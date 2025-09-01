Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
© Wikipedia by Pommeau is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Тормозить двигателем или на нейтрали? Ответ вас удивит

Эффективность торможения двигателем на спусках: что важно знать водителям

Для многих водителей привычка переключать передачу на нейтраль при движении под гору остается неизменной. Это кажется удобным способом "поехать бесплатно", экономя топливо и обеспечивая плавность хода. Однако стоит ли продолжать следовать этому методу в эпоху современных автомобилей с электронными системами управления? Ответ на этот вопрос намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Современные системы управления автомобилем: когда топливо не тратится зря

Современные автомобили оснащены сложными блоками управления, которые постоянно отслеживают работу двигателя, коробки передач, положение дроссельной заслонки и многие другие параметры. Система дозирует подачу топлива в зависимости от различных факторов, включая скорость и обороты двигателя.

Когда вы отпускаете газ, но оставляете включенную передачу, блок управления автоматически прерывает подачу топлива в двигатель. Это означает, что автомобиль замедляется за счет внутреннего сопротивления двигателя, и расход топлива в этот момент стремится к нулю. На дисплее бортового компьютера можно увидеть показатель 0,0 л/100 км (или просто черточку). Это идеальная ситуация с точки зрения экономии.

Нейтральная передача: не так выгодно, как кажется

Когда вы переключаетесь на нейтраль, двигатель, конечно, продолжает работать, но на холостом ходу. Это означает, что топливо все равно подается, пусть и в минимальных количествах. Разница, хотя и незначительная на коротких дистанциях, становится заметной при длительных поездках. На нейтральной передаче расход топлива не может быть равен нулю, как это происходит при торможении двигателем.

Кроме того, если вы едете на нейтральной передаче, то автомобиль теряет в готовности к быстрой реакции. В экстренной ситуации, например, при необходимости ускориться для завершения обгона или объезда препятствия, нужно сначала переключить передачу, а потом ожидать, пока двигатель наберет нужную мощность. Это увеличивает время реакции и может стать причиной недостаточной или избыточной поворачиваемости, особенно при нагрузке.

В чем плюсы торможения двигателем?

Торможение двигателем, с другой стороны, помогает поддерживать устойчивость автомобиля и плавно снижать скорость. Такой способ замедления позволяет равномерно перераспределять вес машины, что способствует лучшему сцеплению колес с дорогой, чем при использовании тормозов. Особенно важно это в сложных условиях — на скользкой дороге, в дождь или снег.

Кроме того, торможение двигателем экономит работу тормозов, которые могут перегреваться и терять эффективность при длительных спусках. Это способствует увеличению их срока службы. В этом контексте торможение двигателем является не только экономичным, но и безопасным методом управления автомобилем.

Когда нейтральная передача может быть полезна?

Переключение на нейтраль иногда может быть оправдано, например, при движении в пробке или при замедлении перед светофором. В современных автомобилях некоторые системы могут автоматически переходить в подобный режим, чтобы избежать сжигания топлива на холостом ходу. Но в повседневной езде, особенно при движении под уклон, торможение двигателем, как правило, является более эффективным и безопасным решением.

Подведение итогов

Таким образом, хотя идея о переключении на нейтраль при спусках кажется заманчивой с точки зрения экономии топлива, она вряд ли принесет заметную выгоду на практике. В современных автомобилях электронные системы управления обеспечивают более эффективное использование топлива, а торможение двигателем не только экономит топливо, но и способствует лучшему контролю над автомобилем в различных ситуациях. И хотя в некоторых случаях нейтральная передача может быть оправдана, в большинстве ситуаций она уступает торможению двигателем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП вчера в 23:11

Автомат не ломается просто так: ошибки, которые дорого обходятся

Узнайте, какие распространенные ошибки водителей при использовании автоматических трансмиссий могут сократить срок службы коробки передач. Изучите советы по обслуживанию и эксплуатации!

Читать полностью » Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра вчера в 22:35

Не платите за простейший ремонт авто: гид по операциям, которые лишь притворяются сложными

Узнайте, какие операции по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно без лишних затрат. Советы эксперта помогут сэкономить и чувствовать себя увереннее в дороге.

Читать полностью » Эксперты предупреждают: подшипники низкого качества могут привести к поломкам автомобиля вчера в 22:22

Как выбрать качественные подшипники и не переплатить: секреты успешных автовладельцев

Узнайте, как российские заводы стремятся заменить импортные подшипники, преодолевая сложности и повышая качество своей продукции.

Читать полностью » Жесты водителей: как распознать сигнал о проблеме с тормозами или фарами вчера в 22:03

Жест доброты или ловушка: как отличить помощь от мошенничества на дороге

Что значит, если водитель показывает на обочину? Автоюрист раскрывает, как реагировать на такие сигналы и не стать жертвой мошенников. Будьте в безопасности на дороге!

Читать полностью » Kia представит электрический гран-турер GT1 мощностью 603 л.с. в 2027 году вчера в 21:09

Тайный козырь Kia: как GT1 может изменить представление о гран-турерах

автомобили, электромобили, Kia, Kia GT1, премьеры, автоновости, новые модели, электрокары 2027, электроспорткары, автопром

Читать полностью » Эксперт Delta перечислил четыре симптома неисправного аккумулятора осенью вчера в 20:04

Четыре признака, что аккумулятор скоро подведёт: проверьте, пока не поздно

Как понять, что аккумулятор вашего автомобиля уже отработал свое? Четыре явных признака помогут не остаться с «мертвым» АКБ в холодное утро.

Читать полностью » Аналитики: СССР экспортировал почти 6 млн автомобилей за 1971–1990 годы вчера в 19:01

В 1978-м экспорт "Жигулей" и "Москвичей" побил рекорд, о котором забыли в России

Советские автомобили пользовались спросом не только в соцстранах, но и в Европе. Почему экспорт в 70-х стал рекордным и куда сегодня смотрит АвтоВАЗ?

Читать полностью » Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД вчера в 18:18

Где больше нарушают ПДД: в Москве или в регионах? Статистика удивила

В 2024 году число нарушителей ПДД в России превысило 11,8 млн. Почему лидируют столица, Подмосковье и Дагестан, и что стоит за этой статистикой?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Тайна блох: как они могут попасть в дом через обыденные вещи
Наука и технологии

Мишель Фаврэ: необычные светящиеся объекты наблюдали в ночь на 23 августа
Еда

Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома
Туризм

Культурные города России: куда поехать за просвещением
Дом

Адвокат Ирина Зуй рассказала, в каких случаях можно расторгнуть договор на новостройку
Спорт и фитнес

Специалисты: отжимания от пола помогают развить верхнюю часть тела и улучшить физическую форму
Садоводство

Садовод Табара Гиффорд: лучшие время для полива и обработки растений — утром или вечером
Красота и здоровье

Врачи предупредили: квас и кефир способны вызвать ложноположительный результат алкотеста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru