"Противник нас боится": ФАБ-500 ВКС России разгромили пункт временной дислокации ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 с помощью ФАБ-500 ликвидировали пункт временной дислокации украинских сил в зоне ответственности группировки "Запад". Кадры применения неуправляемых фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) опубликованы Министерством обороны РФ.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — говорится в сообщении ведомства.

На видео можно наблюдать, как у ФАБ-500 в полёте раскрывается оперение, которое и обеспечивает точность нанесения удара. Видно, как от места падения снарядов поднимаются столбы дыма.

По словам одного из пилотов, Станислава, сборс был осуществлён в установленном месте, все цели поражены прямым попаданием.

"Противник боится нас, потому что знает, что наше сокрушительное действие очень большое. Цели поражаются в прочных бетонных сооружениях. Победа будет за нами", — заявил он.

ФАБ-500 — советская 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой, применяемая ВКС РФ в зоне спецоперации наряду со снарядами этой же серии весом в 250, 1500 и 3000 кг. Кроме России ФАБ-500 используют вооружённые силы стран бывшего СССР, а также страны-заказчики. Неуправляемая авиабомба оснащена одним носовым предохранителем и совместима с большинством самолётов советского образца.

Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0).