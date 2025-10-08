Топливо подорожало, но не исчезло: как Екатеринбург пережил слухи о дефиците

Несмотря на слухи о возможных перебоях, ограничений на продажу бензина в Екатеринбурге почти нигде нет. Корреспондент URA. RU объехал заправки крупнейших сетей и выяснил, что топливо в городе доступно, а цены немного выросли.

Что говорят водители

"За неделю, я заметил, на пять рублей подорожал бензин на Tamic Energy — раньше там был один из самых дешёвых. Сейчас в "Газпромнефти" заправляться дешевле", — рассказал журналистам один из екатеринбургских таксистов.

Цены на бензин и дизель по сетям

"Газпромнефть"

АИ-92 — 58,91 рубля за литр;

АИ-95 — 63,72 рубля.

По словам сотрудников, проблем с поставками нет.

"Лукойл"

АИ-92 — 59,89 рубля;

АИ-95 — 65,08 рубля;

АИ-100 — 89,24 рубля;

ДТ — 73,71 рубля.

Tamic Energy (ул. Стрелочников, 10А)

На некоторых станциях сети действует ограничение на продажу топлива с 3 октября — об этом водителей уведомляют на месте.

В объявлении указано, что компания "прилагает усилия для нормализации работы".

АИ-92 — 63,99-64,29 рубля;

АИ-95 — 67,99 рубля;

ДТ — 71,99 рубля.

Что говорят власти

Ранее, 6 октября, появились сообщения об ограничениях на заправках Tamic Energy. Однако департамент информационной политики Свердловской области официально заявил, что проблем с топливом в регионе нет, а запасы у крупных поставщиков стабильны.