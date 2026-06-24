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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:21

Популярные марки топлива начали исчезать с нижегородских АЗС: где еще остался бензин

Ситуация на топливном рынке Нижнего Новгорода к концу июня остается напряженной: автомобилисты сталкиваются с дефицитом популярных марок бензина и резкими колебаниями стоимости литра. Утренний мониторинг городских заправочных станций выявил пустые колонки на ряде объектов, при этом очереди на АЗС не превышают пяти машин. Об этом сообщает ИА "В городе N".

На многих заправках основные виды горючего отсутствуют полностью. Так, на улице Тимирязева в сети "Газпром нефть" нет АИ-92 и АИ-95, а на Юбилейной заправка стоит пустой. В других точках, например на улице Белинского, топливо продают по существенно завышенным ценам: литр 95-го бензина здесь достигает 95,5 рубля.

Относительная стабильность ассортимента сохраняется на станциях "Лукойл" и Teboil, где АИ-92 стоит около 63-64 рублей. Сеть "Терминал" удерживает цену на 92-й бензин на уровне 84,9 рубля, но испытывает нехватку 95-й марки. Несмотря на наличие лимитов на некоторых колонках, многие водители пытаются закупить топливо впрок, используя канистры.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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