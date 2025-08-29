Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
АЗС
АЗС
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:48

Тайна АЗС ННК в Приморье: почему водителям запретили заливать бензин в канистры — и чем это грозит

С 1 сентября в Приморье отменят запрет на заправку канистр — позиция компании ННК и власти

В Приморье автолюбители столкнулись с неожиданной проблемой: на автозаправках сети "ННК" временно запретили отпуск бензина в канистры. Решение компании объяснили необходимостью разгрузить очереди, однако на практике ситуация для водителей стала только сложнее.

Как водители оказались в ловушке

Многие путешественники по регионам Дальнего Востока традиционно берут с собой запас топлива в канистрах — расстояния здесь огромные, а заправки встречаются нечасто. Однако после введения запрета водители могут заправляться только напрямую в бак, что повышает риск остаться без горючего вдали от цивилизации.

"Вчера ехали из поселка Светлая в Хабаровск. Взяли с собой запас топлива 50 литров. Рассчитывали в селе Амгу немного заправиться на обратном пути. Но там бензина марки 92 не было. По итогу не доехали мы до Тернея 15 километров. Закончилось горючее, и не у нас одних. На трассе стояла еще одна машина с такой проблемой", — рассказал один из автомобилистов изданию DVHAB.

В Тернее на АЗС "ННК" путешественникам отказали в заправке канистры, сославшись на устное распоряжение руководства. Документов при этом сотрудники станции не предъявили. В итоге людям пришлось искать помощь у местных жителей.

Позиция компании и реакция властей

На горячей линии "ННК" подтвердили факт введения ограничений, пояснив, что они связаны с желанием ускорить обслуживание клиентов. Тем не менее очереди на заправках так и остались многометровыми — водители сообщают, что на некоторых АЗС скапливается до 50 машин.

В правительстве Приморского края заявили, что с 1 сентября компания планирует снять все ограничения. В муниципалитетах также напомнили, что заправка в пластиковые канистры разрешена только при наличии маркировки о возможности хранения нефтепродуктов. Водителям, столкнувшимся с отказом, рекомендовали обращаться с жалобами в Роспотребнадзор.

Что это значит для автомобилистов

Для жителей и гостей Дальнего Востока подобные меры создают серьёзные трудности. На маршрутах протяжённостью в сотни километров лишиться возможности везти дополнительное топливо — значит рисковать застрять на трассе без шансов быстро добраться до ближайшей АЗС.

Три интересных факта по теме

  1. Согласно ГОСТу, перевозить бензин можно только в специальных канистрах с маркировкой "Для нефтепродуктов" — обычные пластиковые ёмкости считаются небезопасными.

  2. В России существует лимит: частным лицам разрешается хранить не более 100 литров топлива без специального оборудования и лицензии.

  3. В некоторых странах Европы заправка в канистры ограничена жёстче: например, в Германии в личном автомобиле можно перевозить не более 20 литров топлива в сертифицированной таре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Камчатке стартовала продажа льготных авиабилетов до Владивостока по 9 тысяч рублей 27.08.2025 в 23:17

Перелёт за копейки: камчатские авиабилеты по цене поезда до Владивостока

Жители Камчатки получили возможность летать во Владивосток по значительно сниженным ценам. Одна из ведущих российских авиакомпаний начала продажу субсидированных билетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток стоимостью всего 9 тысяч рублей в одну сторону.

Читать полностью » Спасатели ночью продолжат эвакуацию населения на Сахалине из-за паводка 27.08.2025 в 18:48

Операция МЧС по спасению сахалинцев от наводнения продолжится и в ночное время

Операция по эвакуации жителей Невельского района Сахалина, пострадавшего от сильного паводка, продолжится в течение всей ночи. Как сообщили в пресс-службе МЧС, причиной чрезвычайной ситуации стали ливневые дожди, приведшие к подтоплению жилых домов и приусадебных участков.

Читать полностью » Приморье: экс-депутат Маноконов задержан по подозрению в причастности к похищению и насилию 27.08.2025 в 15:35

Экс-депутат Приморья в центре криминального скандала: что скрывает прошлое Маноконова

В Приморье задержан экс-депутат Руслан Маноконов, подозреваемый в причастности к похищению и другим тяжким преступлениям. Расследование продолжается.

Читать полностью » Итуруп тонет в дефиците топлива: непогода блокирует важную поставку 27.08.2025 в 13:35

38 тонн надежды: сможет ли бензин АИ-92 спасти Итуруп от топливного коллапса

На Итурупе дефицит топлива! Шторм блокирует разгрузку 38 тонн АИ-92. Местные жители ждут возобновления поставок. Власти рассматривают альтернативные варианты доставки топлива.

Читать полностью » Сахалин тонет: мощный циклон вызвал масштабное наводнение – село отрезано от мира 27.08.2025 в 11:35

Сахалинцы бьют тревогу: дома под водой, скот брошен – власти эвакуируют население

На Сахалине из-за мощного циклона произошло масштабное наводнение. Село Колхозное отрезано от мира, дома затоплены, проводится эвакуация населения. Ситуация остается напряженной.

Читать полностью » Минобороны против Русского берега: судебное разбирательство завершено 27.08.2025 в 9:35

Бухта Рында возвращается к истокам: база Русский берег больше не будет прежней

Суд обязал демонтировать базу отдыха "Русский берег"! Причина - самовольный захват земли Минобороны. Незаконные постройки будут снесены,земля рекультивирована.

Читать полностью » 4 кандидата на пост губернатора Камчатки: кто они и что предлагают региону 27.08.2025 в 7:35

Интрига на Камчатке: 4 кандидата в губернаторы, и лишь один станет победителем

На Камчатке пройдут выборы губернатора: кто из 4 кандидатов сможет занять этот пост? Узнайте, кто прошел регистрацию и почему другим было отказано.

Читать полностью » Приморье преобразится в 2026 году благодаря 970 миллионам на новые проекты 26.08.2025 в 14:26

Артем и Дальнегорск в центре внимания: какие проекты будут преобразовывать Приморье

Приморский край ждет масштабное благоустройство. 7 проектов победителей конкурса получат 970 миллионов рублей к 2026 году для создания комфортной городской среды.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт Латынин: тренироваться лучше утром или вечером, чтобы избежать перегрева
Дом

Ритуалы ароматизации: как завершать день с помощью запаха
Красота и здоровье

Врач Ксения Потмальникова: фастфуд, сладкая газировка и алкоголь провоцируют диабет
Красота и здоровье

Секрет стройности азиатов: почему лапша быстрого приготовления не приводит к ожирению
Еда

Как приготовить куриные бедра в сметане: пошаговая инструкция
Туризм

Как проходит йога-отдых на Бали в бархатный сезон
Садоводство

Как защитить малину травяным настоем: экологичный метод борьбы с вредителями
Наука и технологии

Секреты палеолита: две пещеры раскрыли новые данные о передаче культурного наследия неандертальцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru