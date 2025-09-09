Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:14

Скорость против кошелька: почему после 120 км/ч бензин улетает литрами

Автоэксперты назвали скорость, при которой резко увеличивается расход топлива

На расход топлива водители обращают внимание в первую очередь, ведь от него напрямую зависит стоимость эксплуатации автомобиля. Однако далеко не все задумываются о том, что ключевую роль играет не только марка машины или объём двигателя, но и стиль езды, а также условия движения. Именно скорость становится решающим фактором, влияющим на количество сжигаемого топлива.

Город против трассы

В условиях мегаполиса цифры всегда выше, чем заявлено в официальных характеристиках. Причина проста: частые остановки на светофорах, пробки, разгон и торможение. Всё это вынуждает двигатель работать неравномерно и расходовать больше горючего. При спокойной езде за городом ситуация выглядит иначе, но и там показатели зависят от выбранной скорости.

Многие уверены: чем быстрее едешь, тем выше расход. С одной стороны, это очевидно. Но если рассматривать цифры подробнее, становится ясно, что разница может быть очень существенной.

Где кроется основная проблема

Секрет кроется в аэродинамике. На низких скоростях сопротивление воздуха невелико и почти не влияет на работу двигателя. Но стоит стрелке спидометра подняться выше сотни, как нагрузка на мотор начинает расти в геометрической прогрессии. Чтобы компенсировать этот барьер, автомобилю требуется больше энергии, а значит — больше топлива.

Автоэксперты подчёркивают: после отметки в 120 км/ч увеличение расхода становится особенно заметным. Именно в этот момент аэродинамика перестаёт быть "незаметным фоном" и выходит на первый план.

Реальные цифры на примере

Рассматривая для примера популярный Kia Rio с двигателем объёмом 1,6 литра, можно увидеть, что при равномерном движении на скорости около 80 км/ч автомобиль потребляет примерно 5,5 литра топлива на 100 километров. Стоит увеличить скорость до 100 км/ч — и цифра подскакивает до 7 литров. При 120 км/ч расход доходит до 8,5 литров, а при движении со скоростью 150 км/ч он и вовсе приближается к 12 литрам на сотню.

