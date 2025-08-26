Незаметный враг под капотом: как бензин теряет октановое число на глазах

Можно ли представить, что ваш "премиальный" бензин АИ-95 за пару недель незаметно превращается в обычный АИ-92? Именно это может произойти, если пренебречь простыми правилами эксплуатации автомобиля.

Почему октановое число так важно

Современные автомобили чаще всего рассчитаны на два типа топлива — АИ-92 и АИ-95. Разница между ними не только в цене, но и в устойчивости к детонации. Детонацией называют микровзрывы в цилиндрах, возникающие при высоком давлении. Они постепенно разрушают двигатель, поэтому производители рекомендуют использовать бензин с более высоким октановым числом, чтобы обеспечить стабильную работу мотора.

На нефтеперерабатывающих заводах повышение октанового числа достигается с помощью специальных присадок. В России основную роль играет метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). В АИ-95 его доля составляет примерно 10%. Именно эта добавка делает бензин более стойким к детонации, но при этом она же — самая "слабая точка" топлива.

Уязвимость присадок

МТБЭ отличается летучестью. Процесс его испарения начинается уже при температуре около 30 градусов, а при 55 градусах присадка фактически закипает. Летом кузов автомобиля легко прогревается выше этих значений, особенно если машина стоит на солнце.

В закрытом топливном баке испаряющаяся присадка никуда не девается, но при малейшей неисправности крышки или системы вентиляции происходит обратное: эфир уходит в атмосферу.

"За несколько недель октановое число способно снизиться с 95-го до 92-го", — предупреждает владелец одной из сетевых АЗС.

Роль крышки бензобака

Казалось бы, деталь мелкая и незаметная — крышка бака. Но именно от её состояния и герметичности зависит качество топлива. Неплотно закрытая или повреждённая крышка открывает путь для испарения присадок. В итоге вы можете залить в бак 95-й бензин, а через пару недель получить фактически 92-й.

Здесь важен и второй момент: система вентиляции. Она регулирует давление в баке, и если работает некорректно, процесс испарения усиливается.

Как сохранить качество топлива

Чтобы избежать проблем и уберечь двигатель от преждевременного износа, специалисты советуют: