизельного топлива компаниями, которые не занимаются его производством. Эта мера должна дополнительно насытить российский рынок.