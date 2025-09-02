Эти кроссоверы 2025 года жгут меньше топлива, чем вы думаете — список удивит

Сегодня автолюбители выбирают новые машины не только по дизайну или мощности двигателя. Всё чаще главный критерий — расход топлива. И в условиях нестабильной экономики это неудивительно: чем меньше заездов на заправку, тем лучше.

Исследования показывают, что экономичность нередко оказывается важнее даже безопасности или технологичности. Ведь после покупки авто водителя интересует лишь одно — сколько километров он сможет проехать на одном баке.

Что влияет на расход топлива

При выборе машины стоит учитывать не только двигатель, но и:

размер кузова и объём багажника,

тип привода — передний или полный,

наличие гибридной силовой установки.

Именно гибриды сегодня становятся всё популярнее: бензиновый мотор в них работает вместе с электродвигателем, снижая расходы на топливо.

Ford Escape 2025

Компактный и динамичный Ford Escape расходует на трассе всего 34 мили на галлон. Версия с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором обеспечивает хорошую экономию, а более мощный 2,0-литровый двигатель радует спортивным характером.

Минус один — объём багажника в 37,5 кубических футов. Зато автомобиль остаётся удобным для повседневных поездок. Escape — не гибрид, но именно это придаёт ему живость и удовольствие от вождения.

Toyota Corolla Cross Hybrid 2025

Гибрид от Toyota демонстрирует 42 мили на галлон в смешанном цикле. С полным приводом и клиренсом 20 см он способен преодолеть горные перевалы, хотя вряд ли его владелец отправится на серьёзное бездорожье.

2,0-литровый мотор на 196 л.с. разгоняет машину до 60 миль/ч за 9,2 секунды. Авто экономично и практично, но тем, кто любит резкое ускорение, стоит задуматься.

Lexus NX 350h AWD 2025

Один из самых экономичных премиальных кроссоверов — 39 миль на галлон в смешанном цикле. При этом NX остаётся роскошным: 14-дюймовый экран, продуманная эргономика и адаптивные фары подчёркивают статус автомобиля.

Для любителей драйва предусмотрена версия с 2,4-литровым турбомотором, но расход там заметно выше.

Kia Niro 2025

Абсолютный лидер по экономичности в обзоре — Kia Niro Hybrid: 53 мили на галлон. Правда, багажное пространство и салон компактнее, чем у конкурентов.

При этом автомобиль остаётся удобным для поездок, а низкая страховка делает его ещё более привлекательным выбором.

Chevrolet Trailblazer 2025

Стильный и компактный Trailblazer вмещает приличный объём груза — 54,4 кубических фута при сложенных сиденьях. Доступны три варианта двигателя: от 1,2-литрового с расходом 31 мили на галлон до полноприводного 1,3-литрового с 29 милями на галлон.

Внедорожный дизайн делает его заметным на дороге, а полный привод придаёт уверенности на зимних трассах.

Hyundai Tucson Hybrid Blue 2025

Экономичный гибрид Tucson тратит 38 миль на галлон в смешанном цикле. Его цена ниже, чем у конкурентов, а 1,6-литровый турбомотор делает вождение более живым.

Honda CR-V 2026

Один из самых свежих участников рынка. В городе CR-V тратит всего 43 мили на галлон, а на трассе — 36. Семь комплектаций дают широкий выбор, включая Hybrid Sport-L, которая считается самой популярной.

Honda также снабдила модель современными системами безопасности и комфорта.

Toyota RAV4 Hybrid AWD 2025

Классика сегмента — RAV4 Hybrid. Расход топлива — 39 миль на галлон в смешанном цикле. Автомобиль оснащён 2,5-литровым мотором и двумя электродвигателями общей мощностью 219 л.с.

Внешне модель стремится к премиальному стилю Lexus, добавляя больше декоративных элементов.

Mazda CX-50 Hybrid 2025

CX-50 — пожалуй, самый азартный в управлении гибрид. При расходе 7,5 л/100 км он сочетает мощность 219 л.с. и полный привод.

Mazda использует технологии Toyota, а цена модели (35 915 долларов) ставит её в один ряд с Hyundai Tucson и Corolla Cross.