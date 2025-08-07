Не спешите переплачивать на заправке: дорогой бензин вредит чаще, чем спасает

Многие автомобилисты искренне верят: чем дороже бензин, тем лучше для машины. Но на самом деле это утверждение может сыграть с вашим двигателем злую шутку. Особенно, если речь идёт об использовании высокооктанового топлива в моторе, которому оно попросту не нужно.

Октановое число — не просто цифра

Цифры 92 и 95 в названии бензина обозначают октановое число — показатель того, насколько топливо устойчиво к детонации, то есть к неконтролируемому воспламенению в цилиндрах двигателя. Чем выше это число, тем меньше риск разрушительного "самоподрыва" топливной смеси.

"Антидетонационная стойкость — ключевая характеристика топлива, от которой зависит не только эффективность, но и безопасность работы двигателя", — заявил инженер-механик Алексей Морозов.

Почему "вредно баловать" мотор более дорогим бензином

Один из главных отличий между 92-м и 95-м — скорость сгорания топлива. 92-й бензин вспыхивает и прогорает быстрее, тогда как 95-й горит дольше. И вот тут кроется опасность: если мотор рассчитан на короткий цикл горения, "долгоиграющее" топливо может привести к перегреву, прогару клапанов и прочим неприятным последствиям.

Это особенно актуально для старых двигателей с низкой степенью сжатия. Им просто ни к чему лишняя термическая нагрузка. И, вопреки распространённому мнению, мощнее машина от 95-го тоже не станет.

История в цифрах: от 66-го до 100-го

В СССР автовладельцы заправлялись 66-м и 76-м бензином. С развитием технологий появлялись новые стандарты: сначала 92-й, потом 93-й и 95-й. Сегодня для современных моторов нормой считается 98-й, а спорткары "едят" даже АИ-100. Однако это не значит, что всем нужно переходить на высокооктановое топливо.

Для двигателя со степенью сжатия до 10 абсолютно безопасно использовать 92-й бензин. А вот залив 95-й или 98-й, вы рискуете не улучшить работу мотора, а наоборот — навредить.

Смешивать — можно, но осторожно

Иногда водители оказываются в ситуации, когда другого топлива на заправке просто нет. И тут возникает вопрос: можно ли мешать 92-й и 95-й? Разово — да, в этом нет ничего страшного.

"Главное — не делать из этого привычку. Смеси могут непредсказуемо повлиять на двигатель из-за разной химии присадок в бензине с разных АЗС", — заявил эксперт по топливным технологиям Игорь Шевченко.

Какой бензин всё-таки "лучше"?

Ответ прост: тот, который рекомендован производителем. Универсального рецепта нет. Двигатель должен работать на том топливе, под которое он проектировался. Ниже — простое правило:

Не мотор должен подстраиваться под бензин, а бензин — под мотор.

Только в этом случае вы продлите срок службы двигателя и избежите дорогостоящего ремонта.