Невидимый вор в вашем баке: что незаметно опустошает кошелёг на заправках

В условиях, когда цена бензина превышает 60 рублей за литр, вопрос экономии становится особенно актуальным для автомобилистов. Неприятно осознавать, что при прежних условиях эксплуатации ваш автомобиль начал расходовать больше горючего. Как же найти источник этой проблемы и избежать лишних расходов на заправках? Ответ на этот вопрос предлагает моторист.

Не всегда нужно обращаться в сервис

Иногда причина повышенного расхода топлива может быть очевидной и не требует обращения в сервис. Например, это может быть связано с качеством топлива или стилем вождения. Многие водители, поддаваясь эмоциям, забывают, что агрессивная езда может значительно увеличить расход топлива. Однако такие случаи довольно редки, и большинство водителей осознают, как их стиль вождения влияет на расход.

Если говорить о технических причинах, то их не так много, как может показаться. Первым делом стоит обратить внимание на систему зажигания. В стандартном бензиновом двигателе ключевую роль играют свечи и катушки зажигания. Если с одним из этих элементов возникают проблемы, это может привести к увеличению расхода топлива на 1,5-2,0 литра при тех же условиях.

Как проверить состояние свечей?

Для диагностики проблемы не обязательно ехать в сервис. Достаточно снять катушки и выкрутить свечи зажигания. По их состоянию можно определить, есть ли перебои с зажиганием или проблема кроется в чем-то другом. Например, если свеча залита топливом и имеет явный нагар, это тревожный сигнал. В норме свечи должны иметь небольшой нагар и слегка покрасневшую поверхность на электродах.

Если есть подозрения на неисправность, следует проверить искру. Для этого поочередно выкручивается каждая свеча, и прокручивается стартер. Если искра отсутствует или слишком слабая, то проблема может быть в свече или катушке. В таком случае стоит попробовать заменить свечу и проверить, изменится ли ситуация. Также можно проверить катушку, поменяв местами элементы с разных цилиндров.

Забота о моторном отсеке

Катушки зажигания, как правило, достаточно надежны и выходят из строя только при наличии проблем с электроникой. Однако загрязнение контактов может стать причиной плохого искрения. Многие водители забывают о регулярной чистке моторного отсека, что приводит к накоплению грязи на важных контактах. В результате этого может возникнуть перебой с зажиганием, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива и ухудшает динамику автомобиля.