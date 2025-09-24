Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Maxi-Napo-99 is licensed under CC BY 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:21

Бразильцы нашли способ тратить меньше на заправку: десятка лучших авто

Inmetro назвал Chevrolet Onix лидером по экономичности среди машин в Бразилии

При выборе автомобиля большинство покупателей обращает внимание не только на цену, но и на расход топлива. Стоимость заправки в долгосрочной перспективе может оказаться едва ли не главным фактором владения машиной. Поэтому специалисты составили рейтинг самых экономичных моделей Бразилии во второй половине 2025 года. В список вошли только автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания — гибриды и электромобили рассматривались отдельно.

Исследование основывалось на данных бразильского института Inmetro, который измеряет энергоэффективность транспорта в мегаджоулях на километр (МДж/км). Чем меньше это значение, тем экономичнее автомобиль. В основу расчётов легли показатели расхода в городском цикле при использовании этанола — популярного в стране топлива.

Сравнение моделей

Место Модель Энергоэффективность (МДж/км) Расход этанола (город/трасса, км/л) Расход бензина (город/трасса, км/л) Цена (реалов)
1 Chevrolet Onix 1,38 9,8 / 12,4 13,7 / 17,7 от 102 990
2 Chevrolet Onix Plus 1,39 9,8 / 12,1 13,9 / 17,1 от 106 790
3 Renault Kwid 1,40 10,4 / 10,8 14,6 / 15,5 от 78 690
4 Fiat Mobi 1,46 9,8 / 10,6 14,0 / 15,1 от 80 060
5 Fiat Cronos 1,46 9,7 / 11,2 13,4 / 15,9 от 106 990
6 Hyundai HB20S 1,47 9,7 / 10,9 13,4 / 15,4 от 104 290
7 Hyundai HB20 1,48 9,9 / 10,7 13,3 / 15,4 от 95 790
8 Volkswagen Polo Track 1,48 9,3 / 10,9 13,5 / 15,7 от 93 660
9 Peugeot 208 1,49 9,5 / 10,8 13,6 / 15,3 от 91 990
10 Volkswagen Virtus 1,49 9,2 / 11,2 13,2 / 15,8 от 109 990

Советы шаг за шагом: как выбрать экономичный автомобиль

  1. Определите бюджет. Стоимость покупки — важна, но не менее значимы расходы на топливо. Например, Chevrolet Onix стоит дороже Renault Kwid, но в долгосрочной перспективе при активных поездках его меньший расход бензина может быть выгоднее.

  2. Сравните типы топлива. В Бразилии широко используется этанол. Некоторые машины, как Fiat Cronos или HB20S, показывают одинаково хорошие результаты и на бензине, и на спиртовом топливе.

  3. Обратите внимание на коробку передач. В рейтинге лидируют автомобили с механической трансмиссией, которая обычно экономичнее автоматической.

  4. Учитывайте назначение машины. Для городских поездок с короткими маршрутами подойдут Renault Kwid или Fiat Mobi. Для трассы — более комфортные Chevrolet Onix или Onix Plus.

  5. Сравните цены обслуживания. Запчасти и сервис для массовых моделей вроде Hyundai HB20 могут оказаться дешевле, чем у Peugeot 208.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать машину, ориентируясь только на цену.
    → Последствие: в итоге владелец переплатит за топливо.
    → Альтернатива: учесть расход топлива в разных режимах и топливо, которое дешевле в регионе.

  • Ошибка: выбирать модель без учёта особенностей эксплуатации.
    → Последствие: маленький городской автомобиль на трассе будет менее комфортным и затратным.
    → Альтернатива: при регулярных дальних поездках обратить внимание на седаны Chevrolet Onix Plus или Fiat Cronos.

  • Ошибка: игнорировать стоимость страховки.
    → Последствие: экономия на топливе может "сгореть" из-за высоких выплат.
    → Альтернатива: перед покупкой сравнить тарифы на страхование для каждой модели.

А что если…

А что если выбрать электромобиль вместо традиционного бензинового или этанольного авто? Пока в Бразилии большая часть зарядной инфраструктуры сосредоточена в мегаполисах, а цены на электрокары выше. Но в перспективе расходы на зарядку могут оказаться ниже, чем на топливо. Тем не менее, пока что в сегменте доступных машин именно компактные бензиновые и этанольные модели остаются практичным выбором.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы
Chevrolet Onix Отличная экономичность, высокая ликвидность на рынке Более высокая цена по сравнению с Kwid
Renault Kwid Самая доступная цена, компактность Менее комфортен на трассе
Fiat Mobi Простота и низкая стоимость обслуживания Ограниченное внутреннее пространство
Hyundai HB20 Хорошая динамика, доступные запчасти Чуть выше расход в городе
Volkswagen Virtus Вместительный салон и багажник Цена выше при среднем расходе

FAQ

Как выбрать между этанолом и бензином?
Обычно этанол дешевле на заправке, но расход выше. Выгодность зависит от региона и разницы в ценах на топливо.

Сколько стоит самый экономичный автомобиль?
Chevrolet Onix, лидер рейтинга, стоит от 102 990 реалов, но самой доступной моделью остаётся Renault Kwid — от 78 690 реалов.

Что лучше для города — хэтчбек или седан?
Хэтчбеки вроде Renault Kwid или Hyundai HB20 удобнее на узких улицах, а седаны (Onix Plus, Virtus) комфортнее для семьи и поездок на дальние расстояния.

Мифы и правда

  • Миф: "Автомобиль с турбомотором всегда расходует больше".
    Правда: современные турбоагрегаты экономичнее в городском режиме при правильной эксплуатации.

  • Миф: "Этанол портит двигатель".
    Правда: в Бразилии моторы адаптированы под это топливо и способны работать на нём без последствий.

  • Миф: "Чем новее модель, тем экономичнее".
    Правда: всё зависит от конкретного двигателя. Renault Kwid, остающийся в продаже много лет, по-прежнему один из лидеров по экономии.

3 интересных факта

  1. В Бразилии большинство компактных машин способно работать как на бензине, так и на этаноле — это называется flex-технология.

  2. Энергоэффективность измеряется не только в километрах на литр, но и в мегаджоулях на километр, что позволяет учитывать свойства топлива.

  3. Chevrolet Onix уже несколько лет остаётся самым продаваемым автомобилем страны, и его экономичность играет в этом ключевую роль.

Исторический контекст

В 1970-х годах Бразилия столкнулась с нефтяным кризисом и начала активно развивать производство этанола из сахарного тростника. Это сделало страну одним из мировых лидеров по применению биотоплива. Именно тогда появились первые автомобили, работающие исключительно на спирте. Сегодня же flex-технология позволяет использовать как бензин, так и этанол, что даёт водителям выбор и стимулирует конкуренцию между автопроизводителями.

