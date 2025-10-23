Магия одного бака: как Skoda Superb проехала 2831 км без дозаправки

Чешский лифтбек Skoda Superb вновь привлек внимание автомобильного сообщества, установив мировой рекорд по экономичности. Дизельная версия автомобиля преодолела 2831 км без единой дозаправки, и этот результат официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.

Рекордный путь

За рулем автомобиля находился Мико Марчик, победитель Европейского чемпионата по ралли 2025 года. Путешествие стартовало в Лодзи (Польша) и прошло через Германию, Францию, Нидерланды и Бельгию. Средняя скорость движения составила около 80 км/ч, а расход топлива удивил специалистов — всего 2,61 литра на 100 км, что значительно ниже заводских 4,8 литра. На отдельных участках во Франции, благодаря попутному ветру, расход снизился до рекордных 2,2 литра.

Технические особенности

Для рекордного заезда использовался стандартный Skoda Superb с 2,0-литровым дизельным двигателем TDI мощностью 148 л. с., передним приводом и 7-ступенчатой коробкой DSG. Автомобиль был оснащен шинами с низким сопротивлением качению и спортивной подвеской для улучшения аэродинамики. Объем топливного бака составил 66 литров, а общий пробег машины на момент рекорда превышал 20 тыс. км.

Стратегия достижения рекорда

Марчик отметил, что подготовка автомобиля и тщательное планирование маршрута сыграли ключевую роль. Он учитывал особенности трассы, погодные условия и даже момент использования попутного ветра, чтобы минимизировать расход топлива. "Мы рассчитывали на эффективность и постоянную оптимизацию скорости", — подчеркнул гонщик.

Будущие цели

Несмотря на впечатляющий результат, Мико Марчик уже нацелен на новые достижения. Он стремится преодолеть отметку в 3000 км на одном баке и уверен, что опыт предыдущего заезда поможет ему в этом. Гонщик также считает, что использование премиум-дизеля может повысить шансы на успех.

Советы по экономичному вождению

Поддерживайте оптимальную скорость на шоссе, избегая резких ускорений и торможений. Используйте шины с низким сопротивлением качению, которые снижают потери энергии. Планируйте маршрут, учитывая рельеф и погодные условия. Контролируйте давление в шинах — это напрямую влияет на расход топлива. Выбирайте качественное топливо, которое соответствует характеристикам вашего двигателя.

А что если…

Если повторить подобный заезд в зимних условиях или при интенсивном городском движении, расход топлива значительно возрастет. Оптимизация аэродинамики и спокойное вождение могут помочь, но рекордные показатели, как у Марчика, в таких условиях почти недостижимы.

FAQ

Какой двигатель использовался для рекорда?

2,0-литровый дизель TDI мощностью 148 л. с. с передним приводом и коробкой DSG.

Сколько топлива потребовалось на 2831 км?

Объем бака 66 литров, средний расход 2,61 литра на 100 км.

Можно ли повторить такой результат на обычных дорогах?

Да, но потребуется точная стратегия, оптимальная скорость и учет погодных условий.

Мифы и правда

Миф: дизельные автомобили всегда экономичнее бензиновых.

Правда: экономичность зависит от модели, стиля вождения и условий трассы.

Исторический контекст

Skoda регулярно участвует в испытаниях на экономичность. Предыдущие рекорды устанавливались на аналогичных маршрутах в Европе, но новый результат побил все существующие показатели, подтвердив статус бренда в сегменте экономичных автомобилей.

Интересные факты