Вредное топливо: почему заправка сразу после разгрузки бензовоза — это серьёзная ошибка

На многих автозаправочных станциях нередко можно увидеть бензовоз, который разгружает топливо в резервуары. Этот процесс кажется обыденным, но на самом деле он может создать опасную ситуацию для водителей. Как рассказал владелец АЗС, заправка сразу после разгрузки бензовоза может привести к попаданию в бак автомобиля загрязнений, что в свою очередь может негативно сказаться на работе двигателя.

Причины, по которым не стоит заправляться сразу после разгрузки бензовоза

Когда бензовоз выгружает топливо в подземные резервуары, с ним неизбежно вступают в контакт металлические стенки цистерн и резервуаров. На этих поверхностях образуются оксиды и нерастворимые соединения, которые при перемешивании с топливом поднимаются в жидкость. В результате эти загрязнители попадают в топливную систему автомобилей.

"После слива топлива в подземные резервуары возникает риск попадания в бак машины частиц осадка и примесей", — пояснил владелец АЗС.

Современные системы фильтрации

На большинстве автозаправочных станций установлены многоступенчатые системы фильтрации, которые предназначены для того, чтобы задерживать загрязнения. Фильтры расположены как при перекачке топлива из резервуаров, так и в самих топливораздаточных колонках. Однако эффективность этих фильтров напрямую зависит от того, насколько регулярно проводится их замена. Со временем фильтры теряют свою способность удерживать микрочастицы, что повышает вероятность попадания загрязненного топлива в бак автомобиля.

Уязвимость небольших АЗС

Особое внимание стоит уделить небольшим независимым АЗС, где экономия на обслуживании и регулярной замене фильтров приводит к более быстрому загрязнению топлива. На таких станциях даже свежее топливо может содержать примеси, если заправка происходит сразу после разгрузки бензовоза. Это делает заправку на таких станциях более рискованной, поскольку загрязненное топливо может повредить топливную систему автомобиля.

Рекомендации для водителей

Если вы заметили, что бензовоз только что разгрузил топливо, эксперты рекомендуют переждать несколько часов перед заправкой. Это позволит избежать попадания частиц осадка и других загрязнений в топливный бак. Если заправка не может быть отложена, лучше выбрать заправочную колонку, которая находится подальше от места выгрузки топлива, так как в таких местах вероятность попадания загрязнений в топливо снижается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Заправляться сразу после разгрузки бензовоза.

Последствие: Риск попадания загрязненного топлива в топливную систему и повреждения двигателя.

Альтернатива: Переждать несколько часов после разгрузки или выбрать колонку, расположенную подальше от места выгрузки топлива. Ошибка: Игнорировать частоту замены фильтров на АЗС.

Последствие: Загрязнение топлива, которое может привести к поломке топливной системы.

Альтернатива: Следить за регулярностью замены фильтров на станции или выбирать более обслуживаемые АЗС. Ошибка: Заправляться на маленьких независимых АЗС без проверки состояния оборудования.

Последствие: Повышенный риск загрязнения топлива из-за экономии на обслуживании.

Альтернатива: Выбирать крупные сети с гарантией качества обслуживания и контроля топлива.

3 интересных факта