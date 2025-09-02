Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Honda CR-V
Honda CR-V
© commons.wikimedia.org by HJUdall is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:26

Эти кроссоверы 2025 года жгут меньше топлива, чем вы думаете — список удивит

ТОП-10 самых экономичных кроссоверов 2025–2026 года по расходу топлива

Сегодня автолюбители выбирают новые машины не только по дизайну или мощности двигателя. Всё чаще главный критерий — расход топлива. И в условиях нестабильной экономики это неудивительно: чем меньше заездов на заправку, тем лучше.

Исследования показывают, что экономичность нередко оказывается важнее даже безопасности или технологичности. Ведь после покупки авто водителя интересует лишь одно — сколько километров он сможет проехать на одном баке.

Что влияет на расход топлива

При выборе машины стоит учитывать не только двигатель, но и:

  • размер кузова и объём багажника,
  • тип привода — передний или полный,
  • наличие гибридной силовой установки.

Именно гибриды сегодня становятся всё популярнее: бензиновый мотор в них работает вместе с электродвигателем, снижая расходы на топливо.

Ford Escape 2025

Компактный и динамичный Ford Escape расходует на трассе всего 34 мили на галлон. Версия с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором обеспечивает хорошую экономию, а более мощный 2,0-литровый двигатель радует спортивным характером.

Минус один — объём багажника в 37,5 кубических футов. Зато автомобиль остаётся удобным для повседневных поездок. Escape — не гибрид, но именно это придаёт ему живость и удовольствие от вождения.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2025

Гибрид от Toyota демонстрирует 42 мили на галлон в смешанном цикле. С полным приводом и клиренсом 20 см он способен преодолеть горные перевалы, хотя вряд ли его владелец отправится на серьёзное бездорожье.

2,0-литровый мотор на 196 л.с. разгоняет машину до 60 миль/ч за 9,2 секунды. Авто экономично и практично, но тем, кто любит резкое ускорение, стоит задуматься.

Lexus NX 350h AWD 2025

Один из самых экономичных премиальных кроссоверов — 39 миль на галлон в смешанном цикле. При этом NX остаётся роскошным: 14-дюймовый экран, продуманная эргономика и адаптивные фары подчёркивают статус автомобиля.

Для любителей драйва предусмотрена версия с 2,4-литровым турбомотором, но расход там заметно выше.

Kia Niro 2025

Абсолютный лидер по экономичности в обзоре — Kia Niro Hybrid: 53 мили на галлон. Правда, багажное пространство и салон компактнее, чем у конкурентов.

При этом автомобиль остаётся удобным для поездок, а низкая страховка делает его ещё более привлекательным выбором.

Chevrolet Trailblazer 2025

Стильный и компактный Trailblazer вмещает приличный объём груза — 54,4 кубических фута при сложенных сиденьях. Доступны три варианта двигателя: от 1,2-литрового с расходом 31 мили на галлон до полноприводного 1,3-литрового с 29 милями на галлон.

Внедорожный дизайн делает его заметным на дороге, а полный привод придаёт уверенности на зимних трассах.

Hyundai Tucson Hybrid Blue 2025

Экономичный гибрид Tucson тратит 38 миль на галлон в смешанном цикле. Его цена ниже, чем у конкурентов, а 1,6-литровый турбомотор делает вождение более живым.

Honda CR-V 2026

Один из самых свежих участников рынка. В городе CR-V тратит всего 43 мили на галлон, а на трассе — 36. Семь комплектаций дают широкий выбор, включая Hybrid Sport-L, которая считается самой популярной.

Honda также снабдила модель современными системами безопасности и комфорта.

Toyota RAV4 Hybrid AWD 2025

Классика сегмента — RAV4 Hybrid. Расход топлива — 39 миль на галлон в смешанном цикле. Автомобиль оснащён 2,5-литровым мотором и двумя электродвигателями общей мощностью 219 л.с.

Внешне модель стремится к премиальному стилю Lexus, добавляя больше декоративных элементов.

Mazda CX-50 Hybrid 2025

CX-50 — пожалуй, самый азартный в управлении гибрид. При расходе 7,5 л/100 км он сочетает мощность 219 л.с. и полный привод.

Mazda использует технологии Toyota, а цена модели (35 915 долларов) ставит её в один ряд с Hyundai Tucson и Corolla Cross.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экспорт BYD в августе 2025 года увеличился на 146% и достиг 80,5 тыс. автомобилей сегодня в 9:48

Китайские электромобили захватывают мир: BYD бьёт экспортный рекорд

Китайский гигант BYD сообщил о рекордных продажах за август 2025 года и продолжает уверенно наращивать экспорт, бросая вызов мировым конкурентам.

Читать полностью » Xiaomi снизила убыток на авто во втором квартале 2025 года почти вдвое сегодня в 5:06

Убытки тают на глазах: как Xiaomi за несколько месяцев изменила игру на рынке

Xiaomi показывает рекордные результаты в автопроме: маржа растёт, убытки падают, но спрос на машины оборачивается неожиданной проблемой.

Читать полностью » Hyundai и Kia представили двигатель на аммиаке без выбросов CO2 — проект KIMM сегодня в 4:26

Двигатель на аммиаке удивил мир — мощности хватает, а выбросов нет

Южнокорейские инженеры показали двигатель на аммиаке: он мощный, экологичный и может изменить будущее транспорта, где уже правят электромобили.

Читать полностью » Fiat открыл приём заказов на Grande Panda 2025 в Великобритании сегодня в 4:21

Электромобиль за цену гибрида: чем удивил Grande Panda 2025

Fiat вывел на рынок новую Grande Panda в гибридной и электрической версиях. Модель удивила сочетанием цены, технологий и современного оснащения.

Читать полностью » В Чехии назвали 20 самых доступных машин с автоматической трансмиссией сегодня в 3:19

Бюджетники с автоматической коробкой исчезают с рынка Чехии прямо на глазах

Автоматическая коробка передач больше не роскошь. Какие модели на чешском рынке можно купить дешевле 400 тысяч крон и какие изменения в ценах удивляют?

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как маркетинг автокомпаний формирует недоверие к приборам сегодня в 3:17

Цифры на дисплее способны опустошить кошелёк: скрытая опасность для водителей

Автоприборы обещают точность, но эксперты предупреждают: цифры на дисплеях часто обманчивы. Что скрывают расход, спидометр и Start-Stop?

Читать полностью » JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов сегодня в 2:26

Два мира под капотом: почему владельцы PHEV всё чаще жалеют о покупке

Подключаемые гибриды обещали быть компромиссом между бензином и электричеством. Но реальность оказалась куда сложнее — проблемы начались уже с первых месяцев.

Читать полностью » Новый Toyota Hiace 2025 оказался дешевле Fiat Ducato в Бразилии сегодня в 2:07

Дешевле, чем итальянец: японский Toyota Hiace бросил вызов Fiat Ducato

Toyota Hiace официально вышел на рынок Бразилии, предложив более низкую цену, чем Fiat Ducato. Какие версии появятся и почему модель вызвала ажиотаж?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России
Садоводство

Подготовка гортензии к зиме: почки повреждаются уже при -3 °C
Спорт и фитнес

Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду
Красота и здоровье

Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания
Туризм

Треккинг в России: лучшие маршруты для любителей гор
Еда

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке
Дом

Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала
Садоводство

Узнайте кислотность почвы по листьям свеклы: простой тест для богатого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet