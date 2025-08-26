Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:42

Незаметный враг под капотом: как бензин теряет октановое число на глазах

Октановое число бензина АИ-95 может снизиться до АИ-92 при неисправной крышке бака — предупреждают специалисты

Можно ли представить, что ваш "премиальный" бензин АИ-95 за пару недель незаметно превращается в обычный АИ-92? Именно это может произойти, если пренебречь простыми правилами эксплуатации автомобиля.

Почему октановое число так важно

Современные автомобили чаще всего рассчитаны на два типа топлива — АИ-92 и АИ-95. Разница между ними не только в цене, но и в устойчивости к детонации. Детонацией называют микровзрывы в цилиндрах, возникающие при высоком давлении. Они постепенно разрушают двигатель, поэтому производители рекомендуют использовать бензин с более высоким октановым числом, чтобы обеспечить стабильную работу мотора.

На нефтеперерабатывающих заводах повышение октанового числа достигается с помощью специальных присадок. В России основную роль играет метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). В АИ-95 его доля составляет примерно 10%. Именно эта добавка делает бензин более стойким к детонации, но при этом она же — самая "слабая точка" топлива.

Уязвимость присадок

МТБЭ отличается летучестью. Процесс его испарения начинается уже при температуре около 30 градусов, а при 55 градусах присадка фактически закипает. Летом кузов автомобиля легко прогревается выше этих значений, особенно если машина стоит на солнце.

В закрытом топливном баке испаряющаяся присадка никуда не девается, но при малейшей неисправности крышки или системы вентиляции происходит обратное: эфир уходит в атмосферу.

"За несколько недель октановое число способно снизиться с 95-го до 92-го", — предупреждает владелец одной из сетевых АЗС.

Роль крышки бензобака

Казалось бы, деталь мелкая и незаметная — крышка бака. Но именно от её состояния и герметичности зависит качество топлива. Неплотно закрытая или повреждённая крышка открывает путь для испарения присадок. В итоге вы можете залить в бак 95-й бензин, а через пару недель получить фактически 92-й.

Здесь важен и второй момент: система вентиляции. Она регулирует давление в баке, и если работает некорректно, процесс испарения усиливается.

Как сохранить качество топлива

Чтобы избежать проблем и уберечь двигатель от преждевременного износа, специалисты советуют:

  • плотно закручивать крышку бака каждый раз после заправки.

  • следить за её состоянием: даже маленькая трещина или изношенное уплотнительное кольцо могут стать причиной утечек.

  • проверять исправность системы вентиляции во время планового обслуживания автомобиля.

  • стараться заправлять бак "под завязку", особенно в жаркое время года: чем меньше воздуха остаётся внутри, тем слабее процесс испарения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средний возраст подержанных автомобилей в России достиг 15,5 лет сегодня в 0:57

Россия пересела на "пенсионеров": почему средний автомобиль уже старше школьника

Средний возраст перепродаваемых авто в России достиг 15,5 лет. Почему рынок стареет быстрее, чем в других странах, и какие модели лидируют?

Читать полностью » Как проходит проверка и доставка авто из Кореи — объяснил директор VSETUT Drive сегодня в 0:27

Стоимость авто из Кореи приятно удивляет — но дальше начинается самое интересное

Авто из Кореи — заманчиво, но рискованно. Как выбрать честного поставщика, что проверить в документах и сколько ждать машину — опыт изнутри.

Читать полностью » Когда стоит продать автомобиль: советы от специалистов по ремонту вчера в 23:29

Как избежать ненужных расходов: 4 причины продать автомобиль сейчас

Автомеханик назвал 4 неисправности, после которых от машины лучше избавиться. Узнайте, когда ремонт становится невыгодным и почему стоит задуматься о продаже старого автомобиля.

Читать полностью » ГИБДД использует новые технологии для обнаружения пьяных водителей: подробности вчера в 23:24

Как инспекторы ГАИ выявляют пьяных водителей: полезные советы для автолюбителей

Как инспекторы ГАИ выявляют пьяных водителей среди тысяч машин? Капитан полиции раскрыл секреты, которые помогают находить нарушителей. Узнайте, какие методы используют патрульные и почему не стоит садиться за руль в нетрезвом виде.

Читать полностью » Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД вчера в 22:26

Штраф за одно слово: как общение с инспектором может стать дорогостоящим

Узнайте, как избежать штрафа от ГАИ, следуя простым советам автоюриста. Правильные ответы и спокойствие помогут вам избежать неприятностей на дороге.

Читать полностью » ГАИ предупреждает о запрете обгона на встречной полосе в условиях повышенной опасности вчера в 22:21

Опасный манёвр: обгон на встречной полосе под прицелом ГАИ

Обгон "гуськом" — распространённый, но опасный манёвр на загородных трассах. Почему он может лишить вас прав и как правильно выполнять обгон, чтобы избежать штрафов? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Эксперты: ввоз автомобилей из Белоруссии в Россию стал экономически невыгодным вчера в 21:10

Машины в Белоруссии дешевле на миллион, но есть причина, почему россиянам это не помогает

Автомобили в Белоруссии дешевле на миллион, но новые правила в России сводят выгоду к нулю. Почему импорт машин стал невыгодным для частных покупателей?

Читать полностью » Цена на электроседан Amberauto A5 в России снизилась с 2,3 до 1,6 млн рублей вчера в 20:07

700 тысяч сгорают на глазах: в России обрушили цену на Amberauto A5

Amberauto A5 в России резко подешевел: скидка почти 700 тысяч рублей делает электроседан с запасом хода 520 км неожиданно доступным.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Kawasaki представила новый круизер Eliminator 2025 в Индии
Спорт и фитнес

Врачи Управления по охране здоровья женщин: ограничения для спорта во время менструации отсутствуют
Садоводство

Эксперты назвали лучшие растения для посадки в сентябре
Красота и здоровье

Медики: наследственность и хронический стресс значительно увеличивают риск инфаркта до 40 лет
Садоводство

Эффект многослойности — как правильно расположить растения разной высоты
Спорт и фитнес

Мэтт Чэн назвал червячок одним из самых эффективных комплексных упражнений
Наука и технологии

NASA зафиксировало рекордную поляризацию рентгеновского излучения от одной из чёрных дыр
ДФО

Опасные слухи о ценах на топливо: УФАС Приморья разъясняет ситуацию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru