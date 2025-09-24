Бразильцы нашли способ тратить меньше на заправку: десятка лучших авто
При выборе автомобиля большинство покупателей обращает внимание не только на цену, но и на расход топлива. Стоимость заправки в долгосрочной перспективе может оказаться едва ли не главным фактором владения машиной. Поэтому специалисты составили рейтинг самых экономичных моделей Бразилии во второй половине 2025 года. В список вошли только автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания — гибриды и электромобили рассматривались отдельно.
Исследование основывалось на данных бразильского института Inmetro, который измеряет энергоэффективность транспорта в мегаджоулях на километр (МДж/км). Чем меньше это значение, тем экономичнее автомобиль. В основу расчётов легли показатели расхода в городском цикле при использовании этанола — популярного в стране топлива.
Сравнение моделей
|Место
|Модель
|Энергоэффективность (МДж/км)
|Расход этанола (город/трасса, км/л)
|Расход бензина (город/трасса, км/л)
|Цена (реалов)
|1
|Chevrolet Onix
|1,38
|9,8 / 12,4
|13,7 / 17,7
|от 102 990
|2
|Chevrolet Onix Plus
|1,39
|9,8 / 12,1
|13,9 / 17,1
|от 106 790
|3
|Renault Kwid
|1,40
|10,4 / 10,8
|14,6 / 15,5
|от 78 690
|4
|Fiat Mobi
|1,46
|9,8 / 10,6
|14,0 / 15,1
|от 80 060
|5
|Fiat Cronos
|1,46
|9,7 / 11,2
|13,4 / 15,9
|от 106 990
|6
|Hyundai HB20S
|1,47
|9,7 / 10,9
|13,4 / 15,4
|от 104 290
|7
|Hyundai HB20
|1,48
|9,9 / 10,7
|13,3 / 15,4
|от 95 790
|8
|Volkswagen Polo Track
|1,48
|9,3 / 10,9
|13,5 / 15,7
|от 93 660
|9
|Peugeot 208
|1,49
|9,5 / 10,8
|13,6 / 15,3
|от 91 990
|10
|Volkswagen Virtus
|1,49
|9,2 / 11,2
|13,2 / 15,8
|от 109 990
Советы шаг за шагом: как выбрать экономичный автомобиль
-
Определите бюджет. Стоимость покупки — важна, но не менее значимы расходы на топливо. Например, Chevrolet Onix стоит дороже Renault Kwid, но в долгосрочной перспективе при активных поездках его меньший расход бензина может быть выгоднее.
-
Сравните типы топлива. В Бразилии широко используется этанол. Некоторые машины, как Fiat Cronos или HB20S, показывают одинаково хорошие результаты и на бензине, и на спиртовом топливе.
-
Обратите внимание на коробку передач. В рейтинге лидируют автомобили с механической трансмиссией, которая обычно экономичнее автоматической.
-
Учитывайте назначение машины. Для городских поездок с короткими маршрутами подойдут Renault Kwid или Fiat Mobi. Для трассы — более комфортные Chevrolet Onix или Onix Plus.
-
Сравните цены обслуживания. Запчасти и сервис для массовых моделей вроде Hyundai HB20 могут оказаться дешевле, чем у Peugeot 208.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать машину, ориентируясь только на цену.
→ Последствие: в итоге владелец переплатит за топливо.
→ Альтернатива: учесть расход топлива в разных режимах и топливо, которое дешевле в регионе.
-
Ошибка: выбирать модель без учёта особенностей эксплуатации.
→ Последствие: маленький городской автомобиль на трассе будет менее комфортным и затратным.
→ Альтернатива: при регулярных дальних поездках обратить внимание на седаны Chevrolet Onix Plus или Fiat Cronos.
-
Ошибка: игнорировать стоимость страховки.
→ Последствие: экономия на топливе может "сгореть" из-за высоких выплат.
→ Альтернатива: перед покупкой сравнить тарифы на страхование для каждой модели.
А что если…
А что если выбрать электромобиль вместо традиционного бензинового или этанольного авто? Пока в Бразилии большая часть зарядной инфраструктуры сосредоточена в мегаполисах, а цены на электрокары выше. Но в перспективе расходы на зарядку могут оказаться ниже, чем на топливо. Тем не менее, пока что в сегменте доступных машин именно компактные бензиновые и этанольные модели остаются практичным выбором.
Плюсы и минусы популярных моделей
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Chevrolet Onix
|Отличная экономичность, высокая ликвидность на рынке
|Более высокая цена по сравнению с Kwid
|Renault Kwid
|Самая доступная цена, компактность
|Менее комфортен на трассе
|Fiat Mobi
|Простота и низкая стоимость обслуживания
|Ограниченное внутреннее пространство
|Hyundai HB20
|Хорошая динамика, доступные запчасти
|Чуть выше расход в городе
|Volkswagen Virtus
|Вместительный салон и багажник
|Цена выше при среднем расходе
FAQ
Как выбрать между этанолом и бензином?
Обычно этанол дешевле на заправке, но расход выше. Выгодность зависит от региона и разницы в ценах на топливо.
Сколько стоит самый экономичный автомобиль?
Chevrolet Onix, лидер рейтинга, стоит от 102 990 реалов, но самой доступной моделью остаётся Renault Kwid — от 78 690 реалов.
Что лучше для города — хэтчбек или седан?
Хэтчбеки вроде Renault Kwid или Hyundai HB20 удобнее на узких улицах, а седаны (Onix Plus, Virtus) комфортнее для семьи и поездок на дальние расстояния.
Мифы и правда
-
Миф: "Автомобиль с турбомотором всегда расходует больше".
Правда: современные турбоагрегаты экономичнее в городском режиме при правильной эксплуатации.
-
Миф: "Этанол портит двигатель".
Правда: в Бразилии моторы адаптированы под это топливо и способны работать на нём без последствий.
-
Миф: "Чем новее модель, тем экономичнее".
Правда: всё зависит от конкретного двигателя. Renault Kwid, остающийся в продаже много лет, по-прежнему один из лидеров по экономии.
3 интересных факта
-
В Бразилии большинство компактных машин способно работать как на бензине, так и на этаноле — это называется flex-технология.
-
Энергоэффективность измеряется не только в километрах на литр, но и в мегаджоулях на километр, что позволяет учитывать свойства топлива.
-
Chevrolet Onix уже несколько лет остаётся самым продаваемым автомобилем страны, и его экономичность играет в этом ключевую роль.
Исторический контекст
В 1970-х годах Бразилия столкнулась с нефтяным кризисом и начала активно развивать производство этанола из сахарного тростника. Это сделало страну одним из мировых лидеров по применению биотоплива. Именно тогда появились первые автомобили, работающие исключительно на спирте. Сегодня же flex-технология позволяет использовать как бензин, так и этанол, что даёт водителям выбор и стимулирует конкуренцию между автопроизводителями.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru