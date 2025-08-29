Тайна АЗС ННК в Приморье: почему водителям запретили заливать бензин в канистры — и чем это грозит

В Приморье автолюбители столкнулись с неожиданной проблемой: на автозаправках сети "ННК" временно запретили отпуск бензина в канистры. Решение компании объяснили необходимостью разгрузить очереди, однако на практике ситуация для водителей стала только сложнее.

Как водители оказались в ловушке

Многие путешественники по регионам Дальнего Востока традиционно берут с собой запас топлива в канистрах — расстояния здесь огромные, а заправки встречаются нечасто. Однако после введения запрета водители могут заправляться только напрямую в бак, что повышает риск остаться без горючего вдали от цивилизации.

"Вчера ехали из поселка Светлая в Хабаровск. Взяли с собой запас топлива 50 литров. Рассчитывали в селе Амгу немного заправиться на обратном пути. Но там бензина марки 92 не было. По итогу не доехали мы до Тернея 15 километров. Закончилось горючее, и не у нас одних. На трассе стояла еще одна машина с такой проблемой", — рассказал один из автомобилистов изданию DVHAB.

В Тернее на АЗС "ННК" путешественникам отказали в заправке канистры, сославшись на устное распоряжение руководства. Документов при этом сотрудники станции не предъявили. В итоге людям пришлось искать помощь у местных жителей.

Позиция компании и реакция властей

На горячей линии "ННК" подтвердили факт введения ограничений, пояснив, что они связаны с желанием ускорить обслуживание клиентов. Тем не менее очереди на заправках так и остались многометровыми — водители сообщают, что на некоторых АЗС скапливается до 50 машин.

В правительстве Приморского края заявили, что с 1 сентября компания планирует снять все ограничения. В муниципалитетах также напомнили, что заправка в пластиковые канистры разрешена только при наличии маркировки о возможности хранения нефтепродуктов. Водителям, столкнувшимся с отказом, рекомендовали обращаться с жалобами в Роспотребнадзор.

Что это значит для автомобилистов

Для жителей и гостей Дальнего Востока подобные меры создают серьёзные трудности. На маршрутах протяжённостью в сотни километров лишиться возможности везти дополнительное топливо — значит рисковать застрять на трассе без шансов быстро добраться до ближайшей АЗС.

Три интересных факта по теме