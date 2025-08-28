Жара и пробки: кондиционер в машине ударит по кошельку сильнее, чем ожидалось

С наступлением жары кондиционер перестаёт быть приятной опцией — он становится настоящим спасением. Но вместе с комфортом приходит и обратная сторона: увеличенный расход топлива.

Почему кондиционер "ест" больше бензина

Когда водитель включает систему охлаждения, в работу вступает компрессор. Его движение обеспечивается за счёт энергии двигателя, что приводит к дополнительным затратам топлива. Особенно заметно это проявляется у машин с двигателями внутреннего сгорания.

По данным Национальной обсерватории безопасности дорожного движения (ONSV), в условиях жары и плотных пробок кондиционер способен повысить расход бензина на 10-20%. Но цифра эта не фиксированная — многое зависит от:

объёма салона,

скорости движения,

качества топлива,

состояния двигателя и самой системы.

Засорённые фильтры и несвоевременное обслуживание способны сделать поездку ещё дороже.

Как снизить потери топлива

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:

Перед запуском кондиционера проветрите салон. Достаточно открыть окна на пару минут, чтобы снизить температуру внутри.

Используйте режим рециркуляции. Тогда компрессору не придётся постоянно охлаждать горячий воздух с улицы.

Поддерживайте стабильную температуру. Резкие перепады нагружают систему сильнее.

Не забывайте о регулярном обслуживании. Чистые фильтры и проверенные узлы помогают работать кондиционеру эффективнее.

Баланс между комфортом и экономией

Полностью отказаться от кондиционера в жару — решение сомнительное и небезопасное. Гораздо разумнее научиться правильно пользоваться системой, сохраняя комфорт и минимизируя дополнительные траты. Водителю остаётся лишь соблюдать простые рекомендации и вовремя проверять техническое состояние автомобиля — тогда каждая поездка станет не только прохладной, но и более экономичной.